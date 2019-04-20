Плата за грехи. Константин Сёмин. Агитпроп 20.04.2019
Съезжающая крыша собора Парижской богоматери внезапно продемонстировала такой вопиющий беспорядок в головах верующих и неверующих, что апокалиптические пророчества на мгновение перестали казаться смешными.
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Грехи грехами, но поговаривают, что Макрон от этого пожара выиграл. Жёлтые жилеты уже становятся как бы неактуальными перед лицом такой вселенской печали.