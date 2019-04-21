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Конструктор жизни по славянским практикам. Сказки бурого медведя.”Зелье на счастье”.

23:07. 21 апреля 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

Конструктор жизни по славянским практикам. Сказки бурого медведя.”Зелье на счастье”.

Автор сказитель – Михаил Лепёшкин

Наша с вами встреча посвящена выходу в Свет четвёртого тома сказок Бурого Медведя «Зелье на счастье». Третий том сказок Бурого Медведя вышел в декабре 2014, а выхода четвёртого тома пришлось ждать аж три с половиной года, он вышел только 20 июня 2018-го. В передаче мы узнаем у самого автора Михаила Лепёшкина почему так долго писались сказки, какие ещё проекты у него зреют, над чем он трудится и пишутся ли следующие тома. А также узнаем о том, что сказки могут быть ещё и «Конструктором Жизни».

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rfa786qLhnU

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