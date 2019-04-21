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Сварожий Круг и Дизайн Человека. Кирилл Запорожец

23:07. 21 апреля 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:

Сварожий Круг и Дизайн Человека

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

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Мы продолжим изучение Сварожьего Круга и раскроем его с помощью классической западной астрологии 12-ти знаков Зодиака и 64 гексаграмм Книги Перемен И-Цзин: через систему известную как Дизайн Человека. 4 типа и 6 линий профиля, 12 профилей и 13 планет, 9 энергетических центров и 36 каналов между ними, 16 чертогов и 16 тетраграмм в Сварожьем Круге состоят из 32 половинок и 64 четвертей. И это – 64 кодона ДНК, включающие их 64 генных ключа, а также описывающие их 64 гексаграммы Книги Перемен в виде 64 ворот между внутренним и внешним мирами. В каждом чертоге – 4 ворот, ключей, кодонов и гексаграмм. В каждых воротах – 6 линий, у каждой линии 6 цветов, у каждого цвета 6 тонов, у каждого тона 5 баз. Совмещение Бодиграфа (рэйв-мандалы) Дизайна Человека и Космограммы Сварожьего Круга значительно обогащает обе астрологические системы, дополняет, уточняет и даёт ответы на многие вопросы.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kYIQJ0TeE6A

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