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Война глазами врага: 1941-1943. Война на Восточном фронте в цвете на фотографиях Артура Гримма

09:50. 20 апреля 2019 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:


1941. Немецкие солдаты греются у костра под Волоколамском. Декабрь


1941. Солдаты Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF) на Восточном фронте


1941. Два солдата Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF) в завоеванном городе


1941. Бои на южном участке Восточного фронта


1941. Горящий дом в деревне


1941. Немецкие солдаты укрываются на поле во время их продвижения в украинскую деревню. Лето


1941. Немецкая армия во время занятия ею украинской деревни. Лето


1941. Горящий советский танк Т-34, подбитый в ходе боя в районе города Клин


1941.Танки 11-й танковой дивизии в русской деревне под Москвой


1941. Танки 11-й танковой дивизии и пехота наступают на деревню в районе Волоколамска


1941. Танки Pz.III и пехотинцы 11-й танковой дивизии вермахта под Волоколамском


1941. Немецкий конвой снабжения 11-й танковой дивизии в районе Волоколамска. Декабрь


1941. Передовые немецкие части 11-й танковой дивизии под Волоколамском, в ста километрах от Москвы. Декабрь


1941. Пехотинцы и танк Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта (11. Panzer-Division) на позиции под Волоколамском


1941. Где-то на Восточном фронте. Лето


1941. Пехота форсирует реку


1942. Солдаты Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF), проходят через разрушенный город


1942. В разрушенной деревне


1942. Гражданское население мобилизировано для строительства укреплений. Украина


1942. Гражданское население, выполняющее строительные работы, лето


1942. Женщины в горящей деревне


1942. Немецкая пехота наступает под прикрытием огнемета в предгорье Кавказа


1942. Немецкий пехотинец


1942. Патруль немецкой армии на лыжах


1943. Экипаж завязшего в грязи Т-34 сдается в плен эсэсовцу

Источник: https://humus.livejournal.com/6575779.html

Метки: война, Германия, история, Россия, фото

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