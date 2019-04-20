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Плата за грехи. Константин Сёмин. Агитпроп 20.04.2019

12:04. 20 апреля 2019 Просмотров - 216 Один комментарий Опубликовал:

Съезжающая крыша собора Парижской богоматери внезапно продемонстировала такой вопиющий беспорядок в головах верующих и неверующих, что апокалиптические пророчества на мгновение перестали казаться смешными.

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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nx0mk_s6-7c

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