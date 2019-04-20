Акт №23
23:52. 20 апреля 2019 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Не так давно, после пожара в соборе Нотр-Дам де-Пари, высказывались мнения, что это событие может объединить Францию, повысить популярность Макрона и способствовать прекращению массовых протестов, которые продолжаются уже полгода каждую субботу.
Сегодня французы дали ответ, что пожары соборов отдельно, протесты отдельно. Как и обещали общественные лидеры протеста, "Акт №23" состоялся, несмотря на увещевания мейнстримовой корпоративной прессы, угрозы со стороны полиции и попытки некоторых муниципалитетов запретить их проведение, ссылаясь на большой ущерб, которые протесты наносят коммунальному хозяйству и частной собственности. Французы на это наплевали и снова вышли с требованиями отставки диктатора Макрона и его министров, а также отмены трудовой реформы и снижения налогов. Как обычно эти протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Только в Париже было арестовано 250 протестующих. Также столкновения происходили в Тулузе, Лионе, Монпелье и т.д.
Стоит отметить, что митинги против Макрона продолжаются куда как дольше, чем митинги против Мадуро. И численность митингов против Макрона, куда как больше, чем митингов против Мадуро. Но Мадуро объявлен "тираном и диктатором", а Макрон демократическим лидером свободной страны.
Чем хороши протесты Желтых жилетов, так это наглядной демонстрацией европейского лицемерия. Европа очень любит поучать других на тему свободы и демократии, но стыдливо помалкивает, когда французский режим ведет себя хуже иных ближневосточных или африканских деспотий.
"Акт №24" назначен на следующую субботу.
Франция будет свободной и демократической страной. Долой тиранию Макрона.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4936652.html
Европейцы от нас отличаются тем, что умеют мирно и эффективно бушевать. Это их профсоюзная борьба, где они добились фактического социализма до такой степени, что чукча на олене, приехавший в париж, может претендовать на пособие. Не может? Ну тогда сенегалец, на ките приплывший, точно может. Как вам чукча в питере на олене в очереди за пособием по безработице. Вот вам их европейский уровень. И покрышки мирно жечь не всем дано, вон наши братья по разуму зажгли в 14 году покрышки, уже десятки тысяч трёхсотых и двухсотых, миллионы иммигрантов, это наш уровень покрышек.