Скромность – признак зрелости

Недавно во время отдыха у моря я наблюдала забавные ситуации. На городском пляже дети и взрослые одной немецкой семьи раздевались догола, привлекая к себе внимание и ловя недоумённые взгляды отдыхающих. Они раздевались и вызывающе смотрели на окружающих, для них очень важно было внимание и реакция людей.

В тот же день я случайно познакомилась на пляже с одной русской женщиной и позже встретилась с ней в ресторане. Эта дама уже ужинала со своими родными, но, тем не менее, она приложила все усилия к тому, чтобы присоединиться к нашему столу. Во время ужина в первую минуту беседы я узнала о том, что женщина имеет отношение к психологии.

Весь вечер мы слушали только эту даму, которая во время беседы никого не слушала и никому не давала сказать ни слова, пыталась самореализоваться за счёт внимания и энергии других людей. А в это время её семилетняя дочь активно соперничала с мамой. Она залезла на столбик возле стола и очень громко изображала обезьянку: корчила рожицы, кричала, издавала разные звуки, тем самым невольно заставляя обращать на себя внимание.

Совершенно разные три ситуации – начинающие нудисты, женщина-психолог и её дочь. Но все кричали о помощи. Все нуждались в базовой потребности человека – признании.

Когда ребенок маленький, ему очень важно признание его родителей – мамы и папы. И вполне нормально поведение маленькой девочки, которая буквально требовала недополученного маминого внимания и любви. И немного комично и грустно выглядит, когда взрослый человек любым способом стягивает энергетику других людей на себя, чтобы хоть как-то убедиться в том, что он есть.

Когда человек взрослеет, признание приобретает более глубокий смысл. "При-знание" – человеку важно находиться при знании. Важно знать самого себя, свои потребности и желания, свои возможности. Знать законы мироздания и законы развития человека. Очень важно находиться при высшем знании. Постигая знания, человек познаёт и признаёт самого себя – человека. Он становится самодостаточным и независимым от других.

Если человек останавливается в своём развитии на получении диплома о своей профпригодности, то ему в течение всей жизни нужно будет, как маленькому ребёнку, постоянное признание других людей. Люди, которые действительно считают, что находиться раздетыми среди людей – это естественно, идут в круг своих единомышленников – нудистов. Они раздеваются там, им незачем бросать вызов другим, не похожим на них людям.

Точно так же профессионалу в своей деятельности на темы своей профессии интересно общаться в своём кругу – среди таких же профессионалов. Им совершенно незачем выпячивать своё мировоззрение среди людей, которые далеки от этого. Как правило, независимо от мировоззрения и социальных течений люди, которые действительно верят в то, о чём говорят, не кричат об этом на каждом углу, а просто живут этим. Они это делают для себя.

Иногда, общаясь с людьми, только через некоторое время совершенно случайно узнаёшь об их достижениях в профессии или интересном образе жизни. Они привлекают не словами, а уже сделанными делами. Это их образ жизни. Они уважают и оберегают свой внутренний мир и очень выборочно пускают в него окружающих.

Зрелые люди скромны, просты и естественны. Эти качества – большая редкость в нашем обществе и самое ценное украшение. Я много раз была свидетелем, когда в спорах, дискуссиях и других сложных жизненных ситуациях побеждала скромность. Скромный человек покоряет и очень располагает к себе.

Жанна Томашевская-Куркова

Источник: http://nashaplaneta.su/news/skromnost_priznak_zrelosti/2019-04-20-67424