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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 апреля 2019

10:01. 20 апреля 2019 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:

В Стамбуле задержаны шпионы ОАЭ



В Стамбуле турецкая контрразведка задержала двух агентов спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов. Скрытное наблюдение за ними продолжалось еще с конца прошлого года.
Обоих подозревают в в связях с делом Хашогги – оба агента прибыли в Турцию вскоре после убийства и расчленения Хашогги в саудовском консульстве и занимались сбором информации об арабах оппозиционных режимам в Саудовской Аравии и ОАЭ.
В поле зрения турецких спецслужб они попали, когда активно предлагали деньги за информацию об оппозиционерах, которые критически отзывались о политике монархий Персидского залива.
У них изъят компьютер с зашифрованными данными, с помощью которого турецкая контрразведка рассчитывает вскрыть возможную сеть агентов эмиратчиков на территории Турции.

Данное дело с одной стороны может быть напоминанием от Турции, что при необходимости, дело Хашогги не составит большого труда вернуть в актуальную медийную повестку.
С другой стороны, данный удар по ОАЭ может быть отголоском ситуации в Ливии, где Турция поддерживает Сараджа, а ОАЭ Хафтара.
В любом случае, ведомство Хакана Фидана продолжает успешно разрабатывать золотую жилу дела Хашогги.







Они просто приехали посмотреть на знаменитые минареты Стамбула.

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Хуситы сбили китайский БПЛА Wing Loung I



В Йемене хуситы сбили саудовский БПЛА Wing Loong I китайского производства.
Аппарат представляет собой разведывательно-ударный комплекс, который американцы считают творческим клоном MQ-9 Reaper.
За неделю это второй китайский БПЛА, который был сбит хуситами.



















БПЛА Wing Loong I
Подробнее тут http://www.airwar.ru/enc/bpla/wingloong.html
Что примечательно, клон при сходных характеристиках стоит почти в 30 раз дешевле.

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Торговый путь между Сирией и Крымом открыт



Сирийская Арабская Республика отправила первый груз в Крым, через неделю он прибудет на полуостров.

Об этом в кулуарах Ялтинского международного экономического форума Крыминформу сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта.
«Первое судно из Крыма через торговый дом уже было отправлено в Сирийскую Арабскую Республику. Это был груз зерна. Обратно оно (судно) идет с образцами тех грузов, которые предлагают нам сирийцы. Это гранит, мрамор. Уже идут товарные партии цитрусов и оливкового масла. Мы также получаем образцы клинкера, фосфоритов, которые будем применять на крымских предприятиях. Доставлен груз будет ориентировочно через неделю», – рассказал Васюта.

Глава республиканского минпрома добавил, что сирийские товары будут доступны в торговых сетях Крыма, а стройматериалы поступят на крымские заводы. «Если это цитрусы и оливковое масло, то они будут доступны в обычных торговых сетях. Клинкер могут использовать два наших завода – керченский и бахчисарайский по производству цемента. Если это гранит, то он может использоваться в дорожном строительстве, потому что сейчас мы его завозим из разных уголков России, потому что гранитный щебень очень дорогой здесь. Сирийский, надеемся, будет дешевле», – отметил Васюта.

Ранее Республика Крым определила оператора, который предоставит торговые суда для крымско-сирийской судоходной компании. Глава Крыма Сергей Аксёнов посещал столицу Сирийской Арабской Республики с визитом в октябре прошлого года. Там он встретился с президентом страны Башаром Асадом.

https://nahnews.org/1010403-krym-i-siriya-sdelali-pervye-shagi-v-sfere-torgovogo-sotrudnichestva – цинк

Крымские власти в этом плане правильно делают, что ухватились за эту возможность организовать внешнеторговую деятельность в условиях западной блокады, что выгодно как с точки повышения товарооборота между Россией и Сирией, так и с точки зрения имиджевого позиционирования Крыма, который действует в условиях фактического признания новых реалий со стороны государств, ведущих с ним экономическую деятельность.

PS. Кроме того обсуждается вопрос о приеме на отдых сирийских детей, а также раненых сирийских солдат на лечение в Крыму. Называется цифра примерно в 50 детей и примерно столько же раненых солдат и офицеров САА.
Министерство туризма Сирии в свою очередь приглашает граждан РФ отдохнуть в Сирии, в том числе в Дамаске и в Алеппо. В Алеппо предлагается посмотреть на прогресс восстановления после тяжелейших боев исторического центра города (который почти на 8 лет выбыл из числа туристических объектов), включая Цитадель, старый базар и старинные храмы. Стоит помнить, что к западу от города еще идут спорадические боевые действия, так что в случае с Алеппо это частично экстремальный туризм.

В свою очередь депутаты Бундестага из "Альтернативы для Германии" предложили создать в Крыму перевалочный лагерь, через который сирийские беженцы из Европы будут возвращаться домой в Сирию. При этом стоит помнить, что программы возвращения беженцев как правило оплачиваются либо из немецкого бюджета (который тратится на содержание беженцев и развитие инфраструктуры по их возвращению), либо из бюджета ЕС. Но Германия официально на это конечно не пойдет, так как согласование этого вопроса с Россией будет означать необходимость переговоров с крымскими властями, что будет равносильно фактическому и юридическому признанию их легитимности, что противоречит позиции Меркель и большинства Бундестага. Поэтому данная идея хоть и выглядит свежо и интересно (возвращение беженцев находится в мейнстриме российской политики в Сирии, а сам проект в значительной части мог быть организован на немецкие деньги, да еще и в Крыму), на деле имеет мало шансов на реализацию.

В общем, сирийская тема для Крыма еще долго будет весьма актуальной.

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Угроза новой войны: американская бронетехника потоком идёт в Сирию

Угроза новой войны: американская бронетехника потоком идёт в Сирию | Русская весна

В сирийскую провинцию Эль-Хасака прибыл с территории Ирака очередной американской конвой, состоящий из более чем 250 большегрузных автомобилей. Он доставил новую партию бронированных автовездеходов «Хаммер», пикапов, тягачей для артиллерии, а также большое количество стрелкового оружия, снарядов и патронов. 

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник

С начала 2019 года это уже седьмая по счету колонна большегрузной автомобильной техники США, прибывшая из Ирака в Сирию. Значительная часть военных поставок была передана Пентагоном курдским формированиям из состава Сирийских демократических сил (СДС).

Всего за три месяца американцы доставили курдским отрядам свыше 130 бронеавтомобилей «Хаммер» и сотни пикапов, более двухсот грузовиков с боеприпасами и оружием, несколько десятков единиц орудий полевой артиллерии и минометов. При этом американские военные, стремясь скрыть факты передачи техники и вооружения курдским отрядам от турецких партнеров по НАТО, маскируют колонны под гуманитарную помощь для беженцев в печально известном лагере «Эль-Холь». 

Полученное вооружение и техника командованием СДС переброшены к границе с Турцией. 

В то же время, часть военных поставок Соединенные Штаты концентрируют на своих объектах в округе Мембидж (провинция Алеппо). По договоренности с командованием Сирийских демократических сил, они могут быть переданы курдским формированиям в случае активизации боевых действий на сирийско-турецкой границе.

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Метки: главное, компиляция

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