22 апреля 1870 года- дата рождения Владимира Ленина (Владимир Ульянов)

Владимир Ленин – великий вождь трудящихся всего мира, который считается самым выдающимся политиком в мировой истории, создавшим первое социалистическое государство.

Российский коммунистический философ-теоретик, продолжавший дело Маркса и Энгельса, деятельность которого была широко развернута в начале XX века, и сегодня интересен общественности, так как его историческая роль отличается весомой значимостью не только для России, но и для всего мира. Деятельность Ленина имеет как положительные, так и отрицательные оценки, что не мешает основателю СССР оставаться лидирующим революционером во всемирной истории.