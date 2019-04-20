Россияне считают себя зажиточными, если у них хватает денег на еду

Число россиян, которые относят себя к среднему классу, за последние пять лет снизилось на 13% с 60% до 47%. При этом количество тех, кто считает свои доходы ниже средних, выросло с 35% до 48%. Такие данные содержатся в исследовании «Потребительский индекс Иванова», которое провел «Сбербанк CIB».

По мнению авторов исследования, разделение на средний класс и ниже среднего зависит от того, как тратятся деньги. Если хватает средств на путешествия, рестораны и удается откладывать — к первой категории, а если только хватает на основные траты — ко второй.

В Москве доля среднего класса за четыре года уменьшилась с 63% до 54%, а ниже среднего — с 27% до 39%. Аналогичная ситуация произошла в Санкт-Петербурге и прочих городах-миллионниках, там разница достигает до 14%.

В то же время, экономисты считают такой подход к понятию «средний класс» слишком упрощенным, а цифру даже в 47% - чрезмерно завышенной.

В 2017 году средний класс в России подсчитывали в группе суверенных и региональных рейтингов АКРА. Тогда у экономистов получились совсем другие цифры — 18% по Москве и 8−9% по России. Все потому, что исследователи исходили из более сложных критериев, чем просто оценка самого человека.

«Средний класс — это те люди, которые получают достойную заработную плату, которая позволяет им владеть недвижимостью, автомобилем, выезжать в отпуск за границу, не иметь проблем с текущим потреблением и иметь возможность делать сбережения», — пояснила тогда одна из авторов исследования Елена Анисимова.

То, что даже в такой упрощенной модели «средний класс» по оценкам «Сбербанка» сокращается, показательно, но совсем неудивительно. Реальные располагаемые доходы россиян с 2014 года падали пять лет подряд. Не помог даже «беспрецедентный рост зарплат» в прошлом году. Как обстоят дела с этим показателем сейчас, сказать нельзя, поскольку Росстат закрыл эту статистику, якобы в виду перехода на другую методологию, и будет представлять ее раз в квартал. Видимо, как раз тогда, когда придумают, как бы получше пересчитать доходы населения.

В то же время, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в России проживает 19 миллионов бедных.

«Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны», — сказал глава правительства.

Впрочем, большинство экономистов считает, что «живут так, как жить не должны» у нас гораздо больше россиян. Просто, как и в случае с призрачным «средним классом», которому хватает на поход в ресторан, критерии бедности у нас очень сильно занижены. Реальное же количество бедняков намного выше. Просто на фоне того, что большинство окружающих тоже живут плохо, люди считают, что это вполне себе «средний» уровень.

— Параметры определения среднего класса отличаются от страны к стране, везде планка разная, — считает замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов. — Данные «Сбербанка» свидетельствуют о том, что народ у нас довольно оптимистичный. 47% среднего класса — это немало.

Но если посмотреть на данные Росстата о распределении людей по доходам, то эти 47%, даже 50% - это люди, получающие зарплату от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, то есть более чем скромно.

При этом по оценкам крупных международных организаций, например, Credit Suisse, средним классом в России можно считать людей, которые зарабатывают 18 тысяч долларов в год, то есть примерно 96 тысяч рублей в месяц. С такой зарплатой по официальной статистике у нас порядка 5% населения.

Так что по мировым стандартам с поправкой на Россию средний класс у нас практически отсутствует. При том, что эта планка в 18 тысяч и так очень низкая. Например, в США средним классом считаются люди с доходом от 50 тысяч долларов в год на взрослого человека, в Швейцарии - от 72,9 тысяч в год.

47% - это просто оценка восприятия населения, которая никак с мировым стандартом не связана. У нас к среднему классу можно относиться, если нет проблем с покупкой простейших продуктов питания, и это печально.

«СП»: — А почему число людей, которые относят себя к такому среднему классу, сократилось?

— С одной стороны, люди начинают внимательней относиться к тому, что называть средним классом. С другой, реальные доходы продолжают падать, даже Минэкономразвития ухудшает прогнозы. Пять лет доходы снижались, и начало 2019 года в этом отношении не радует. Неспроста Росстат скрыл ежемесячную публикацию этого показателя и перешел на ежеквартальную статистику.

«СП»: — А насколько справедлива цифра, которую называл Дмитрий Медведев о 19 миллионах бедных?

— Это зависит от того, кого считать бедными. 19 миллионов — это официальная статистика, люди, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. Но это совсем низкая планка.

По другим опросам у нас недавно выявлялось, что более 70% населения не могут себе позволить купить всей семье обувь по сезону. Это тоже красноречивый показатель, хотя доходы таких семей превышают официальный порог бедности. Просто официальная бедность — это совсем уж жесткие рамки, самый минимум, который возможен. По факту бедных у нас гораздо больше.

Хотя это не значит, что среднего класса в России совсем нет. Просто, как считает президент «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич, он совсем мизерный, и входят в него в основном чиновники и люди, так ли иначе связанные с распределением бюджета.

— «Индекс Иванова» — это не столько исследование, сколько просто социологический опрос, когда людей спрашивают, как вы живете, средне, выше или ниже среднего. На этот вопрос большинство людей отвечает, что, наверное, они живут средне. Они даже не задумываются о том, что это некая социальная категория «средний класс», а просто делают вывод по тому, как живут их знакомые, родственники, круг общения. Они дают свою оценку того, как живет средний человек в стране, и предполагают, что они живут так же. Такие опросы никакого содержания не несут.

При этом есть тенденции, когда при опросах людям стыдно сказать, что они живут плохо. Социологи отмечают, что человек склонен преувеличивать свое состояние. Он может делать это даже неосознанно.

Если человек живет в маленьком городе или поселке, никогда из него не выезжал, а у нас 80% населения не выезжали не то, что за границу, но даже из своего населенного пункта, то он видит, что вокруг все живут так же плохо. На фоне своей деревни, ПГТ или депрессивного моногорода у него вполне средний уровень жизни и благосостояния, вот он и относит себя к «среднему классу». Тем более что человеку неудобно признать, что он хуже других.

«СП»: — Как на самом деле определяется средний класс?

— Есть несколько методов - по доходам, по потреблению, по владению собственностью. Есть определенные критерии, что должно быть у человека или домохозяйства, чтобы их можно было отнести к среднему классу. Некоторые даже считают, что к этой категории нужно относить и людей с определенным уровнем образования.

Поэтому чтобы выявить средний класс через опрос, нужно задавать много наводящих вопросов об уровне жизни людей, их доходе, потреблении, образовании. Если это сделать, то у нас в лучшем случае 15% будет подходить под критерии среднего класса.

Пока же у нас есть косвенные критерии принадлежности к нему — наличие автомобиля (хотя это тоже не показатель, это может быть единственное имущество человека), хорошего комфортабельного жилья. Только по последнему параметру можно вычесть половину страны.

Если смотреть по потреблению, очевидно, что людей, которые тратят все средства на оплату ЖКХ, всех платежей и сборов, минимальный набор товаров и услуг и медикаменты, никак нельзя отнеси к среднему классу. А если они еще и должны банкам и живут в чистый минус, то эта категория будет охватывать более 70% населения.

По сведениям Росстата, более 70% людей не могут позволить себе непредвиденные расходы на лечение или ремонт, несколько пар обуви. Все эти цифры говорят о том, что это точно не средний класс. Если человек не может позволить себе поехать отдыхать, если у него нет сбережений или они небольшие — это не средний класс. Остается не более 10−15%, которые имеют какую-то финансовую устойчивость и подходят под это определение. Причем состав среднего класса тоже имеет значение.

«СП»: — А какой у нас состав, кого можно отнести к этой категории?

— За последнее десятилетие идет уменьшение доли людей, которые сами зарабатывают, хотя, по идее, там должно быть много предпринимателей, людей, которые занимаются собственным бизнесом. Зато больше становится представителей верхней страны чиновничества, силовиков, тех, кто связан с распределением бюджета, работает в сфере ЖКХ. Там очень много людей, которые напрямую получают деньги от государства и содержатся им. И не всегда заслужено. Зато доля тех, кто самостоятельно зарабатывает, постоянно уменьшается. Вот такой у нас своеобразный средний класс.