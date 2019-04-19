Тайна тринадцатого числа: мистификация «Катынской трагедии»

13 апреля 1943 года германское радио официально сообщило о том, что в Катыни под Смоленском обнаружено захоронение польских офицеров, которых, по версии Геббельса, расстреляли советские власти.

Об этом было сказано после победы войск Красной Армии под Сталинградом, когда стало очевидно, что Германия неизбежно потерпит поражение. Если, конечно, что-то не разделит СССР и западных союзников в борьбе против фашизма.

Ровно 47 лет спустя, день в день, 13 апреля 1990 года было опубликовано официальное заявление ТАСС о «непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных…». Хотя, оснований для этого вовсе не было. Из документов, якобы подтверждавших решение о расстреле, фигурировало лишь постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года с резолюцией Иосифа Сталина. Однако, экспертиза одного из ведущих специалистов МВД РФ Эдуарда Молокова показала, что первая, вторая и третья страницы документа отпечатаны на одной, а четвертая — на совершенно другой индивидуально-конкретной пишущей машине. Вывод очевиден даже для непрофессионалов – продемонстрированное постановление Политбюро, судя по всему, фальсификация.

При этом в июле 1946 года Катынское дело рассматривалось в ходе Нюрнбергского процесса, этот эпизод фигурирует в обвинительном заключении Международного трибунала как одно из злодеяний гитлеровцев.

Об этом факте сегодня вспоминает все больше историков, политологов, общественных деятелей и обычных граждан. Исследователи и общество склоняются к мысли: та, в «лихие девяностые» признанная официальной, версия о причастности Советского Союза к расстрелу польских военнопленных, была ошибочной. То, что наша страна в свое время приняла на себя чужую вину, наносит урон её репутации в мировом сообществе и играет на руку антироссийской пропаганде. И главное — позволяет «списать со счетов» некий эпизод из фашистских деяний. А такие моменты нельзя ни забывать, ни приуменьшать. Хотя бы для того, чтобы не допустить реабилитации нацизма в будущем.

Бои вокруг Медного

Для жителей Тверской области эта тема особенно актуальна. Ведь у нас расположен мемориальный комплекс «Медное». Тема «Медного» «всплыла» именно 13 апреля 1990 года, когда руководство страны передало Польше вышеупомянутые материалы. Именно тогда появилась «официальная версия» версия «катынско-медновских» событий, согласно которой возле поселка Медное под Тверью похоронены товарищи тех, кто погиб под Смоленском в Катыни — около 6 тысяч польских граждан, содержавшихся в Осташковском лагере и, якобы, расстрелянных НКВД не позже 1940 года.

Однако исследователи находят все больше подтверждений другой — альтернативной версии: тут похоронены наши, красноармейцы, умершие от ран в находившихся неподалеку госпиталях, либо убитые фашистами во время жестоких боев за эту территорию осенью 1941 года, в ходе боев на подступах к Калинину и во время «Марьинского прорыва». Тогда немецкие войска выдвинули большие силы, чтобы взять Торжок. Согласно данным историков, в ходе боев возле деревни Ямок погибло порядка двух тысяч красноармейцев. Жители рассказывали, что их привлекали к сбору тел погибших. Местами сбора тел были деревня Ямок и расположенные рядом дачи НКВД (как раз там находится польское захоронение).

В пользу этой версии также говорят мемуары участников войны, в 1941-42 году проходивших лечение в этих госпиталях. Так, по воспоминаниям комиссара 1319-го стрелкового полка Н.Дыхно, «в селе Медном ещё располагался госпиталь, захваченный немцами, которые зверски расправились с ранеными и больными». Эту версию подтверждают и свидетельства поисковиков: на территории, где сейчас расположен мемориал, находили останки со следами хирургических вмешательств и самодельные обелиски.

Куда вел этап?

Кроме того, ученые находят все больше данных, ставящих под сомнение сам факт захоронения поляков в Медном.

По большому счету, после Нюрнбергского трибунала добрых полвека к этой теме не возвращались: в катынском деле была поставлена убедительная точка. Снова эта тема всплыла как раз в 1990 году, когда президент СССР М. Горбачев передал президенту Польши В. Ярузельскому списки, якобы, расстрелянных польских военнопленных. Однако, как утверждают исследователи, формально это были списки -предписания на отправку этапов из Осташковского лагерей в Калинин.

Но кто решил, что военнопленных этими этапами везли непременно на расстрел, а не в другой лагерь, на работы, или даже с целью обменять? В переданных документах об этом ничего не говорится.

Зато есть данные, что имена поляков из этих списков не единожды всплывали в более позднее время. Так, во время раскопок во Владимире-Волынском археологи нашли жетоны (и, следовательно, останки) офицеров Кулиговского и Маловейского, якобы расстрелянных в Калинине и похороненных в Медном. Причем там, на Западной Украине, владельцы жетонов погибли в конце 1941 года, уже после немецкого вторжения. Что, кстати, подтверждается и другой находкой — в местах этих захоронений обнаружены сотни немецких патронов, датированных 1941 годом. Получается, эти польские военнопленные были отправлены из Осташкова в Калинин, но не были убиты . Они попали на Западную Украину и год спустя погибли там от рук, очевидно. фашистов или их пособников.

Также зафиксирована гибель более 200 поляков из осташковского лагеря в 1942 году, во время перевозки из Хабарова в порт Нарьян-Мар. Одна из барж была торпедирована немецкой подводной лодкой. Поляки пытались спастись (до острова Матвей было всего полтора километра, можно бы доплыть). Однако немецкие подводники устроили настоящую бойню: людей достреливали из личного оружия, резали винтами лодки. В общем, из 247 заключенных выжили только двое.

Известный исследователь катынской тематики ныне покойный Сергей Стрыгин называл и ряд других польских имен. Например, Антона Горбика, который тоже якобы был расстрелян в 1940 году, Но в 1942-44 годах Антон Горбик командовал национальным польским партизанским отрядом в Ровенской области.

Получается, что из Осташкова в Калинин военнопленных везли не на расстрел. И далеко не факт, что под плитами Медного лежат польские офицеры. В прямом смысле слова не факт: официально обнаруженными в Медном считаются только останки 243 лиц (да и то эксгумация проводилась весьма своеобразно, и к этой теме мы ещё вернемся). Из этих 243 человек идентифицированы только 16 (эти данные почему-то малоизвестны, они зафиксированы в официальных Меморандумах Министерства Юстиции РФ, подготовленных по итогам расследования «катынского дела»). А пулевые отверстия обнаружены лишь в 12 черепах. Остальные фамилии поляков, а это более шести тысяч, взяты из тех самых «этапных списков», оказавшихся вовсе не расстрельными.

Память как условие чести.

Почему мы вспомнили об этом сегодня? Не только из-за тринадцатого числа. Недавно в Тверской области отметили 76 годовщину освобождения Ржева — правого фланга битвы за Москву. Уже поднимается во весь рост Ржевский мемориал — грандиознейший памятник советскому солдату, который будет стоять в Верхневолжье. Во всех районах уже начались мероприятия по подготовке к празднованию 9 мая. И общественность Твери, Торжка и Калининского района все чаще вспоминает: а сколько воинов, из тех, что освобождали Калинин и не пустили врага на Торжок, возможно, лежат в Медном под чужими могильными плитами? Справедливо ли это? Достойно ли?

Кстати, лет 12 назад здесь, на территории польского захоронения мемориала «Медное» тверские и московские общественники установили мемориальную плиты в память погибших советских солдат, но потом эта плита затерялась где-то в подвалах администрации мемориального комплекса…

Ради памяти прадедов, ради спокойствия потомков, мы должны восстановить историческую правду и разобраться, кто же все -таки похоронен в Медном. Разобраться основательно и профессионально. И правдиво восстановить страницу нашей истории.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102880