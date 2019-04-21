10 аргументов антипрививочников, при помощи которых они отстаивают свою позицию

Ряд так называемых «детских» болезней могут провоцировать серьёзные осложнения и навсегда изменить качество жизни подрастающего человека. Вакцинация, которая в большинстве случаев начинается ещё в роддоме, позволяет не только существенно снижать саму заболеваемость, но и риск возможных осложнений. Несмотря на это, количество родителей, отказывающихся от прививок своим детям, на сегодняшний день катастрофически велико. Настолько, что Всемирная организация здравоохранения забила тревогу, говоря о возвращении забытых уже человечеством болезней. Какие же доводы в попытках доказать свою правоту приводят антипрививочники?



Прививки провоцируют аутизм Этот один из самых часто приводимых аргументов в пользу отказа от прививок ведёт свою историю с 1998 года, когда в серьёзном медицинском издании The Lancet, имеющим редакции в нескольких мировых столицах, вышла публикация британского учёного и врача Эндрю Уэйкфилда. В статье якобы доказывалось, что вакцинация вызывает у детей аутизм. Эта работа спровоцировала настоящую панику и в научном сообществе, и среди обычных граждан: на 12% упала частота прививания и, как следствие, увеличилось количество детских болезней. Довольно быстро выяснилось, что научная работа была фальсификацией, ложной подменой понятий. Опровержение в «Лансет» и других изданиях опубликовали видные учёные, однако волну слухов, домыслов, конспирологических теорий было уже не остановить. Антипрививочники до сих пор ссылаются в том числе и на ту самую фальшивую работу Уэйкфилда, уверяя окружающих, что прививки делают детей инвалидами. Большинство действительно пытающихся разобраться в этом вопросе мам и пап, склонных к отказу от вакцинации, не утверждает прямо, что именно инъекции вызывают аутизм. Они «обтекаемо» говорят о том, что аутизм, мол, это многофакторное заболевание, которое вызвано не только внешними «раздражителями», но и генетической предрасположенностью. Однако если такая предрасположенность есть, то прививка является неким триггером, могущим спровоцировать затаившуюся болезнь. + Случаи приобретения инвалидности после вакцинации действительно зафиксированы. Однако не существует доказательств, что это связано именно с вакциной. Трагичные последствия случались из-за человеческого фактора — неправильно подобранной дозировки, моментом введения инъекции и наличия у ребёнка аллергии. Врачебное сообщество твёрдо заявляет, что при соблюдении правил вакцинации человек будет абсолютно здоров.

В вакцинах есть формальдегид, ртуть и прочие опасные вещества Ещё один излюбленный аргумент антипрививочников. И это отчасти правда: инъекция действительно может содержать вещества, теоретически смертельные для человека, однако только в повышенной концентрации. Прививка, проводимая человеку, такой концентрации достигнуть попросту не может. Дозы опасных веществ, допустимых для наличия в человеческом организме, определены и множество раз проверены в ходе многочисленных испытаний. Инъекции можно разобрать на составляющие и испугаться несведущему человеку. Однако при этом не стоит забывать, что та же ртуть содержится в обычной питьевой воде, но мы продолжаем её пить, понимая, что микродозы не вредят организму. В котором, кстати говоря, содержится практически вся таблица Менделеева.

За дозировками пристально следят соответствующие специалисты-гигиенисты, которые несут не только профессиональную, но и уголовную ответственность.

Прививки не являются стопроцентной защитой от болезни И поэтому, добавляют сторонники воздержания от прививок, какой смысл их вообще делать? Вакцина действительно не защищает человека от заражения, как и в принципе ни одно лекарство на земле. Но особенность прививания в том, что оно существенно, приблизительно на 95%, снижает риск возникновения осложнений даже от уже подхваченной болезни. Лёгкая форма страшного заболевания лечится проще и без тяжёлых последствий. Для того же, чтобы прививка возымела максимальный эффект, вакцинация должна осуществляться по правилам — при отсутствии противопоказаний и в необходимой дозировке. Также необходимо не забывать и о своевременной ревакцинации.

Ребёнку нужно вырабатывать естественный иммунитет Это серьёзное заблуждение. Потому что неопасные болезни действительно укрепляют иммунитет, а вот серьёзные заболевания вызывают тяжелейшие осложнения, которые точно никак не закалят организм. Немало считающихся детскими патологий смертельно опасны, именно их профилактируют прививками. При этом ещё раз повторим: вакцина делается не для стопроцентной защиты от самого заболевания, а для избегания серьёзных последствий. Кроме того, антипрививочники забывают, что даже если переболеть ветрянкой, иммунитета на всю жизнь не получишь. Особенно рискуют при этом не прошедшие вакцинацию от этой болезни люди с иммунодефицитом и мужчины в целом: общеизвестно, что ветрянка провоцирует тяжелейшие осложнения именно в мужской половой системе.

У новорождённых уже крепкий иммунитет, «переданный» от матери Этот аргумент приводят чаще всего те, кто ратует за здоровый образ жизни в крайней его степени. Обычно говорится о некоем «грудничковом иммунитете». Однако врачи в ответ на это невежественное утверждение просто начинают смеяться. У малышей есть только антитела, которые они могут получить от матери, если она прививалась (!) во время беременности. Но это не значит, что их будет достаточно для организма ребёнка. Новорождённые легко могут заразиться. Первые месяцы жизни ребёнка вообще считаются самыми опасными с точки зрения инфекций. Самая высокая детская смертность фиксируется именно в это время, а затем она снижается. Нагрузка на детский иммунитет снижается благодаря тому, что детей принято вакцинировать по определённому графику, называемому в России Национальным календарём прививок.

В развитых странах уже давно нет смертельно опасных болезней Болезней, действительно, не было очень долго, но именно потому, что люди десятилетиями делают от них прививки. Сегодня же, именно благодаря убеждениям и действиям антипрививочников, некоторые из страшных недугов начинают возвращаться — например, корь и полиомиелит. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, в пик заболевания в Европе скончалось 37 человек при 41 тысяче заражённых. В 2017 году эта цифра была вдвое меньше, и подобного в Европе не случалось уже более 20 лет! Настоящая эпидемия кори случилась в Румынии: здесь зарегистрировано 55 скончавшихся и свыше 13,5 тысячи заболевших. В основном это касалось бедных районов страны, в которых давно перестали прививаться от кори. Эта коварная болезнь имеет поначалу симптомы обычной простуды, однако быстро перерастает в очень тяжёлую форму. До изобретения вакцины в мире от неё погибало два миллиона человек в год. И большинство из них — дети.

Вакцинация — это секретный сговор фармкомпаний с целью наживы Компании, производящие вакцины, действительно зарабатывают на их выпуске. Как и компании, производящие стройматериалы, продукты питания и одежду. Инъекции, считающиеся обязательными для человека, внесены в Национальный календарь прививок по результатам множества долгих исследований. В течение не одного года проводилась пробная вакцинация и ревакцинация, тщательное изучение титр антител в крови. По количеству титра определяется необходимость повторной вакцинации, а также то, насколько долго человеческий организм защищён от болезни. Фармкомпании для получения лицензии должны доказать прежде всего безопасность и эффективность разработанных ими препаратов.

Из-за границы к нам привозят множество некачественных вакцин Этот аргумент обычно стоит рядом с предыдущим и довольно часто связан с упоминанием о санкциях в отношении России. Нередко повествуются и настоящие конспирологические теории, говорящие об «уничтожении нации» и прочих интересных вещах. Повторимся: перед тем, как попасть на фармацевтический рынок, любая вакцина проходит множество проверок и сопровождается соответствующей документацией. Эту самую документацию можно беспрепятственно запросить в медицинском учреждении, осуществляющем вакцинацию населения.

Статистика умышленно искажается Этот довод — как продолжение «доказательств» теории заговора. Нет только у антипрививочников ответа на то, как можно подтасовать данные о летальных исходах от кори в 2018 году. Опубликованных работ, подтверждающих эффективность и безопасность вакцин сегодня так много, что все их просто физически невозможно охватить для намеренного искажения с какой бы то ни было целью. Кроме того, вакцин от одной и той же болезни выпускается сразу несколько, и каждый производитель борется за улучшение своей собственной. Только таким путём он сможет заработать. Здоровая конкуренция — один из законов рынка, в том числе и фармокологического.



Источник: https://www.factroom.ru/zdorove/10-argumentov-antiprivivochnikov-pri-pomoshchi-kotoryh-oni-otstaivayut-svoyu-poziciyu