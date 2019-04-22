Человек, подаривший нам Дальний Восток
13:51. 22 апреля 2019 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
На кону – возможно, ценнейший за всю мировую историю приз: возможность фактического освоения Дальнего Востока. Вопрос стоит ребром: чей флаг взовьется над этим стратегически важным регионом? В игре задействованы силы, могущество которых сложно себе представить. Как небольшой группе русских флотских офицеров под командованием капитан-лейтенанта Невельского удалось закрепить обширные территории на Дальнем Востоке за Россией – об этом рассказывает писатель Андрей Герасимов.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8706634.html
Лично мне никто ничего не дарил. Романовы захватили очередной клочёк земли с аборигенами и присвоили его себе.