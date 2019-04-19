Пушистый Иисус, Губка Боб, перекошенная нимфа и еще 10 примеров неудачной реставрации

Текст: Виктор Штомпель

Слово «реставрация» происходит от латинского «restauratio», что означает «восстановление». Просто так подкрасить или замазать не получится, иначе памятник культуры может быть испорчен и даже уничтожен.

Одним из хрестоматийных примеров неправильной реставрации является восстановление Парфенона в начале XX века. Хотели как лучше, старались, но не те материалы, не те инструменты, не очень внимательная работа с обломками. В итоге часть объектов была разрушена, а не восстановлена. Прошло почти сто лет с той поры, и... ничего не изменилось.

Замок Матрера (El castillo de Matrera), IX в.

Замок Матрера красиво, хотя и не очень надежно охранял просторы испанской провинции Кадис с IX века до 2013 года, когда сильные дожди (и туристы) привели к обрушению центральной башни. Местные власти срочно озаботились ремонтом национального памятника. Спустя три года замок было не узнать: красивый, новый! И… в марте 2016-го разразился скандал.

Это новое слово в реставрации, и слово это нецензурное. Местные жители помянули им и власти, и реставраторов, а затем за дело взялись специалисты, которые лишились важного объекта исследований. Сами реставраторы объясняли, что все требования испанского законодательства соблюдены. Их результат безопасен для посещения, демонстрирует оригинальный размер башни, текстуры и цвета исходных материалов, а также четко отделяет сохранившиеся элементы от новодела. За эту работу архитектор даже получил профессиональную награду.

А в 2002 году строители умудрились снести дом Исидора Мадридского, святого покровителя испанской столицы, простоявший там около девятисот лет. Такое ощущение, что у этих испанцев дедушка на старозамковой фабрике работает. У них этих старых замков ну просто завались. Вот и сносят что попало.

Фреска Ecce Homo («Се человек»), 1910 г.

И снова речь пойдет об Испании. Одной из немногих достопримечательностей маленького городка Борха была изображавшая Иисуса Христа в терновом венце фреска Ecce Homo («Се человек») работы Элиаса Гарсиа Мартинеса.

В 2010 году 83-летняя прихожанка Сесилия Хименес с согласия настоятеля взялась за восстановление фрески, которая хоть и была ровесницей «художницы» и (тоже?) начала осыпаться, но выглядела все равно лучше. Это надо было исправить.

Результат стал достоянием общественности в 2012 году и превзошел все ожидания. Острословы стали называть фреску «Пушистый Иисус» или Ecce Mono («Се обезьянка»). Старушка объясняла свое творческое видение отсутствием опыта и отвратительным освещением в церкви. Настоятель церкви, насупившись, молчал.

Нет худа без добра. Фреска в исходном состоянии была интересна только искусствоведам, а вот «Пушистый Иисус» привлек в городок буквально толпы туристов, обеспечив местных жителей и саму Сесилию работой, церковь — доходом от посещений, а любителей посмеяться — огромным количеством карикатур и фотожаб.

Погребальная маска Тутанхамона, 1323 г. до н.э.

Мало было египтянам отломанного носа сфинкса. Летом 2014 года в процессе переноса экспонатов в Каирском музее у бесценной погребальной маски Тутанхамона каким-то образом отвалилась борода. Чтобы решить проблему, одному из работников пришла идея все приклеить обратно, да понадежнее. А что может быть надежнее эпоксидной смолы? Аккуратно, разумеется, не получилось, и капли клея горе-реставратор по школьной привычке соскоблил скальпелем, оставив красивые и заметные царапины на прессованном золоте. Кстати, до данной процедуры борода отделялась от маски и крепилась на специальной втулке, которую можно было восстановить без особого труда. Увы, эпоксидная смола может быть отделена только со слоем металла, а на это историки идти пока не готовы. Впрочем, возможно, при следующем переносе маску снова уронят и борода опять отколется… Главное, чтобы сами не чинили. Правда, не обошлось без хорошей новости. Ученые очень внимательно обследовали маску на предмет других повреждений и выяснили, что с большой долей вероятности она изначально предназначалась для Нефертити. Если, конечно, эта надпись фломастером оригинальная… Крепость Ocakli Ada Kalesi, I—II вв.

Турецкие курорты не терпят ветхости, поэтому в 2010 году власти пригорода Стамбула Шиле решили отреставрировать двухтысячелетнюю византийскую крепость, живописно развалившуюся на прибрежном островке.

В августе 2015 года реставрация привела аж к разбирательству в турецком парламенте и расследованию, а иностранные туристы, словно сговорившись, начали сравнивать крепость с Губкой Бобом Квадратные Штаны. Почему бы и нет? Многие курортные города можно назвать «Бикини Боттом». Шиле теперь стоит в первых рядах на переименование.

Сами муниципальные работники возмущенно объясняли журналистам, что позором было смотреть на разваливающуюся крепость, а теперь она как новая… В смысле — действительно новая.

Фрески в храмовом комплексе Юнчжи, XVIII—XIX в.

Муниципальным властям района Чаоян просто не хватило денег на профессиональных реставраторов для храмового комплекса Юнчжи. А может, они выбирали реставраторов по принципу «чье кунг-фу лучше». Да и лень было следить за ходом работ. Чего там следить-то? Это же просто зал с фресками, а не дом-музей товарища Мао.

В итоге в 2013 году вместо отреставрированных фресок эпохи династии Цин посетители храма увидели яркие, но неряшливо нарисованные сценки из буддийских легенд, не имеющие ничего общего с оригинальными рисунками.

Виноватых уволили, но после этой «реставрации» восстановить старые фрески, если это вообще возможно, стоит существенно дороже сэкономленной суммы. Кстати, тот редкий случай, когда руководителю районной партийной ячейки объявили выговор за порчу религиозных объектов.

Фреска «Древо плодородия» (l'Albero della Fecondità), 1265 г.

В 2011 году нескольких реставраторов обвинили в цензуре семисотлетней римской фрески «Древо плодородия» путем удаления из рисунка нескольких свисающих фаллосов. Журналисты назвали дерево кастрированным. Сами реставраторы исчезновения органов не отрицали, заявив, что если что-то и растворилось в процессе очистки, то абсолютно случайно, поскольку фреска была в очень плохом состоянии. И вообще, кому какая разница, сколько там чего свисало изначально? И ведь кто-то не поленился, посчитал, что до реставрации свисало ровно 25. Да, руководитель местной ячейки компартии не пострадал. Картина Леонардо да Винчи «Мадонна и младенец со святой Анной», 1508—1510 гг. Неоднократно руководству Лувра предлагали почистить картину да Винчи, но до 2011 года оно было неприступно. Однако вода камень точит, а растворитель тем временем высветляет картину. Когда стал виден результат, британские реставраторы принялись утверждать, что открыли истинный художественный замысел да Винчи, а руководство Лувра открыло пузырек с валерьянкой. Официально было заявлено, что результат удовлетворительный, но два члена консультативного комитета, курировавшего работу над картиной, в знак протеста подали в отставку. Специалисты спорят о приемлемости такой реставрации до сих пор. «Дом печального ангела», Санкт-Петербург, 1906 г. Доходный дом Пантелеймона Бадаева известен и питерцам, и туристам. Более того, на Всемирной выставке в Париже он был удостоен золотой медали. Тут не каждый человек медаль получает, а дом так вообще редко. Войну, к сожалению, во всем своем великолепии медаленосец не пережил: в него попал снаряд. После ремонта в 50-е годы дом в стиле модерн стал коммуналкой, что тоже не лучшим образом сказалось на его состоянии. В 2013 году дом решили отреставрировать. Неожиданно историки обратили внимание, что одна из частей барельефа, изображавшая нимфу музыки, изменилась в лице. Организаторы ремонта утверждали, что никакой реставрации барельефа не проводили и в таком виде он попал к ним изначально, но и восстанавливать тоже не взялись. Талантом не владеют. Авторов «шедевра», которые поработали над обликом дома где-то между 2008 и 2013 годом, так и не нашли, а местные прозвали его «степной девой». Степные девы, в свою очередь, называют изменившуюся нимфу «коренной петербурженкой». Торговый дом Кузнецова, Москва, 1898 г. В августе 2015 года Москва готовилась дню рождения города, и улица Мясницкая получила очень странный подарок. Лицо бога Меркурия на барельефе Торгового дома Кузнецова удивительным образом преобразилось. Большинство решило, что на гастроли в Москву приехал легендарный реставратор дома Бадаева, хотя, может, бога торговли перекосило от увиденных цен на ремонт в Москве. Так это или нет, но ущерб был нанесен, а власти пообещали вернуть как было. Ну или хотя бы найти натурщика посимпатичнее. Здание Адмиралтейства, Санкт-Петербург, 1823 г. В 2011 году при обследовании башни главного здания Адмиралтейства реставраторам открылись интереснейшие создания, которых можно было отнести к какому угодно жанру, кроме классицизма. Из 28 античных фигур в близком к исходному виде осталась только одна, а остальные… Причем сложно понять, кто же автор этой версии скульптур, так как стоят они высоко, самим обитателям Адмиралтейства до них дела нет, а за реставрациями особого контроля не было. Мы же не Италия какая, чтоб пенисы считать. Хотя их там было ровно… Изборская крепость, начало XIV в. Изборская крепость видела и ливонцев, и поляков, и следственный комитет. Во время реставрации, на которую по документам ушло 300 миллионов рублей, по мнению местных историков, был уничтожен культурный слой с уникальными артефактами, неправильно проведена кладка, причем часть вновь отстроенной стены вскоре просто рухнула. Израильских туристов с иерихонскими трубами в руках обнаружено не было, поэтому все-таки решили, что проблема в качестве работ. Следственный комитет едва ли интересовали проблемы историков и археологов, просто возникли большие сомнения в реальных затратах. Правда, по правилам госзакупок, исправлять ошибки должна та же компания. Пожалуй, стоит съездить в Изборск, посмотреть на город, пока его не отремонтировали до полного разрушения. Барельеф в метро на станции «Новокузнецкая», Москва, 1943 г. В начале мая 2015 года барельефы, посвященные советским солдатам, были густо замазаны бежевой краской аккурат перед празднованием 70-летия победы над фашистами. Теперь они выглядят как дешевые пластмассовые солдатики, а не творения известных скульпторов. Вроде обещали вернуть как было, но уже год как барельефы радуют своей корявой пластмассовой внешностью. Может, те, кто ремонтирует метрополитен, в солдатики в детстве не наигрались? Дербентская крепость Нарын-кала, VIII в. К юбилею одного из древнейших городов России власти решили сделать подарок и отремонтировать крепость Нарын-кала. Все, как обычно, делалось второпях и дорого. И если для реставрационных работ цена — вопрос обсуждаемый, то что касается сроков и качества — тут нужны эксперты, близкие к исходным материалы, подготовка растворов, изучение фундаментов и так далее. Тут чудес не бывает. Но чудо произошло, во всяком случае по документам. Отремонтированная крепость встретила жителей Дербента стенами в желтую клетку. Раствор, которым замазывали щели между камнями, пожелтел или был желтым. Да и цвет кирпичей сильно отличался от исходной каменной кладки… Впрочем, стоп. Кирпичи? В стене из каменных плит? А еще в тысячелетних стенах появились новые ворота…

Источник: https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/bad-restoration/