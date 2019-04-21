Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2019
- 13:15 “Ваш Порошено – г…!”, – жители прифронтового поселка наблюдателям ОБСЕ.
- 12:47 Специальный проект “Служу Республике”. Выпуск от 21.04.2019.
- 11:22 ВАЖНО: Огнём ВСУ повреждены дома в Донецке.
- 11:17 ВСУ снова устроили массированные обстрелы позиций ополчения перед выборами.
- 09:06 После смерти врагов не бывает..
- 08:58 Юная ополченка ДНР пожертвовала собой, спасая раненых бойцов (ФОТО).
“Ваш Порошено – г…!”, – жители прифронтового поселка наблюдателям ОБСЕ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Специальный проект “Служу Республике”. Выпуск от 21.04.2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: Огнём ВСУ повреждены дома в Донецке
Сегодня с 5.00 до 5.20 были зафиксированы обстрелы с позиций украинских оккупантов в Марьинке по направлениям шахты «Трудовской» (Петровский район Донецка) и пгт Александровка.
По Александровке выпущено 5 гранат из РПГ, по посёлку шахты «Трудовской» выпущено 2 мины калибром 82 мм.
В результате обстрела повреждение получили дом 2/1 по проспекту Кантемировскому: осколками повреждены забор и крыша дома; и по улице Лейтенанта Николенко — дом 1а — те же повреждения.
Жертв среди мирного населения не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.
Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР в связи с обстрелом ВСУ российских журналистов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ снова устроили массированные обстрелы позиций ополчения перед выборами
Украинские силовики в субботу устроили обстрел позиций ополчения республик Донбасса, заявляет пресс-центр Операции объединенных сил Украины; утверждается, что якобы погибли четыре ополченца.
Еще шесть ополченцев, заявили в ООС, получили ранения, сообщает «Апостроф».
Во время первого тура выборов на Украине ВСУ также провели обстрелы республик Донбасса.
Ранее в донбасских Республиках заявляли об активизации украинских силовиков перед вторым туром голосования.
Со своей стороны руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, подразделения украинской армии за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня.
Якубов добавил, что под огнем ВФУ оказались: села Веселое и Спартак, поселок Жабичево на окраине Донецка; село Сосновское на юге Республики. При обстрелах применялись: минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Выпущенные противником боеприпасы калибром до 12,7 мм не учитываются при указании общего числа примененных боеприпасов в ежедневной сводке обстрелов.
Позднее пришло сообщение, два жилых дома повреждены в Петровском районе Донецка в результате утреннего обстрела со стороны украинских силовиков.
Жертв среди мирного населения не зафиксировано. Информация о последствиях обстрела уточняется.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
После смерти врагов не бывает.
Кто выиграл в гражданской войне в Донбассе и почему непримиримых противников хоронят друг с другом рядом. О жизни, смерти и пяти годах кошмара – фильм спецкора канала “Россия 1″ Александра Рогаткина.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Юная ополченка ДНР пожертвовала собой, спасая раненых бойцов (ФОТО)
Вечером 19 апреля в бою у посёлка Октябрь погибла санинструктор Народной милиции ДНР Лилия Эгамбердиева (Максименко). Ей было 23 года.
Как ранее сообщала «Русская Весна», две диверсионно-разведывательные группы ВСУ (10-12 человек каждая) из состава 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ вчера вечером попытались скрытно проникнуть на территорию ДНР в окрестностях посёлка Октябрь.
Трое украинских военнослужащих погибли, двое были ранены, подорвавшись на собственных минах. Позже они попытались эвакуировать сослуживцев и потеряли убитыми ещё четырёх человек и пять — ранеными.
Со стороны Народной милиции ДНР погибли трое бойцов. Также вчера сообщалось о тяжёлом ранении командира роты ДНР лейтенанта Пшеничного и младшего сержанта Жильцова.
Санинструктор, младший сержант Эгамбердиева Лилия Васильевнa оказала им медицинскую помощь, а когда противник попытался приблизиться к позициям, отползла в сторону, открыла огонь из автомата, не дав ДРГ обойти позицию с фланга, после чего приняла их огонь на себя.
Она погибла, спасая жизнь других бойцов.
Кроме того, только что стало известно, что младшего сержанта Эгaмбеpдиеву посмертно наградят. Такое решение принял Денис Пушилин после ознакомления с рапортом о результатах боя.
Что заставило юную девушку сменить прогулки с подругами, учёбу и свидания на автомат и риск, может помочь понять статус с её страницы в соцсети «ВКонтакте»: «Мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое». Как и тысячи её сверстников, она не смогла остаться в стороне, когда Родину терзает война.
Погибшие Лейтенант Сергей Пшеничный и младший сержант Виталий Жильцов.
Вечная память и царствие Небесное воинам-защитникам Донбасса.
«Русская Весна» выражает глубокие соболезнования семьям погибших героев.
Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР в связи с обстрелом ВСУ российских журналистов
К оглавлению | Источник: rusvesna.su