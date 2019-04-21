Порошенко капитулировал
20:55. 21 апреля 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Порошенко официально признал свое поражение на выборах и победу Зеленского.
Зеленский также объявил о своей победе.
Подсчета голосов даже не стали дожидаться.
По данным нац.экзит-пола Зеленский набрал 73%, а Порошенко 25%.
Таким образом, теперь уже фактически официально (хотя формально еще должен закончиться подсчет), Зеленский стал следующим президентом Украины.
Штаб Зеленского и штаб Порошенко.
Если Порошенко проиграл, то…
Когда все написано на лице.
Известный исполнитель комедийного жанра празднует победу на выборах в известной стране комедийного жанра.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4938850.html