Лукашенко о русском языке
14:55. 19 апреля 2019 Просмотров - 92 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
«У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский… в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять своё сердце, он потеряет белорусский язык» (c) Лукашенко
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932147.html
Этот любитель русского языка поставлял нефтепродукты для армии Украины, для уничтожения русского Донбасса, пока Россия ему не ограничила поставки нефти.
Прям в гранит отлил!(c)
Русский язык действительно государственный в Белоруссии.
А можно люди пройдут похоронной манифестацией правнуки тех,
кто может даже и не освобождал независимый белорусский клочок земли.
Они не будут копать могилы жертвам сталина, и не понесут его портреты и флаги.
Они пройдут, и посмотрят друг на друга что они есть и память жива.
Можно, Александр Григорьевич ??????????????????????????????????