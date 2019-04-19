Лукашенко о русском языке

«У нас два государственных языка — русский и белорусский. Не украинский, не российский — русский… в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять своё сердце, он потеряет белорусский язык» (c) Лукашенко

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4932147.html