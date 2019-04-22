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22 апреля 1870 года- дата рождения Владимира Ленина (Владимир Ульянов)

13:46. 22 апреля 2019 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал:

Владимир Ленин – великий вождь трудящихся всего мира, который считается самым выдающимся политиком в мировой истории, создавшим первое социалистическое государство.

Российский коммунистический философ-теоретик, продолжавший дело Маркса и Энгельса, деятельность которого была широко развернута в начале XX века, и сегодня интересен общественности, так как его историческая роль отличается весомой значимостью не только для России, но и для всего мира. Деятельность Ленина имеет как положительные, так и отрицательные оценки, что не мешает основателю СССР оставаться лидирующим революционером во всемирной истории.

Источник: http://pravosudija.net/article/22-aprelya-1870-goda-data-rozhdeniya-vladimira-lenina-vladimir-ulyanov

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