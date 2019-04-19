Сводки от ополчения Новороссии 19 апреля 2019

Заявления Киева о желании заключить «пасхальное» перемирие в Донбассе оказались пустыми словами, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что 18 апреля должно начаться новое, «пасхальное» перемирие в Донбассе.

В четверг МИД ДНР сообщил, что «пасхальное» перемирие в ходе видеоконференции контактной группы согласовано не было.

«Мы видим, что все заявления киевских властей о желании заключить „пасхальное” перемирие оказались пустыми словами. Киев фактически отказывается от ведения переговоров с Донбассом, хотя именно с ним и должен вести прямые переговоры», — сказал Грызлов.

По его словам, контактная группа в четверг в режиме видеоконференции обсуждала вопрос заключения перемирия между Киевом, Донецком и Луганском.

«К сожалению, обсуждение не привело к результату. Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые призваны обеспечить прочную безопасность и переход к политическому урегулированию. Предложения Донецка и Луганска, которые были поддержаны Россией и ранее поддержаны ОБСЕ, были отвергнуты», — сообщил полпред России.

Он отметил, что «одностороннее прекращение огня», о котором заявили представители ВСУ накануне видеоконференции, является фикцией.

Киевские каратели продолжают обстрелы Донбасса, в том числе обстрелы жилых районов, добавил Грызлов.

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