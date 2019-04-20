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«Трамп хороший, выборы честные, а виновата все равно Россия»: Стариков о бессмысленных трудах Мюллера

17:25. 20 апреля 2019 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Царьград

Общественный деятель Николай Стариков прокомментировал обнародованный доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера. По его словам, в итоге разбирательств американцы пришли к выводу: «Трамп оказался хороший, это значит, что выборы в США были честные, но Россия, как всегда, во всем виновата».

Обнародованный 18 апреля доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера свидетельствует об одном — выгода одной из партий США полностью совпала со стратегической антироссийской линией американского государства. Об этом заявил общественный деятель Николай Стариков, передает РИА ФАН.

По его словам, Хиллари Клинтон и ее штаб нашли объяснение, почему они проиграли выборы. Суть тезиса о «российском вмешательстве», что кто-то с кем-то договаривался, но для чего? Не ясно. И смысла этой идее не придал и отчет Мюллера.

В действительности по итогам доклада стало понятно лишь, что «Трамп хороший, выборы прошли честно, но во всем виновата Россия». Примечательно, обращает внимание Стариков, что сам спецпрокурор указывает на то, что ни одного документа о том, что хотя бы один американец вступил в сговор с российским государством, нет.

«Пропала острота во внутриамериканской борьбе и горечь поражения Хиллари Клинтон. Если бы это было обнародовано в самом начале, кто-то, может быть, потребовал бы пересчета выборов, изменения их итогов. Одним словом, были бы какие-то внутриполитические потрясения», — констатировал общественный деятель.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102930

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 261 137
    xazzar berlazzar 20 апреля 2019 в 18:24

    ну разумеется в том что клинтониха проиграла, виновата россия. а в том, что в россии нищенские пенсии и зарплатиы- виноват трамп. одна и та же схема для стада. работает

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