Конструктор жизни по славянским практикам. Сказки бурого медведя.”Зелье на счастье”.
Конструктор жизни по славянским практикам. Сказки бурого медведя.”Зелье на счастье”.
Автор сказитель – Михаил Лепёшкин
Наша с вами встреча посвящена выходу в Свет четвёртого тома сказок Бурого Медведя «Зелье на счастье». Третий том сказок Бурого Медведя вышел в декабре 2014, а выхода четвёртого тома пришлось ждать аж три с половиной года, он вышел только 20 июня 2018-го. В передаче мы узнаем у самого автора Михаила Лепёшкина почему так долго писались сказки, какие ещё проекты у него зреют, над чем он трудится и пишутся ли следующие тома. А также узнаем о том, что сказки могут быть ещё и «Конструктором Жизни».
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