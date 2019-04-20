Война глазами врага: 1941-1943. Война на Восточном фронте в цвете на фотографиях Артура Гримма
1941. Немецкие солдаты греются у костра под Волоколамском. Декабрь
1941. Солдаты Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF) на Восточном фронте
1941. Два солдата Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF) в завоеванном городе
1941. Бои на южном участке Восточного фронта
1941. Немецкие солдаты укрываются на поле во время их продвижения в украинскую деревню. Лето
1941. Немецкая армия во время занятия ею украинской деревни. Лето
1941. Горящий советский танк Т-34, подбитый в ходе боя в районе города Клин
1941.Танки 11-й танковой дивизии в русской деревне под Москвой
1941. Танки 11-й танковой дивизии и пехота наступают на деревню в районе Волоколамска
1941. Танки Pz.III и пехотинцы 11-й танковой дивизии вермахта под Волоколамском
1941. Немецкий конвой снабжения 11-й танковой дивизии в районе Волоколамска. Декабрь
1941. Передовые немецкие части 11-й танковой дивизии под Волоколамском, в ста километрах от Москвы. Декабрь
1941. Пехотинцы и танк Pz.Kpfw. III 11-й танковой дивизии вермахта (11. Panzer-Division) на позиции под Волоколамском
1941. Где-то на Восточном фронте. Лето
1942. Солдаты Легиона французских добровольцев против большевизма (LVF), проходят через разрушенный город
1942. Гражданское население мобилизировано для строительства укреплений. Украина
1942. Гражданское население, выполняющее строительные работы, лето
1942. Женщины в горящей деревне
1942. Немецкая пехота наступает под прикрытием огнемета в предгорье Кавказа
1942. Патруль немецкой армии на лыжах
1943. Экипаж завязшего в грязи Т-34 сдается в плен эсэсовцу