Кумир Шварценеггера — железный человек из СССР

Имя Арнольда Шварценеггера навсегда вписано в историю культуризма: он сделал всё для популяризации бодибилдинга и здорового образа жизни, став иконой гармоничного телосложения на многие десятилетия. Но стал бы «железный Арни» тем, кем является, если бы не российская легенда тяжёлой атлетики Юрий Власов? Арнольд Шварценеггер говорил, что в его юношескую память навсегда врезался эпизод, когда рекордсмен Юрий Власов — самый сильный человек на планете Земля — пожал ему руку на чемпионате в Вене.

Самый сильный человек на планете Американский тренер по тяжёлой атлетике Боб Гофман написал о Юрии Власове такие строки: «…Ты родился, чтобы помочь Человеку познать самого себя. Поверить в то, что у всех нас есть бесконечный запас сил. Что каждый из нас способен творить чудеса». И у Власова этот бесконечный запас сил действительно был: изнурительные тренировки, на которые будущий чемпион приходил, невзирая ни на учёбу, а это, на минуточку Суворовское училище, ни на повышенную температуру, ни на хроническую усталость. «Самый сильный человек на планете» — звание, которое Власов оправдывает не только своими рекордами в тяжёлой атлетике, но и своей жизненной позицией, отношением к спорту. Причём о рекордах и мировых первенствах Власов в начале своего пути даже не думал: просто, как и многие, восторгался американцем Полом Андерсоном, не думал: просто, как и многие, восторгался американцем Полом Андерсоном, который поражал мир своей силой, устанавливая немыслимые по тем временам рекорды: 200 кг в толчке штанги и 185,5 кг в жиме, в то время как рекорды СССР были менее 180 и 160 кг соответственно. Но в 24 года, в 1957 году, Юрий Власов сокрушил рекорд Андерсона, став самым сильным человеком на планете. Через три года Власов выступает на Олимпийских играх в Риме, которые впоследствии стали называть «Олимпиадой Власова». Напряжённая борьба с 21:00 до трёх часов ночи: подход за подходом в каждом из упражнений троеборья — рывке, толчке и жиме. Моральная усталость, общий тоннаж поднимаемых тяжестей… Но зал взрывается аплодисментами: «Юрий, брависсимо!» — есть мировой рекорд в дисциплинах и в троеборье — 537,5 кг! Дальше Власов завоёвывает «золото» на чемпионатах в Вене, Стокгольме, Будапеште, и поднимает планку до невиданных до этого 580 кг!

Власов (в центре) на пьедестале на Олимпийских играх 1960 года в Риме Роковая ошибка «…Он соединил в себе все качества, которые можно требовать от атлета. Силу, гармонию, форму и, вместе с тем, приветливость и ум, — написал в статье журналист из Швеции Торстен Тэнгер, обращая внимания на очки, которые Власов не снимал даже в очень тяжёлых подходах. — Этот инженер, владеющий несколькими языками, — образец совершенного человека». Но и совершенные люди рано или поздно допускают ошибки… Это случилось с Власовым на играх в Токио, когда он проиграл своему соотечественнику, ещё одной легенде тяжёлой атлетики, Леониду Жаботинскому. И здесь Власову преподали огромный урок, хотя он сам мастерски использовал психологические уловки для победы над противником.

«Всем своим видом я демонстрировал, что отказываюсь от борьбы за „золото“, и даже снизил начальный вес. Власов, почувствовав себя хозяином помоста, ринулся покорять рекорды и… срезался», — позже комментировал Жаботинский. «Мне надо было толкнуть 212,5 кг, Жаботинскому тогда пришлось бы толкать 222,5 и он бы этого не смог бы сделать, а я тогда по много раз на тренировках 212,5 толкал. Почему я так не сделал? Потому что не считал Жаботинского соперником. А почему не считал? По поведению его за кулисами. И это был мой самый большой просчёт», — подтверждает слова своего соперника Власов. К слову, принцип психологической атаки с успехом в своей соревновательной карьере применял и Арнольд Шварценеггер. + Поражение стало ударом для Власова. Он ушёл из большого спорта. Соревнования в Токио проводились спустя четыре дня после ухода Хрущёва с поста генерального секретаря партии. «Два сильнейших человека России — Никита Хрущёв и Юрий Власов — пали почти в один день», — писала одна из японских газет. Сам Власов говорил, что не спал от мыслей о возможных рекордах, установить которые позволял возраст, опыт и сила, но осекался: «Это не в шахматы или бридж на чемпионате мира играть — платишь жизнью. Я видел, как руки втыкались в помост и кости выходили наружу».+ Но уход Власова не был окончательным, из-за денежных проблем он возвращается на помост и в 1967 году устанавливает в Москве свой последний мировой рекорд, за который получил 850 рублей. Через несколько лет организм начнёт мстить за изнурительные годовые тренировки, за все победы и рекорды, но с колоссальными проблемами человек-сила справится, такое было уже не раз.

Встреча Шварценеггера и Власова Интересный случай произошёл в 1988 году, когда в Москву на съёмки фильма «Красная жара» приехал Арнольд Шварценеггер, играющий русского милиционера. На пресс-конференции актёр, кумир миллионов, заявил, что, помимо работы, ему нужно купить жене соболиную шубу и встретиться со своим кумиром. «Власов всегда был рядом со мной. Я-то и летел в Москву с мыслью обязательно встретиться с этим человеком-легендой», — сказал Шварценеггер. И пока он не встретился с Власовым, он не улетел — даже сдал билеты на рейс. Встреча состоялась в спортивном клубе «Атлетика», и Арнольд подарил своему кумиру фотоснимок с подписью на обороте «Моему идолу, с любовью и поклоном». А у фотографа, присутствовавшего на той эпохальной встрече, сохранился снимок с автографом Власова и словами, которые атлет сделал своим кредом по жизни: «Сила дана человеку для добрых дел».

Юрий Власов и Арнольд Шварценеггер

Источник: https://www.factroom.ru/persony/kumir-shvarceneggera-zheleznyj-chelovek-iz-sssr