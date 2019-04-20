1932. Москва на фотографиях Эмиля Штрасберга
09:02. 20 апреля 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Люди перед витриной парикмахерской в Метрополе
Витрина парикмахерской
В парикмахерской
Витрина магазина, где выставлены противогазы и объяснены их функции
Толпа перед входом в Мосторг
Толпы перед универмагом
Вид на улицу, ведущую к Красной площади с людьми, возвращающимися с работы домой
На Петровке перед витринами большого универмага частники продают с рук белье
У стен Китай-города
Магазин для иностранцев, где все продается за валюту
Атриум Московского универмага (ГУМ)
Площадь Свердлова
Продажа лотерейных билетов на площади Свердлова
Пропаганда пятилетнего плана в витрине
Витрина магазина модной одежды
Витрина магазина модной одежды, «товары для продажи здесь доступны без карточек и стоят очень дорого»
Справочное бюро
Пригород Москвы
Прохожие под зимним солнцем перед Большим театром
Петровка, книжный магазин
Элегантно одетые посетители на ипподроме
Зрители на трибунах ипподрома
На ипподроме, зрители у дипломатической ложи
На ипподроме посетители обедают в ресторане