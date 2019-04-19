Главная » Мировоззрение, Политика, Славянский Язык

Лукашенко о русском языке

14:55. 19 апреля 2019 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал:


«У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский… в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять своё сердце, он потеряет белорусский язык» (c) Лукашенко

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932147.html

Метки: белоруссия, лукашенко, русский язык

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко? (2)
...что они не русские, заменить русский язык другим языком и придумать отдельную ...диаметрально противоположные внутренние убеждения Лукашенко и националистов, в ...прокомментировав выступление Лукашенко:«Российская Федерация обозначила, где «русский мир», и...
Лукашенко обратился к народу
... то русский язык". "Большую глупость не придумаешь", — отметил Лукашенко. Он заявил, что считает русский язык... русскому языку, великой русской культуре, как в Белоруссии", — сказал Лукашенко, отметив, что в Белоруссии русский...
Пресс-конференция Александра Лукашенко: о чём поведал белорусский президент
... не подлежит, впрочем, как и русского языка. Дискриминация по языковому признаку недопустима... обладает необходимым потенциалом, который Александр Лукашенко планирует реализовывать. Президент отметил, что...
Лукашенко повторяет ошибки Януковича. Андрей Князев
... связано с фигурой «Батьки» Лукашенко. Лукашенко всегда был национально ориентированным лидером...варианта решения этой проблемы Александр Лукашенко мог назначить человека, которому... белорусами, хотя и говорит на русском языке. И третий фактор – реакция...
Белорусские националисты — бездумный таран западных сил и/или лучшие друзья Лукашенко?
... в Беларуси президента Александра Лукашенко страна долгое время считалась ...С национализмом ассоциируется противостояние курсу Лукашенко, плюс к тому Запад ...одного — двух поколений искоренить использование русского языка — сначала в официальных учреждениях, ...
Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта?
... мозгов подрастающему поколению белорусским диалектом русского языком. Поскольку люди упорно отказываются отдавать... их сиюминутных игрищах. Возможно, завтра Лукашенко вычистит белорусизаторов из госаппарата и...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 6745 2038
    nikolay 19 апреля 2019 в 16:30

    Этот любитель русского языка поставлял нефтепродукты для армии Украины, для уничтожения русского Донбасса, пока Россия ему не ограничила поставки нефти.

    Ответить
       
  • 284 248
    Sergey64 19 апреля 2019 в 16:41

    Прям в гранит отлил!(c)

    Ответить
       
  • 380 268
    чужой 19 апреля 2019 в 16:46

    Русский язык действительно государственный в Белоруссии.
    А можно люди пройдут похоронной манифестацией правнуки тех,
    кто может даже и не освобождал независимый белорусский клочок земли.
    Они не будут копать могилы жертвам сталина, и не понесут его портреты и флаги.
    Они пройдут, и посмотрят друг на друга что они есть и память жива.
    Можно, Александр Григорьевич ??????????????????????????????????

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)