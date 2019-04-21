Василий Симчера: Хватит прятать голову в песок

Главным ведомством страны по скандальным новостям в последнее время стал Росстат. 1 апреля — и это не шутка, он порадовал нас нулевой недельной инфляцией. Заодно пересчитал всю свою печальную статистику с 2014 года. Оказалось: кризиса никакого не было, экономика росла, реальные доходы населения пёрли в гору, образование и здравоохранение чуть ли не лучшие в мире. И вообще — жить стало легче, жить стало веселее. Так ли это? Зачем искажают статистику официальные лица? И сколько нас — россиян — на самом деле? Об очевидном, но невероятном оптимизме «АН» поговорили с бывшим директором НИИ статистики Росстата и экспертом Международного статистического института профессором Василием Симчерой.

— Недавно два серьёзных эксперта практически одновременно заявили, что у них есть сомнения о численности населения страны. Мол, нас всего около 80–90 миллионов. При этом сослались на формулу ЦРУ: «Общее производство хлеба делится на устоявшееся годовое душевое потребление». Действительно, сколько едоков получается?

— По хлебобулочным изделиям оценивать численность населения можно, но не совсем корректно. Очень большая номенклатура (длительного и недлительного хранения, полуфабрикаты, взаимозаменяемость другими продуктами, снижение потребления). Но, если желаете, в 2017 году было произведено хлебобулочных изделий недлительного хранения 5957 тысяч тонн, что на 859 тысяч тонн меньше, чем в 2010 году. Потребление хлеба в России за последние десять лет сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год. Выходит, нас 121,5, а не 146,9 миллиона человек.

Более корректно (и исторически принято) судить по потреблению соли и некоторых других продуктов и товаров. Вот у нас по соли выходит около или чуть больше 130 миллионов.

От солевого подсчёта отказались, когда стали проводить регулярные переписи населения. В Советском Союзе всё было понятно и ясно, строго работал паспортные учёт и контроль. Сегодня, когда человек зарегистрирован по одному адресу, а в миллионах случаев живёт по другому, а прописка мигрантов является предметом купли-продажи душ, результаты опросов населения, какими в России являются его переписи, ненадёжны.

Тем более что они основаны на записях со слов, без проверки удостоверяющих документов. Идёт подмена данных учёта постоянного населения данными наличного населения. А если сверить результаты переписи минимум с тремя другими базами данных (ЗАГС, ФНС и данными избирательных комиссий), то они, как правило, существенно (по разным оценкам на целые 10–12 миллионов человек) завышают общую численность постоянного населения.

— Постоянное население — это граждане России, а наличное — это временно находящиеся в стране граждане других государств? Последних, естественно, больше?

— Конечно. Например, в Москве разница между 12,6 миллиона постоянного населения и 18 (по другим оценкам 20–25) миллионами наличного населения существенная и деформирует многие параметры её естественного развития.

Судя по всему, в 2020 году Всероссийская перепись населения будет проводиться по тем же лекалам, и от её результатов ничего нового ждать не приходится. Зато сотни миллионов (в 2010 году — двести миллионов долларов потрачено) будут освоены. Ещё в те годы я предлагал организаторам, в том числе и Набиуллиной, которая в те годы как министр экономического развития по должности курировала Росстат и возглавляла переписную комиссию, изменить саму формулу переписи: убрать оттуда бесполезные холостые вопросы вроде выяснения пола и возраста опрашиваемых и заменить вопросами, связанными с определением их имущественного состояния и материального достатка. Ответ был не только отрицательный, но и раздражительный.

Кстати, уже есть методики, в том числе электронной регистрации населения, которые позволяют учесть ответы на все эти вопросы всех до последнего человека. Как постоянных граждан, так и временно проживающих лиц. Просто надо свести в одно место несколько баз данных: баз данных ФНС, медицины, ЗАГС и так далее. Но этого ещё долго не будут делать, так как исчезнет предмет безответственных и выгодно оплачиваемых пустых занятий. Хотя для понимания того, что происходит в стране, вопрос архиважный…

— Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!

— Точно. Власть не хочет иметь и видеть достоверную статистику. Её иметь невыгодно — она изобличает. И приходится делать выбор: либо вы знаете удручающую правду, либо любите сладкое враньё. Какой вариант выбрала наша власть?! Вопрос риторический…

— Вы когда были директором НИИ статистики, готовили закрытые доклады с реальными цифрами для верхушки? Знают ли они доподлинную правду? Или ориентируются по ощущениям, правят на глазок?

— Прежняя советская практика регулярного предоставления данных для служебного пользования утрачена. Такие доклады сегодня готовят от случая к случаю. И то скорее как парадные, приукрашивающие истинное положение дел. Докладов, изобличающих нынешнее удручающее положение в стране, власть попросту боится. И поэтому закономерно, что те громадные расхождения с официальной статистикой (расхождения не просто в разы, а подчас на целые порядки), которые достоверно характеризуют причины и следствия наших бед и потерь, их чудовищные масштабы, у нас находятся в тени.

Например, оценки основных фондов и других нефинансовых активов России. Они сегодня Минприроды официально оцениваются в 800 миллиардов долларов. А мы напоминаем, что в 1989 году национальное богатство РСФСР составляло 58, 8 триллиона долларов (в США — 123 триллиона долларов). Переоценка по данным на 2001 год — дала 4 триллиона. Сейчас — 800 миллиардов. Значит, проели 57 триллионов?! Потеряли? Вывели?

Закрытые доклады, кстати, не советское изобретение. Это регулярно делают все статистические ведомства в мире. Для правительств, президента это ориентир, руководство к действию. Там тоже двойная бухгалтерия, но не такие расхождения, как у нас.

— Честно говоря, народу на это наплевать, его рост цен волнует. Говорят одно, а на деле совсем другое.

— Они не врут. Они говорят малую часть правды, подменяют понятия и смыслы. Вот недавно та же Эльвира Набиуллина заявила, что населению только кажется, что цены растут. Мол, у нас инфляция 3–4% всего. Открою страшную тайну: её инфляция — это рост только биржевых и валютных курсов, игра ожиданий на рынке акций и облигаций. Она не имеет отношения к росту потребительских цен, разве опосредованно на импортные товары. Хотя даже 3–4% за десять лет дают рост в 134, 4–148, 0%. И в развитых странах уже давно считается провалом!

Цены же на потребительском рынке повышаются минимум на 7–8% в год. За 10 лет — это 196, 7–215, 8% роста. Многократно оглашая скромные цифры ежегодного прироста инфляции в 3–4%, вряд ли наш президент отдаёт себе отчёт, что подлинная инфляция за последние 10 лет повысилась в 2 раза, а за все 20 лет — в целых 10 раз. Печальный рекорд, который не знала история СССР за все более чем 70 лет своего существования.

— «По ВВП по паритету покупательной способности мы уже в первой десятке экономик мира» — тоже малая часть правды? Например, можно вновь просто пересчитать исходные данные… Судя по замаху, нынешнему Росстату посильны и ещё более впечатлительные прорывы!

— Можно многое не производить (и даже и вовсе ничего материального и духовного), а всего лишь, как это делает Росстат, включать в ВВП «забытые» инвестиции, растущие арендные и коммунальные платежи, новоявленные отчисления на капитальный ремонт, повышение заработной платы бюджетникам и т.д. — и рост ВВП тут же ускорится. Раньше у нас насчитывалось «всего» один миллион чиновников, сейчас их пять миллионов. Удвойте их число, и вы обнаружите дополнительный впечатляющий прирост ВВП. Сегодня одну и ту же работу в госорганах дублируют четыре, а то и пять чиновников. Устраните дублирование, и тут же ВВП уменьшится! Растут накладные расходы, налоги, штрафы, поборы и «Платоны», и даже потери — растёт ВВП. И рост услуг, оказываемых самим себе, например рост условных арендных платежей самим себе за собственное жильё, равно как рост облагаемых доходов от легализованных азартных игр, проституции и многочисленных сомнительных доходов теневой экономики, — это по международным стандартам сегодня тоже важная составная часть роста ВВП. Накачаем ВВП всеми этими дутыми и безумными тратами — сразу вырвемся в лидеры. Но ведь ВВП — это не сумма растущих затрат, а объём произведённой в стране конечной продукции, который должен определяться за вычетом этих затрат.

Если же вычесть подобные сомнительные позиции и измерять рост в натуральных единицах, то ВВП с 2000 года у нас не вырос, а, напротив, упал в два раза. И потом наш ВВП на деле сегодня далеко не наш. Нашего там наберётся едва ли всего треть. Наш на самом деле валовой национальный продукт (ВНП). То есть только та часть продукции и услуг ВВП, которая производится на территории нашей страны компаниями с российской юрисдикцией. Всё остальное там не наше. ВНП у нас сегодня меньше, чем ВВП на все 66%!

— Мы стали меньше производить реальных товаров и услуг в натурном выражении?

— Смотрите сами. Грузоперевозки в 1990 году — 19, 3 миллиарда тонн. В 2017-м — 7, 9. Добыча нефти — 506 миллионов тонн в 90-м, 546 — в 2017-м (рост всего 7, 9%). А вот добыча газа упала с 641 миллиарда кубов до 604 в 2017 году. Самолётов делаем на 50% меньше. Турбин выпустили 12, 5 в 90-м и всего 2 — в 2017-м.

Кузнечнопрессовые машины, бульдозеры, трактора, металлорежущие станки, краны и прочее — везде падение на 70–80%! Строительство дорог, больниц, школ, сельское хозяйство (кроме зерна), лёгкая промышленность… Единственное — жилья построили больше на 26, 7%. Зато упали по производству стройматериалов: по цементу на 40%, по кирпичу — на 80%, по кровельным материалам — на 60%. Единственное, что у нас устойчиво растёт, — число управленческого персонала и расходы на его содержание, которые, как и реальная инфляция, бьют у нас мировые рекорды.

— Стоп. А из чего будем строить жильё по программе Майских указов от 2018 года для пяти миллионов семей в год? Из китайского цемента?

— Эти цифры опять же из разряда недобросовестной статистики. В 2017 году по прежним Майским указам смогли обеспечить жильём только 96 тысяч семей в год. Увеличить строительство в 52 раза за несколько лет невозможно, это ненаучная фантастика. Да и действительно банально не хватит стройматериалов.

Но знал ли об этом президент или говорил по написанным кем-то цифрам? Для этого и нужна настоящая объективная статистическая информация, а не сладкая ложь подчинённых.

— Сейчас сторонники скажут: «что знает этот «бывший»? У нас сплошной рост и оптимизм!

— Я ещё во время работы в НИИ статистики разработал алгоритмы и программу восстановления и корректировки недостоверных и утерянных (или неразглашаемых) данных. По, как правило, всегда ограниченному набору данных первичной статистической отчётности моя программа позволяет находить и верифицировать их полное множество. Программа и созданные на её основе базы больших данных, в частности базы долговременных исторических рядов и международной зеркальной статистики, в полном объёме опубликованы и доступны.

И вот какая картина вырисовывается. Мы практически проели наследие, которое нам досталось от предков. Степень износа (не путать с амортизацией) основных фондов — свыше 80% (Росстат — 48, 6%), уровень освоения наличных ресурсов — 18%, коэффициент использования производственных мощностей 43% (Росстат — 75%). И так далее. И когда я называю эти цифры, то никто не подаёт на меня в суд, так как я могу доказать каждую. Ни тебе обвинений в неуважении к власти, ни тебе наказаний за изготовление и распространение фейковой информации.

— И что толку от констатации изобличающих цифр и фактов?!

— Изобличения, но только аргументированные изобличения, равные открытию правды, — это резервы не просто роста, а спасения страны. Ежегодно бюджет недосчитывается почти 10 триллионов рублей. Например, если провести реальную деофшоризацию 199 юрлиц, владеющих 70% ВВП, то это даст дополнительно порядка 5–6 триллионов налогов в год.

Ещё несколько триллионов рублей принесёт наведение обычного порядка на нашей таможне. Метод зеркальной статистики, то есть сравнение отчётных данных по одним и тем же операциям, которые по определению между странами-партнёрами должны совпадать, даёт поразительные результаты. По данным ФТС, в 2015 году мы поставили Германии товаров 27-й группы (минеральное топливо, масла и т.п.) на 10, 9 миллиарда долларов. Германия отчиталась о получении этих товаров на сумму 27, 1 миллиарда. В США официально экспортировали на 3, 1 миллиарда, а там получили на 9. И так практически со всеми странами-партнёрами, куда мы отправляем «национальное достояние»! И далеко не только по 27-й группе.

В среднем по всей экспортной номенклатуре товаров занижение примерно в 2, 3 раза. То есть таможня отдаёт бюджету менее половины той суммы, которую должна бы отдавать. И если официально ФТС отчиталось о 3 триллионах вывозной пошлины за 2018 год, то легко подсчитать — сколько на самом деле должна была собрать и отдать.

Но самое интересное, что когда мы довели дело до парламентских слушаний, представители ФТС признались, что, согласно их методическим рекомендациям, совершенно законно данные России и стран-партнёров могут расходиться в 1, 56 раза! Половина от экспорта-импорта уходит в «чёрную дыру», и это узаконено! И всё это творится в самом образцовом ведомстве России, её витрине! А в правительстве твердят: денег нет, но вы — простой народ — держитесь…

— Да… Недаром один главный таможенник хранил нажитое непосильным трудом даже не в банках, а в коробках из-под обуви. Понятно, что реальная статистика — это анамнез экономики любой страны. Некий градусник, показывающий здоровье-нездоровье ситуации. Так к чему всё-таки ближе наша экономика: к гангрене или к лёгкой простуде?

— К серьёзной онкологии. Но не надо бояться этого диагноза. Первый шаг в лечении — знание и принятие реального положения дел. Хватит прятать голову в песок, мы не страусы. Но пока в стране доминируют фиктивные данные, которые лукаво преподносятся народу как оптимистические. На самом деле это сегодня как раз и есть то, что именуется фейком. Вышел закон о наказании за такие данные. Так давайте и начнём его применять. И начнём с самих чиновников. Обманывать всю страну — высшее государственное преступление.