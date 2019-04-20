1932. Москва на фотографиях Эмиля Штрасберга

Люди перед витриной парикмахерской в МетрополеВитрина парикмахерскойВ парикмахерскойВитрина магазина, где выставлены противогазы и объяснены их функцииТолпа перед входом в МосторгТолпы перед универмагомВид на улицу, ведущую к Красной площади с людьми, возвращающимися с работы домойНа Петровке перед витринами большого универмага частники продают с рук бельеУ стен Китай-городаМагазин для иностранцев, где все продается за валютуАтриум Московского универмага (ГУМ)Площадь СвердловаПродажа лотерейных билетов на площади СвердловаПропаганда пятилетнего плана в витринеВитрина магазина модной одеждыВитрина магазина модной одежды, «товары для продажи здесь доступны без карточек и стоят очень дорого»Справочное бюроПригород МосквыПрохожие под зимним солнцем перед Большим театромПетровка, книжный магазинЭлегантно одетые посетители на ипподромеЗрители на трибунах ипподромаНа ипподроме, зрители у дипломатической ложиНа ипподроме посетители обедают в ресторане

Источник: https://humus.livejournal.com/6576692.html