Война глазами врага: 1941-1943. Война на Восточном фронте в цвете на фотографиях Артура Гримма



1941. Немецкие солдаты греются у костра под Волоколамском. Декабрь





1941. Солдаты Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF) на Восточном фронте



1941. Два солдата Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF) в завоеванном городе



1941. Бои на южном участке Восточного фронта



1941. Горящий дом в деревне



1941. Немецкие солдаты укрываются на поле во время их продвижения в украинскую деревню. Лето



1941. Немецкая армия во время занятия ею украинской деревни. Лето



1941. Горящий советский танк Т-34, подбитый в ходе боя в районе города Клин



1941.Танки 11-й танковой дивизии в русской деревне под Москвой



1941. Танки 11-й танковой дивизии и пехота наступают на деревню в районе Волоколамска



1941. Танки Pz.III и пехотинцы 11-й танковой дивизии вермахта под Волоколамском



1941. Немецкий конвой снабжения 11-й танковой дивизии в районе Волоколамска. Декабрь



1941. Передовые немецкие части 11-й танковой дивизии под Волоколамском, в ста километрах от Москвы. Декабрь



1941. Пехотинцы и танк Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта (11. Panzer-Division) на позиции под Волоколамском



1941. Где-то на Восточном фронте. Лето



1941. Пехота форсирует реку



1942. Солдаты Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF), проходят через разрушенный город



1942. В разрушенной деревне



1942. Гражданское население мобилизировано для строительства укреплений. Украина



1942. Гражданское население, выполняющее строительные работы, лето



1942. Женщины в горящей деревне



1942. Немецкая пехота наступает под прикрытием огнемета в предгорье Кавказа



1942. Немецкий пехотинец



1942. Патруль немецкой армии на лыжах





1943. Экипаж завязшего в грязи Т-34 сдается в плен эсэсовцу



Источник: https://humus.livejournal.com/6575779.html