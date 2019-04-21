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Разбираем враньё об «изоляции российского интернета». Кому оно выгодно

19:01. 21 апреля 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

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На этой неделе в России был принят нашумевший закон о суверенном интернете, который антигосударственная пропаганда называет не иначе как закон «об изоляции». В этом выпуске разберём почему он так встревожил наших оппонентов. Сразу после сводки позитивных новостей.

О конкурсе: https://www.время-вперед.рус/media-st…

Текст выпуска и все ссылки: www.время-вперед.рус/

О Клубе «Время-вперёд!»: https://www.время-вперед.рус/glavnaya…

Время-вперёд! №340 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/P15rIK5FEM0

Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P15rIK5FEM0

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