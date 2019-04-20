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1932. Москва на фотографиях Эмиля Штрасберга

09:02. 20 апреля 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:



Люди перед витриной парикмахерской в Метрополе


Витрина парикмахерской


В парикмахерской


Витрина магазина, где выставлены противогазы и объяснены их функции


Толпа перед входом в Мосторг


Толпы перед универмагом


Вид на улицу, ведущую к Красной площади с людьми, возвращающимися с работы домой


На Петровке перед витринами большого универмага частники продают с рук белье


У стен Китай-города


Магазин для иностранцев, где все продается за валюту


Атриум Московского универмага (ГУМ)


Площадь Свердлова


Продажа лотерейных билетов на площади Свердлова


Пропаганда пятилетнего плана в витрине


Витрина магазина модной одежды


Витрина магазина модной одежды, «товары для продажи здесь доступны без карточек и стоят очень дорого»


Справочное бюро


Пригород Москвы


Прохожие под зимним солнцем перед Большим театром


Петровка, книжный магазин


Элегантно одетые посетители на ипподроме








Зрители на трибунах ипподрома


На ипподроме, зрители у дипломатической ложи


На ипподроме посетители обедают в ресторане

Источник: https://humus.livejournal.com/6576692.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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