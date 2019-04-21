Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2019

Сегодня с 5.00 до 5.20 были зафиксированы обстрелы с позиций украинских оккупантов в Марьинке по направлениям шахты «Трудовской» (Петровский район Донецка) и пгт Александровка.

По Александровке выпущено 5 гранат из РПГ, по посёлку шахты «Трудовской» выпущено 2 мины калибром 82 мм.

В результате обстрела повреждение получили дом 2/1 по проспекту Кантемировскому: осколками повреждены забор и крыша дома; и по улице Лейтенанта Николенко — дом 1а — те же повреждения.

Жертв среди мирного населения не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.

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