ЛиАЗ-677: вся эпоха в одном простом автобусе
И сейчас, спустя десятилетия, этот автобус дает прекрасное представление о той цивилизации, которую мы потеряли
Очень интересно бывает наблюдать за тем, как реагирует нынешняя молодежь на старую советскую технику… Благодаря легиону разномастных антисоветчиков, яростно проклинающих все советское без привязке к определенному периоду, нынешние люди молодого и среднего возраста имеют о СССР сильно искаженное представление.
Им выпало жить в длящуюся уже больше тридцати лет «эпоху перемен», которая запомнилась многим, в первую очередь, запредельной антисоветской кампанией, отрыжка которой периодически портит воздух уже в нынешних фильмах, сериалах и книгах.
Про высказывания отдельных «общечеловеков» и говорить нечего: поливать помоями советскую историю для них так же естественно, как дышать.
Колоссальные труды всей этой антисоветской оравы не пропали впустую. и худо-бедно, но им удалось втемяшить в головы огромному количеству граждан следующие «прописные истины»: советский Мордор был преступно создан, преступно управлялся и ничего кроме преступлений с 1917 по 1991 год в стране не происходило.
Редкие достижения типа полета в космос и построение второй экономики мира таковыми не считаются, потому что незачем было лететь в космос, когда народ ютился в коммуналках и бараках, а вторая экономика мира была неспособна выпускать в достаточных количествах туалетную бумагу и колбасу. А также поп-корн.
Победы в войне также не было, а было тупое заваливание врага трупами красноармейцев, что привело к пирровой победе. Плюс к этому Сталин перестрелял всех кого только мог, пересажал половину страны, которую охраняла другая половина. Бесплатная медицина была ужасного качества, советское бесплатное образование было одним из худших в мире, а бесплатные квартиры советские люди получали чуть ли не в предпенсионном возрасте.
Кроме того, работали они всю жизнь за жалкие копейки, фактически – даром. Ну и самое большое преступление советской власти, о чем бесконечно стенают всякие неполживые ветровы и дети бывшей партэлиты, задыхавшиеся в СССР от недостатка свободы и дыма «мальборо», так это жуткое расчеловечивание народа.
По их убеждению, за семьдесят лет, в результате жутких коммунистических экспериментов, был выведен особый вид человека – хомо советикус, над которым можно только презрительно хохотать. При этом «общечеловеки» становятся похожи на одного австрийского ефрейтора, который тоже презирал разного рода недочеловеков и прочих представителей «низших рас». Но такая похожесть их совершенно не смущает.
Вот примерно с таким «багажом знаний», почерпнутом в значительной мере из школьной программы и всяких сериалов про «штрафбаты», «сволочей» и «московских саг», молодые люди оказываются на выставках советской автотехники, где нередко среди «волг», «чаек» и правительственных «зилов» демонстрируется самый массовый за всю историю СССР автобус – ЛиАЗ-677.
Причем отдельные экземпляры стоят с открытыми дверями – заходи и все щупай сам, разглядывай и оценивай. Неоднократно приходилось видеть реакцию молодых людей как на сам автобус – «да тут ступеньки, неудобно», так и на его оснащение – «а это что такое?»
Чаще всего в тупик молодых людей ставят две вещи: билетный ящик с прозрачным оргстеклом сверху и роликом с билетами и круглый пластиковый контейнер для использованных билетов.
Билетный ящик поражает их своим принципом работы: бросил монетку в прорезь, собственноручно отмотал билет и оторвал его. А по окончании поездки выбросил в мусорный контейнер. Молодежь искренне не может понять следующее: почему нельзя отмотать сколько хочешь билетов, не платя ничего и почему нельзя ехать по чужому использованному билету, достав его из мусорного контейнера. У них не укладывается в голове – как такое могло быть?
Капитализм – а ничего другого большинство их них с рождения и не видело – приучил их тому, что за все надо платить и даром даже уже не каждая птичка поет. Зашел в автобус – плати, иначе турникет не пустит, щелкнул выключателем – побежали киловатт-часы по пять рублей штука, открыл воду в ванной — закрутились крыльчатки счетчиков, наматывая рубли. А тут какой-то нелепый ящик с билетами, которые ты бесконтрольно отматываешь… сам! И нет над ящиком видеокамеры, которая всё зафиксирует.
А уж когда молодежь узнает, что проезд в автобусе стоил не полсотни рублей, а пять копеек, а в трамвае – три, причем цена не менялась, как сейчас, ежегодно, а была стабильной десятилетиями, в головах у них начинает что-то перещелкивать и коротить.
Если кто-то углубится в технические детали, то узнает, что на автобусе, разработка которого началась ровно шестьдесят лет назад, стояла автоматическая коробка передач. Что автобус был необычайно теплый зимой, надежный и долговечный. Да, бензина его зиловский восьмицилиндровый мотор потреблял немало, но в СССР бензин был дешевле минеральной воды и цена его была стабильной, а не скакала вверх, как температура у тифозного больного.
Да и билеты пресловутые «расчеловеченные» «хомо советикус» отрывали столько, за сколько заплатили, и из мусорного контейнера их никто не таскал. Потому что в СССР действительно был создан тип нового человека, который с детства рос в социальном государстве и понятие «социальное государство» было не просто строчкой в Конституции, а реальностью.
Вот почему в Союзе считалось постыдным не платить за проезд, вот почему нередко входящие пассажиры чуть ли не с порога сообщали всему остальному автобусу, что у них проездной билет и в порядке вещей было передать деньги за проезд соседу, а тот передавал другому и т.д. Нынешние любители всевозможных лайфхаков пришли бы в изумление от советских порядков, перенесись они лет на сорок назад.
Кстати, а зачем в СССР наклепали с 1967 года более 194 тысяч ЛиАЗ-677? Зачем кровавый коммунистический Мордор тратил столько денег на транспорт для «хомо советикус»? Не проще ли было плюнуть на них – как хотят, так пускай и добираются до работы и обратно домой. Хоть на такси или на перекладных. А общественный транспорт можно было «оптимизировать».
Но не те тогда были времена – за «оптимизацию» компетентные органы могли надолго отправить «оптимизаторов» любоваться окрестностями Магадана. И заводы не «оптимизировались», а строились десятками в год. И работающие на них люди получали зарплату два раза в месяц.
Помимо этого фабрика или завод тянули нехилую социалку, строя за свой счет дома для рабочих, пионерлагеря для их детей, клубы, поликлиники, спорткомплексы, а про такую дичь, как очередь в детский сад, советские люди не знали.
Автобусов было выпущено без малого 200 тысяч потому, что в шестидесятые и последующие десятилетия в Союзе шло бурное строительство новых городских районов и целых городов. Вспомним хотя бы рост не только Москвы, но и таких городов, как Тольятти или Набережных Челнов. И всем им требовались новые автобусы.
ЛиаАЗов, несмотря на их большой тираж, всем не хватало, и пришлось СССР обращаться к партнерам из соцлагеря и закупать венгерские «Икарусы». Кстати, одни из лучших автобусов в мире, что напрочь опровергает неполживые байки ветровых и их братьев по разуму про техническую отсталость стран СЭВ.
ЛиАЗ-677 был всего лишь простым автобусом. Не самым лучшим, но и не самым худшим. Со своей работой он прекрасно справлялся, на протяжении десятилетий ежедневно перевозя миллионы пассажиров в практически всех городах СССР.
И сейчас, спустя десятилетия, этот автобус дает прекрасное представление о той цивилизации, которую мы потеряли. В той цивилизации проезд в автобусе стоил всего пятак, билет пассажир отрывал сам, мог передать оплату за проезд своему соседу, а тот другому пассажиру. В той цивилизации советские конструкторы разрабатывали весьма неплохую технику, которая пахала на износ десятилетиями.
Но самое главное — никто тогда в самых кошмарных снах не мог представить, что очень скоро во главе страны встанут фантастически омерзительные персонажи, которых людьми-то назвать сложно. Которые уничтожат страну, развалят её на отдельные княжества, зальют кровью, и именно они, а не Советская власть, выведут новый тип постсоветских людей. У которых нет веры, совести, идеалов, а есть лишь ненасытная жажды наживы. Ради которой они, как наркоманы ради дозы, готовы на всё.
Ну а чтобы оправдать свое не мнимое, а реальное расчеловечивание, они превозносят до небес всякое антисоветское отребье, которое десятилетиями заливало потоками зловонных словоиспражнений историю великой страны и великого советского народа.
Того самого народа, который презрительно был назван «совками» или «хомо советикус». И про который предельно откровенно высказался один либеральный фашист – «помрут тридцать миллионов, значит не вписались в рынок». Ну как тут не вспомнить гитлеровский план «Ост»?
Если у кого-то будет возможность посетить выставку старой советской техники, обязательно зайдите в салон автобуса ЛиАЗ-677. Просто для того, чтобы вспомнить ушедшую навсегда цивилизацию.
Хотя, может, не навсегда ушедшую? Ведь мадам История очень капризная, своенравная, по-своему циничная и иногда очень непредсказуемая мадам. Кто знает, может, уже сейчас она с интересом, и зло посмеиваясь, наблюдает за последними часами существования пресловутой «эпохи стабильности» и всех тех, кто её создавал, в поте лица гребя на панамских галерах?
Источник: https://www.discred.ru/2019/04/19/liaz-677-vsya-epoha-v-odnom-prostom-avtobuse/
Я помню булькающий звук спереди, помню как компассировал билетик на стенке между окнами в салоне, шлёпнув рукой по щелкушке. Помню, как будучи маленьким, старался сесть на передние продольные сидения, что бы смотреть глазами водителя. Всегда удивлялся тому, что на таком старом автобусе стояла ручная АКПП без педали сцепления. Бывало и то, что летом в салоне воняло ну очень сильно и один раз меня даже стошнило. Было около 4 лет тогда. Но он такой уютный, зимой всегда тепло, много люков в крыше и можно проветрить салон летом. В Хабаровске очень крутые улицы и ЛИАЗ полз, до краёв набитый людьми, со скоростью пешехода в эти вертикальные горки, но он ехал, хотя зимой выпускал при этом столько пара, что иногда случались аварии из за этого)