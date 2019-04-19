Здания, занесенные грунтом. Часть 35
09:49. 19 апреля 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Продолжим разбирать тему занесенных глиной старых строений и домов.
Здания Хабаровска
Эти наблюдения будут вдвойне неожиданнее, т.к. про Хабаровск примеров не приводил. misik75 поделился фотографиями:
ул. Карла Маркса 53, вид со стороны улицы Нагишкина.
Кирпичное здание, но в нем первый этаж построен из гранитных блоков. И то не полностью, лишь лицевая часть. Почему гранитные блоки уложили не слоями, а именно только часть стены? Странный прием. Как-будто блоки кончились и стройку продолжили из кирпича.
Обратите внимание на фотографию слева. К этой гранитной части идет спуск с центральной улицы. Нашлась старая фотография, говорящая, что здание было таким с занесенным первым этажом и раньше:
С лицевой части здание закопано, а в переулке – наполовину откопано. Причем, остаток грунта еще не размыт эрозией, видимо это делали недавно. Конечно, можно утверждать, что здание так вписали в перепад высот. Но, обычно, перед строительством планируют площадку и копают котлован для фундамента. Здесь, получается, не спланировали этот перепад высот?
Еще автору фотографий бросилось в глаза то, что кладка имеет разный уровень в разных частях здания. На фотографии слева – блоки ровные, кладка на очень тонкий слой раствора. Справа – грубо обработанные блоки и растворный шов намного толще. Это говорит о разном уровне мастеров. Но как это могло быть в одном здании? Этот этаж не строили же десятилетия?
Окна частично в грунте. Очень тонки шов говорит об идеальной геометрии блоков, сопоставимой с точностью геометрии современного газобетона. Но газобетон нарезают станки в автоматическом режиме когда он еще не набрал прочность. А здесь – гранит!
ул. Пушкина 39. Может быть – окна подвала, а может (судя по забетонированному приямку) и полноценные окна. Гранитная подземная часть здания.
ул. Гоголя 25. Мало того, что эта часть находится намного ниже уровня дороги, так еще и окна в приямках
Блоки из разной породы. Одни – гранит, другие – похожи на литье, какие-то подтеки на них, нет в них зерен минералов.
ул. Ким-Ю-Чена 25. Окна с приямками. Официальная версия – так строили.
Источник фотографий
Официальная история города началась с 1858 года, когда после Айгунского договора эти территории отошли Российской империи. В 1864г. был сделан первый топографический план застройки города. В городе жило чуть более 1000 человек, в основном военные. Были ли каменный город до этих дат – неизвестно.
Комментарий автора фотографий:
Гранит местный- в 20 км есть карьер в поселке Корфовский. Ранее был ещё один карьер с южной стороны Хехцырского хребта в районе реки Инженерки. Гранит то есть. Вопрос как его обрабатывали.
Официально здания строились в конце 90 годах 19 века и 10 годах 20 го. Строительство связывают с именем купца Тифонтая, якобы он построил кирпичные заводы. Но в том то и дело, что информации о камнерезных мастерских(гранит) и кирпичных заводах нет. Паровая мельница принадлежавшая Тифонтаю, сохранилась, а вот кирпичные заводы нет. На местных форумах мелькало, что кирпич возили из Приморья и Маньчжурии,что весьма сомнительно в плане логистики. На тот момент порт был в противозачаточном состоянии, а пропускная способность Транссиба весьма мала.
***
Ролик на тему занесенных строений:
Крепость звезда – Засыпанный Ростов Великий
***
Во время строительных работах в С-Петербурга были обнаружены многометровые наносы грунта:
Толщина наносов определялась при докапывании до материковой породы. Кое-где так и не смогли добраться до материка. Что могло принести эти толщи песка или глины?
Источник
***
Приведу несколько фотографий из Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.
Представлен макет в масштабе 1:48 Кремлевского дворца, который выполнил Баженов якобы по заказу Екатерины II.
Макет говорит, что на месте зданий Кремля планировалось построить вот это здание. Обратите внимание как оно сильно отличается от всех строений постройки тех лет. Виден высокий фундамент, далее этаж и выше – второй этаж с колоннами. Но как правило, этаж с колоннами – это первый этаж. Так может быть все остальное – в грунте?
Источник
Это не единственный макет старых дворцов во всю их проектную высоту с учетом фундамента и ныне закопанного этажа:
Это еще один макет на экспозиции. Пишут, что снимать их запрещено. Что если не все, так многие подобные дворцы, построенные в 18в, начале 19в. имеют такую архитектуру? А настоящий первый этаж – в грунте.
В самом деле, макеты очень интересны. Не думаю, что их стиль был уникальный. Не исключено, что этот архитектурный стиль именно с таким первым этажом был обычным приемом в строительстве.
***
Раскопки в Херсонесе в 2002г. Глубина помещения с колоннами – 6м.
Источник
***
Находка в Египте:
Источник
Скорее всего, многие опять будут говорить, что я свалил все в одну кучу. Так тем и интереснее смотреть данные примеры, которые говорят, что в истории Земли в историческое время что-то происходило (возможно, что не раз), что приводило к нелинейности течения исторических процессов. А конкретнее – к исчезновению цивилизаций и отдельных народов, к появлению мертвых языков.
***
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Продолжим разбирать тему занесенных глиной старых строений и домов.
Здания Хабаровска
Эти наблюдения будут вдвойне неожиданнее, т.к. про Хабаровск примеров не приводил. misik75 поделился фотографиями:
ул. Карла Маркса 53, вид со стороны улицы Нагишкина.
Кирпичное здание, но в нем первый этаж построен из гранитных блоков. И то не полностью, лишь лицевая часть. Почему гранитные блоки уложили не слоями, а именно только часть стены? Странный прием. Как-будто блоки кончились и стройку продолжили из кирпича.
Обратите внимание на фотографию слева. К этой гранитной части идет спуск с центральной улицы. Нашлась старая фотография, говорящая, что здание было таким с занесенным первым этажом и раньше:
С лицевой части здание закопано, а в переулке – наполовину откопано. Причем, остаток грунта еще не размыт эрозией, видимо это делали недавно. Конечно, можно утверждать, что здание так вписали в перепад высот. Но, обычно, перед строительством планируют площадку и копают котлован для фундамента. Здесь, получается, не спланировали этот перепад высот?
Еще автору фотографий бросилось в глаза то, что кладка имеет разный уровень в разных частях здания. На фотографии слева – блоки ровные, кладка на очень тонкий слой раствора. Справа – грубо обработанные блоки и растворный шов намного толще. Это говорит о разном уровне мастеров. Но как это могло быть в одном здании? Этот этаж не строили же десятилетия?
Окна частично в грунте. Очень тонки шов говорит об идеальной геометрии блоков, сопоставимой с точностью геометрии современного газобетона. Но газобетон нарезают станки в автоматическом режиме когда он еще не набрал прочность. А здесь – гранит!
ул. Пушкина 39. Может быть – окна подвала, а может (судя по забетонированному приямку) и полноценные окна. Гранитная подземная часть здания.
ул. Гоголя 25. Мало того, что эта часть находится намного ниже уровня дороги, так еще и окна в приямках
Блоки из разной породы. Одни – гранит, другие – похожи на литье, какие-то подтеки на них, нет в них зерен минералов.
ул. Ким-Ю-Чена 25. Окна с приямками. Официальная версия – так строили.
Источник фотографий
Официальная история города началась с 1858 года, когда после Айгунского договора эти территории отошли Российской империи. В 1864г. был сделан первый топографический план застройки города. В городе жило чуть более 1000 человек, в основном военные. Были ли каменный город до этих дат – неизвестно.
Комментарий автора фотографий:
Гранит местный- в 20 км есть карьер в поселке Корфовский. Ранее был ещё один карьер с южной стороны Хехцырского хребта в районе реки Инженерки. Гранит то есть. Вопрос как его обрабатывали.
Официально здания строились в конце 90 годах 19 века и 10 годах 20 го. Строительство связывают с именем купца Тифонтая, якобы он построил кирпичные заводы. Но в том то и дело, что информации о камнерезных мастерских(гранит) и кирпичных заводах нет. Паровая мельница принадлежавшая Тифонтаю, сохранилась, а вот кирпичные заводы нет. На местных форумах мелькало, что кирпич возили из Приморья и Маньчжурии,что весьма сомнительно в плане логистики. На тот момент порт был в противозачаточном состоянии, а пропускная способность Транссиба весьма мала.
***
Ролик на тему занесенных строений:
Крепость звезда – Засыпанный Ростов Великий
***
Во время строительных работах в С-Петербурга были обнаружены многометровые наносы грунта:
Толщина наносов определялась при докапывании до материковой породы. Кое-где так и не смогли добраться до материка. Что могло принести эти толщи песка или глины?
Источник
***
Приведу несколько фотографий из Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.
Представлен макет в масштабе 1:48 Кремлевского дворца, который выполнил Баженов якобы по заказу Екатерины II.
Макет говорит, что на месте зданий Кремля планировалось построить вот это здание. Обратите внимание как оно сильно отличается от всех строений постройки тех лет. Виден высокий фундамент, далее этаж и выше – второй этаж с колоннами. Но как правило, этаж с колоннами – это первый этаж. Так может быть все остальное – в грунте?
Источник
Это не единственный макет старых дворцов во всю их проектную высоту с учетом фундамента и ныне закопанного этажа:
Это еще один макет на экспозиции. Пишут, что снимать их запрещено. Что если не все, так многие подобные дворцы, построенные в 18в, начале 19в. имеют такую архитектуру? А настоящий первый этаж – в грунте.
В самом деле, макеты очень интересны. Не думаю, что их стиль был уникальный. Не исключено, что этот архитектурный стиль именно с таким первым этажом был обычным приемом в строительстве.
***
Раскопки в Херсонесе в 2002г. Глубина помещения с колоннами – 6м.
Источник
***
Находка в Египте:
Источник
Скорее всего, многие опять будут говорить, что я свалил все в одну кучу. Так тем и интереснее смотреть данные примеры, которые говорят, что в истории Земли в историческое время что-то происходило (возможно, что не раз), что приводило к нелинейности течения исторических процессов. А конкретнее – к исчезновению цивилизаций и отдельных народов, к появлению мертвых языков.
***
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