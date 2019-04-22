Человек, подаривший нам Дальний Восток

На кону – возможно, ценнейший за всю мировую историю приз: возможность фактического освоения Дальнего Востока. Вопрос стоит ребром: чей флаг взовьется над этим стратегически важным регионом? В игре задействованы силы, могущество которых сложно себе представить. Как небольшой группе русских флотских офицеров под командованием капитан-лейтенанта Невельского удалось закрепить обширные территории на Дальнем Востоке за Россией – об этом рассказывает писатель Андрей Герасимов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8706634.html