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Сталин против Рычагова. Цикл “Сволочь позолоченная”

10:09. 21 апреля 2019 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
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Здравствуйте. С Вами Цербер – человек, которого нет.

И мне хотелось бы открыть новый, небольшой цикл, посвященный Сталину. Это нужно было сделать еще в 2015-ом году, но лучше поздно чем никогда.

Так вот, в этом цикле мне хотелось бы проанализировать статью журналиста по имени Алексей Поликовский. Свою статью под названием «Сволочь позолоченная» он написал в том же 2015-ом. Она касается темы возведения бюста Сталина на улице Кирова в городе Пенза.

И начнём с молодого главкома ВВС Рычагова. Которого расстреляли в конце 1941-ого года вместе с женой, когда немцы были уже под Москвой. Те, кто не знаком с этой историей, поверьте мне, будет очень интересно. Она достаточно запутана и на просторах Интернета освещается строго в одном формате – ужасная «гэбня» просто так расстреляла ни за что, ни про что.

https://youtu.be/bDbdlhy_nhs – здесь можно обсудить видео.

Статья Поликовского “Сволочь позолоченная” – https://www.novayagazeta.ru/articles/…

Статья о Рычагове. http://gorodok.samaratoday.ru/showNew…

Из беседы К.Симонова с адмиралом флота И.Исаковым. http://www.memorial.krsk.ru/memuar/Fu…

ЭхоМосквы доктор исторических наук – Алексей Степанов – https://youtu.be/Qh53L8fQQXc?t=21m42s

ЭхоМосквы доктор исторических наук – Алексей Степанов – (https://youtu.be/Qh53L8fQQXc?t=21m42s
«Самые подлые мифы о Сталине»
https://books.google.kz/books?id=5R92…

Заседание Военного Совета – https://topwar.ru/310-delo-aviatorov-…

Доклад заместителя народного комиссара обороны СССР, начальника Генерального штаба Красной армии К. А. Мерецкова наркому обороны С. К. Тимошенко о результатах инспекционной проверки по авиачастям Западного и Прибалтийского особых ВО от 17 августа 1940 года. -
http://vpk-news.ru/articles/5865

Выдержка из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР -
http://bdsa.ru/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%…

Приказ наркома обороны за № 0035 «О факте беспрепятственного пропуска через границу самолета Ю-52 15 мая 1941 г.» – http://vpk-news.ru/articles/5865

19 июня 1941-ого года. Приказ Народного комиссара обороны СССР № 0042 –
http://livehistory.su/index.php/%D0%9…

Сводки первого дня войны – http://militera.lib.ru/h/hazanov_db2/…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bDbdlhy_nhs

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