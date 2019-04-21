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К итогам президентских выборов на Украине

22:41. 21 апреля 2019 Просмотров - 81 2 коммент. Опубликовал:


Результаты Зеленского по регионам. Близко к рекордам Лукашенко и Путина.
Впрочем, стоит помнить, что в значительной степени столь высокие цифры являются заслугой Порошенко и его огромного антирейтинга.
Уверен, что если бы во втором туре была Тимошенко или Бойко, у которых антирейтинг меньше, чем у Порошенко, результат не был бы столь впечатляющим.
Так что данные цифры в первую очередь отражают оценку результатов правления Порошенко, который достал всех и на Западе и на Востоке страны, в результате чего даже такая фигура как Зеленский начала выглядеть спасительной соломинкой.
Тем не менее, уверен, что если бы США оказали Порошенко полную поддержку, как в 2014 году, результаты выборов были бы совсем иными. Но по всей видимости ставка Порошенко на Хиллари Клинтон в 2016 году сыграла с ним злую шутку и в Белом Доме не забыли роль Порошенко в деле Манафорта.
Полагаю, что в среднесрочной перспективе может произойти замена посла США на Украине, дабы смена расставленных при Обаме фигур завершилась. Общий контур управления сохранен и вектор "развития" Украины сомнению "новой командой" не подвергается.



Что касается ожиданий от ближайших месяцев.

1. Не стоит забывать, что еще некоторое время Порошенко еще останется президентом до вступление в должность Зеленского, так что устроить прощальную гастроль в Керченском проливе или на Донбассе он еще способен, хотя любые его решения теперь будут подвергаться административному саботажу со стороны тех чиновников, которые рассчитывают пересидеть смену власти. Для любителей конспирологии – если с Зеленским что-то случится, то Порошенко продолжит управлять еще неопределенно долгое время.
2. В ближайшие 2-3 месяца можно ожидать возвращения на Украину некоторых политических эмигрантов – Саакашвили, Коломойского, Гужвы и т.д. и т.п. и смягчения давления на часть команды "бывших", что приведет к усилению роли структур с которыми связаны Бойко, Вилкул, Ахметов, Медведчук.
3. В войне на Донбассе (уже после вступления в должность Зеленского), возможно некоторое снижение интенсивности боевых действий, но на полную остановку войны я бы не рассчитывал. Будет много новой говорильни в нормандском и минском форматах, но не более того. США ясно обозначили свои условия.
4. В среднесрочной перспективе возможна активизация обмена военнопленными на Донбассе, а также обмена лицами сидящими в российских и украинских в тюрьмах. В первую очередь речь идет об экипажах "волчьей стаи", которую пограничники ФСБ хлопнули в Керченском проливе.
5. В ближайшие недели стоит ожидать массовых переобуваний порохоботов в ярых сторонников Зеленского (как это бывает при любой смене власти на Украине). Получится не у всех, но некоторые вполне смогут вписаться. Волнуюсь за человека похоже на Бабченко и ряд других персонажей.
6. В течение весны и лета из БПП и связанных депутатских банд-групп начнется исход депутатов, которые будут присматриваться к партии Зеленского, чтобы обеспечить себе проход в следующий состав парламента. Опять же, стандартная для Украины ситуация с перебеганием из партии в партию.
7. Олигархический характер власти на Украине конечно не изменится – просто усилятся одни группировки, а другие ослабнут (в первую очередь Порошенко). Захваченные рычаги управления гос.аппаратом будут использованы для сведения счетов – через суды и прокуратуру. Луценко уже попросили на выход.
8. Немедленной посадки Порошенко я бы не ждал, но если помнить судьбу Тимошенко, которую Янукович посадил, я бы этот сценарий не исключал. Зависит от того, договорится ли Порошенко с Коломойским. Если не договорится, то сядет или придется драпать. Плюс США могут быть не заинтересованы в этом.
9. Знаковые дела вроде расстрела евромайдана, убийства Бузины или Шеремета вряд ли будут расследованы, но часть политических дел вроде дела Савченко-Рубана, дела о гражданстве Саакашвили, дела Ефремова и т.д. и т.п. банально развалятся и будут по тихому закрыты. Савченко вернется в политику.
10. Украину ожидает неминуемый передел собственности и активов – победители будут намерены с использованием политических рычагов ощипать империю Порошенко и связанных с ним олигархов. Тут все просто – горе побежденным. Больше других в этом заинтересован Коломойский.
11. Серьезных "реформ" до парламентских выборов можно не ожидать, так как не имея карманного парламента, как это было у Порошенко, протащить серьезные решения проблематично. В среднесрочной перспективе упор будет сделан на кадровые перестановки и яркие популистские шаги.
12. Реформа власти будет проводится по грузинским образцам (олигархи + технократы с ясной ориентацией на Запад) после ухода Саакашвили. Серьезных улучшений отношений с Россией не ожидается. "Пророссийских" политиков в окружении Зеленского нет и близко.
13. Продолжение разгула неонацизма на Украине во многом зависит от того, договорился ли Аваков с Коломойским и американцами. Если договорился и сохранится в системе власти (министр МВД/премьер), то нацики ("Азов", ПС, С-14 и т.д.) как инструмент политики сохранятся, возможно в менее явном виде.
14. Серьезных улучшений в экономике можно не ожидать, Украине предстоит выплачивать в ближайшие годы огромные долги, которые набрал Порошенко + последствия санкций со стороны России будут сказываться + требования МВФ никто не отменял. Уйти от титула самой бедной страны в Европе будет трудно.
15. Кредит доверия у Зеленского будет на несколько месяцев, пока он находится на контрасте с Порошенко. Когда предвыборные обещания столкнутся с реальностью, наступит горькое похмелье. На Украине это происходит после каждых выборов – при Кучме, при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко…

В общем, с одной стороны косметических изменений будет приличное количество, но сама суть Украины антироссийского инструмента США и ее внутреннее устройство олигархократии конечно не изменятся.
Интригу скорее представлят вопрос – признает ли Россия выборы на Украине (как в прошлый раз, когда по словам Лаврова Россию с Порошенко обманули Германия и Франция – меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад) и купится ли Москва на смену декораций, с помощью которых у нее попробуют выбить уступки по Донбассу.


"Лучший выбор украинского народа" (с) Путин

PS. Стоит отметить, что читатели блога в целом угадали как с результатами выборов в первом туре https://colonelcassad.livejournal.com/4836803.html (проход Зеленского и Порошенко и не выход Тимошенко), так и во втором https://colonelcassad.livejournal.com/4890584.html (победа Зеленского)
Что интересно, после первого тура большинство считало, что Порошенко так или иначе сможет остаться, но за 3 недели его попытки удержаться у власти – агитация с Путиным, жалобные дебаты, грязная пропаганда с примитивным черным пиаром заезжих политтехнологов, бряцанье оружием, попытки отстранить Зеленского через суд и т.п. демонстрировали, что король голый, ввиду чего, уже ближе к 2-му туру уверенность в победе Зеленского возросла и как показала практика, лишившись однозначной поддержки США и оставшись наедине с огромным антирейтингом, Порошенко пал жертвой результатов собственного правления, которое сплотило против него столь разнородные силы. Как представляется, главный шанс остаться у власти он упустил в прошлом году, когда он не смог отложить выборы посредством введения военного положения и был вынужден подписать обязательства провести выборы точно в срок.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4939029.html

Метки: выборы, Зеленский, порошенко, Украина

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