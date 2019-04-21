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Порошенко капитулировал

20:55. 21 апреля 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:


Порошенко официально признал свое поражение на выборах и победу Зеленского.
Зеленский также объявил о своей победе.
Подсчета голосов даже не стали дожидаться.
По данным нац.экзит-пола Зеленский набрал 73%, а Порошенко 25%.
Таким образом, теперь уже фактически официально (хотя формально еще должен закончиться подсчет), Зеленский стал следующим президентом Украины.


Штаб Зеленского и штаб Порошенко.


Если Порошенко проиграл, то…


Когда все написано на лице.




Известный исполнитель комедийного жанра празднует победу на выборах в известной стране комедийного жанра.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4938850.html

Метки: выборы, Зеленский, порошенко, Украина

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