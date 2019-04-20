Не так давно, после пожара в соборе Нотр-Дам де-Пари, высказывались мнения, что это событие может объединить Францию, повысить популярность Макрона и способствовать прекращению массовых протестов, которые продолжаются уже полгода каждую субботу.Сегодня французы дали ответ, что пожары соборов отдельно, протесты отдельно. Как и обещали общественные лидеры протеста, "Акт №23" состоялся, несмотря на увещевания мейнстримовой корпоративной прессы, угрозы со стороны полиции и попытки некоторых муниципалитетов запретить их проведение, ссылаясь на большой ущерб, которые протесты наносят коммунальному хозяйству и частной собственности. Французы на это наплевали и снова вышли с требованиями отставки диктатора Макрона и его министров, а также отмены трудовой реформы и снижения налогов. Как обычно эти протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Только в Париже было арестовано 250 протестующих. Также столкновения происходили в Тулузе, Лионе, Монпелье и т.д.Стоит отметить, что митинги против Макрона продолжаются куда как дольше, чем митинги против Мадуро. И численность митингов против Макрона, куда как больше, чем митингов против Мадуро. Но Мадуро объявлен "тираном и диктатором", а Макрон демократическим лидером свободной страны.Чем хороши протесты Желтых жилетов, так это наглядной демонстрацией европейского лицемерия. Европа очень любит поучать других на тему свободы и демократии, но стыдливо помалкивает, когда французский режим ведет себя хуже иных ближневосточных или африканских деспотий."Акт №24" назначен на следующую субботу.Франция будет свободной и демократической страной. Долой тиранию Макрона.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4936652.html