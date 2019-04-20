Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 20 апреля 2019

В сирийскую провинцию Эль-Хасака прибыл с территории Ирака очередной американской конвой, состоящий из более чем 250 большегрузных автомобилей. Он доставил новую партию бронированных автовездеходов «Хаммер», пикапов, тягачей для артиллерии, а также большое количество стрелкового оружия, снарядов и патронов.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник

С начала 2019 года это уже седьмая по счету колонна большегрузной автомобильной техники США, прибывшая из Ирака в Сирию. Значительная часть военных поставок была передана Пентагоном курдским формированиям из состава Сирийских демократических сил (СДС).

Всего за три месяца американцы доставили курдским отрядам свыше 130 бронеавтомобилей «Хаммер» и сотни пикапов, более двухсот грузовиков с боеприпасами и оружием, несколько десятков единиц орудий полевой артиллерии и минометов. При этом американские военные, стремясь скрыть факты передачи техники и вооружения курдским отрядам от турецких партнеров по НАТО, маскируют колонны под гуманитарную помощь для беженцев в печально известном лагере «Эль-Холь».

Полученное вооружение и техника командованием СДС переброшены к границе с Турцией.

В то же время, часть военных поставок Соединенные Штаты концентрируют на своих объектах в округе Мембидж (провинция Алеппо). По договоренности с командованием Сирийских демократических сил, они могут быть переданы курдским формированиям в случае активизации боевых действий на сирийско-турецкой границе.

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