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Человек, подаривший нам Дальний Восток

13:51. 22 апреля 2019 Просмотров - 69 Один комментарий Опубликовал:


На кону – возможно, ценнейший за всю мировую историю приз: возможность фактического освоения Дальнего Востока. Вопрос стоит ребром: чей флаг взовьется над этим стратегически важным регионом? В игре задействованы силы, могущество которых сложно себе представить. Как небольшой группе русских флотских офицеров под командованием капитан-лейтенанта Невельского удалось закрепить обширные территории на Дальнем Востоке за Россией – об этом рассказывает писатель Андрей Герасимов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8706634.html

Метки: Видео, Дальний Восток, история россии, Николай I, флот

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