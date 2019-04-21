Порошенко капитулировал

Порошенко официально признал свое поражение на выборах и победу Зеленского.Зеленский также объявил о своей победе.Подсчета голосов даже не стали дожидаться.По данным нац.экзит-пола Зеленский набрал 73%, а Порошенко 25%.Таким образом, теперь уже фактически официально (хотя формально еще должен закончиться подсчет), Зеленский стал следующим президентом Украины.Штаб Зеленского и штаб Порошенко.Если Порошенко проиграл, то…Когда все написано на лице.Известный исполнитель комедийного жанра празднует победу на выборах в известной стране комедийного жанра.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4938850.html