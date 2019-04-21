Партайгеноссе Баке, я должен построить нормальное чисто украинское государство
14:47. 21 апреля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Экономически обусловленный геноцид
При знакомстве с рассуждениями публицистов и мемуаристов о Второй Мировой Войне довольно часто приходится встречать очень своеобразный взгляд на причинно-следственные связи. Многие, рассуждая о войне на востоке, разглагольствуют на тему того, какой дурак был Гитлер в частности и нацисты вообще – дескать, всему виной их расистские взгляды. Вот если бы они достойно обращались с народами Советского Союза, не объявляли славян унтерменшами, то у немцев-де был бы шанс на победу. Это сугубо идеалистический взгляд, который сводит те или иные решения к особенным свойствам отдельных личностей, не анализируя, какие материальные предпосылки существуют для возникновения подобных мировоззрений. А главное – совершенно упускается из виду, что если с русскими обращаться достойно, то войну просто незачем будет начинать. Чтобы показать это, обратимся к первоисточнику: возьмём отрывок из речи Гитлера на совещании с Цейтцлером и Кейтелем в Бергхофе 8-го июня 1943г.
Теперь Kox говорит: дело обстоит так, ко мне приходят, а именно приходит Баке, а за Баке стоит вермахт. Вермахт не говорит: дорогой Баке, давайте обсудим, можете Вы выдать паек или нет. Вермахт говорит: мы требуем этого; а дома приходит немецкий народ и говорит: мы этого требуем. А Баке приходит ко мне и говорит: вы должны поставить мне 5,7 миллионов тонн зерна; и никто не заботится о том, откуда я его возьму, получу ли я это по доброй воле или нет. Никто не думает о том, что я дам другому за это; у меня нет ничего, чтобы дать, у меня нет ничего взамен, ничего не могу предложить, я должен это просто отобрать…
Тогда Кох говорит: скажите мне, партайгеноссе Розенберг, что я должен делать? Должен ли я сказать Баке, что мне очень жаль, партайгеноссе Баке, я должен построить нормальное чисто украинское государство; поэтому я не могу дать вам 5,7 миллионов тонн зерна, я дам только 2 миллиона или 1 миллион тонн, и все; потому что у меня задача построить государство. Тогда Розенберг тоже не смог ничего сказать.
Кох сказал: мой дорогой Розенберг, в министерстве восточных земель Вы живете в прекрасном мире организации [этих] земель. А я живу в первую очередь в жестком мире удовлетворения тысяч пожеланий, которые стекаются ко мне. Свое честолюбие я нахожу лишь в том, что удовлетворяю эти пожелания. Меня поставили сюда, чтобы делать это. Ничего другого мне не остается.
"Генерал Власов. История предательства", т.1, стр. 336-337, документ №106, "Стенограмма совещания в ставке А. Гитлера об участии воинских формирований из военнопленных в войне на стороне Германии и о роли А. А. Власова, м. Бергхоф 8 июня 1943 г."
Если переводить с русского на понятный, то немецкие генералы и некоторые гражданские чиновники, начитавшиеся немецких же листовок, начали как из рога изобилия сыпать "гениальными" идеями из разряда "давайте начнём хорошо обращаться с русскими/украинцами и создадим из них союзную армию". Гитлер сквозь фейспалм вынужден разъяснять им, как трёхлетним, зачем война вообще ведётся: она ведётся за ресурсы, за продовольствие. "Хорошее обращение" – это пустая фраза, за которой стоят конкретные цифры изымаемых продуктов. Нацисты не могли позволить себе роскошь снизить градус грабежа, потому что это вело к голоду в самой Германии.
Кстати, интересно, что за всё совещание ни разу не упомянута пресловутая славянская "неполноценность". Это не значит, конечно, что лидеры Третьего Рейха не считали советских людей унтерменшами – ещё как считали, просто эта концепция находилась в подчинённом положении по отношению к экономической целесообразности. На первом месте – голый прагматизм: тонны продовольствия, плотность населения, потребности промышленности. По сути сама расовая теория – это только надстройка над экономическим базисом, призванная объяснить, почему, собственно, грабить и уничтожать славян нацистам можно и даже нужно.
https://laertan.livejournal.com/81867.html – цинк
Их откровений "строителя украинской державы" гауляйтера Коха.
«Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли».
«Украинцы — это оскотинившиеся русские, которые за идею Украинской Державы готовы зарезать даже свою фрау. Они — идеальные бойцы против Красной Армии, но после подлежат тотальной санации как самые страшные варвары».
"Мы народ господ и должны жестко и справедливо править. Я выйму из этой страны всё до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в тысячу раз превосходит местное население"
С учетом того, сколько немцы вывезли ресурсов и рабочей силы с Украины, гауляйтер Кох и Ко очень точно следовали видению фюрера, ведь вермахт и немецкий народ этого требовали. Потом, уже после поражения, они разумеется валили все на Гитлера и СС.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4938152.html