ЛиАЗ-677: вся эпоха в одном простом автобусе

И сейчас, спустя десятилетия, этот автобус дает прекрасное представление о той цивилизации, которую мы потеряли

Очень интересно бывает наблюдать за тем, как реагирует нынешняя молодежь на старую советскую технику… Благодаря легиону разномастных антисоветчиков, яростно проклинающих все советское без привязке к определенному периоду, нынешние люди молодого и среднего возраста имеют о СССР сильно искаженное представление.

Им выпало жить в длящуюся уже больше тридцати лет «эпоху перемен», которая запомнилась многим, в первую очередь, запредельной антисоветской кампанией, отрыжка которой периодически портит воздух уже в нынешних фильмах, сериалах и книгах.

Про высказывания отдельных «общечеловеков» и говорить нечего: поливать помоями советскую историю для них так же естественно, как дышать.

Колоссальные труды всей этой антисоветской оравы не пропали впустую. и худо-бедно, но им удалось втемяшить в головы огромному количеству граждан следующие «прописные истины»: советский Мордор был преступно создан, преступно управлялся и ничего кроме преступлений с 1917 по 1991 год в стране не происходило.

Редкие достижения типа полета в космос и построение второй экономики мира таковыми не считаются, потому что незачем было лететь в космос, когда народ ютился в коммуналках и бараках, а вторая экономика мира была неспособна выпускать в достаточных количествах туалетную бумагу и колбасу. А также поп-корн.

Победы в войне также не было, а было тупое заваливание врага трупами красноармейцев, что привело к пирровой победе. Плюс к этому Сталин перестрелял всех кого только мог, пересажал половину страны, которую охраняла другая половина. Бесплатная медицина была ужасного качества, советское бесплатное образование было одним из худших в мире, а бесплатные квартиры советские люди получали чуть ли не в предпенсионном возрасте.

Кроме того, работали они всю жизнь за жалкие копейки, фактически – даром. Ну и самое большое преступление советской власти, о чем бесконечно стенают всякие неполживые ветровы и дети бывшей партэлиты, задыхавшиеся в СССР от недостатка свободы и дыма «мальборо», так это жуткое расчеловечивание народа.

По их убеждению, за семьдесят лет, в результате жутких коммунистических экспериментов, был выведен особый вид человека – хомо советикус, над которым можно только презрительно хохотать. При этом «общечеловеки» становятся похожи на одного австрийского ефрейтора, который тоже презирал разного рода недочеловеков и прочих представителей «низших рас». Но такая похожесть их совершенно не смущает.

Вот примерно с таким «багажом знаний», почерпнутом в значительной мере из школьной программы и всяких сериалов про «штрафбаты», «сволочей» и «московских саг», молодые люди оказываются на выставках советской автотехники, где нередко среди «волг», «чаек» и правительственных «зилов» демонстрируется самый массовый за всю историю СССР автобус – ЛиАЗ-677.

Причем отдельные экземпляры стоят с открытыми дверями – заходи и все щупай сам, разглядывай и оценивай. Неоднократно приходилось видеть реакцию молодых людей как на сам автобус – «да тут ступеньки, неудобно», так и на его оснащение – «а это что такое?»

Чаще всего в тупик молодых людей ставят две вещи: билетный ящик с прозрачным оргстеклом сверху и роликом с билетами и круглый пластиковый контейнер для использованных билетов.

Билетный ящик поражает их своим принципом работы: бросил монетку в прорезь, собственноручно отмотал билет и оторвал его. А по окончании поездки выбросил в мусорный контейнер. Молодежь искренне не может понять следующее: почему нельзя отмотать сколько хочешь билетов, не платя ничего и почему нельзя ехать по чужому использованному билету, достав его из мусорного контейнера. У них не укладывается в голове – как такое могло быть?

Капитализм – а ничего другого большинство их них с рождения и не видело – приучил их тому, что за все надо платить и даром даже уже не каждая птичка поет. Зашел в автобус – плати, иначе турникет не пустит, щелкнул выключателем – побежали киловатт-часы по пять рублей штука, открыл воду в ванной — закрутились крыльчатки счетчиков, наматывая рубли. А тут какой-то нелепый ящик с билетами, которые ты бесконтрольно отматываешь… сам! И нет над ящиком видеокамеры, которая всё зафиксирует.

А уж когда молодежь узнает, что проезд в автобусе стоил не полсотни рублей, а пять копеек, а в трамвае – три, причем цена не менялась, как сейчас, ежегодно, а была стабильной десятилетиями, в головах у них начинает что-то перещелкивать и коротить.

Если кто-то углубится в технические детали, то узнает, что на автобусе, разработка которого началась ровно шестьдесят лет назад, стояла автоматическая коробка передач. Что автобус был необычайно теплый зимой, надежный и долговечный. Да, бензина его зиловский восьмицилиндровый мотор потреблял немало, но в СССР бензин был дешевле минеральной воды и цена его была стабильной, а не скакала вверх, как температура у тифозного больного.

Да и билеты пресловутые «расчеловеченные» «хомо советикус» отрывали столько, за сколько заплатили, и из мусорного контейнера их никто не таскал. Потому что в СССР действительно был создан тип нового человека, который с детства рос в социальном государстве и понятие «социальное государство» было не просто строчкой в Конституции, а реальностью.

Вот почему в Союзе считалось постыдным не платить за проезд, вот почему нередко входящие пассажиры чуть ли не с порога сообщали всему остальному автобусу, что у них проездной билет и в порядке вещей было передать деньги за проезд соседу, а тот передавал другому и т.д. Нынешние любители всевозможных лайфхаков пришли бы в изумление от советских порядков, перенесись они лет на сорок назад.

Кстати, а зачем в СССР наклепали с 1967 года более 194 тысяч ЛиАЗ-677? Зачем кровавый коммунистический Мордор тратил столько денег на транспорт для «хомо советикус»? Не проще ли было плюнуть на них – как хотят, так пускай и добираются до работы и обратно домой. Хоть на такси или на перекладных. А общественный транспорт можно было «оптимизировать».

Но не те тогда были времена – за «оптимизацию» компетентные органы могли надолго отправить «оптимизаторов» любоваться окрестностями Магадана. И заводы не «оптимизировались», а строились десятками в год. И работающие на них люди получали зарплату два раза в месяц.

Помимо этого фабрика или завод тянули нехилую социалку, строя за свой счет дома для рабочих, пионерлагеря для их детей, клубы, поликлиники, спорткомплексы, а про такую дичь, как очередь в детский сад, советские люди не знали.

Автобусов было выпущено без малого 200 тысяч потому, что в шестидесятые и последующие десятилетия в Союзе шло бурное строительство новых городских районов и целых городов. Вспомним хотя бы рост не только Москвы, но и таких городов, как Тольятти или Набережных Челнов. И всем им требовались новые автобусы.

ЛиаАЗов, несмотря на их большой тираж, всем не хватало, и пришлось СССР обращаться к партнерам из соцлагеря и закупать венгерские «Икарусы». Кстати, одни из лучших автобусов в мире, что напрочь опровергает неполживые байки ветровых и их братьев по разуму про техническую отсталость стран СЭВ.

ЛиАЗ-677 был всего лишь простым автобусом. Не самым лучшим, но и не самым худшим. Со своей работой он прекрасно справлялся, на протяжении десятилетий ежедневно перевозя миллионы пассажиров в практически всех городах СССР.

И сейчас, спустя десятилетия, этот автобус дает прекрасное представление о той цивилизации, которую мы потеряли. В той цивилизации проезд в автобусе стоил всего пятак, билет пассажир отрывал сам, мог передать оплату за проезд своему соседу, а тот другому пассажиру. В той цивилизации советские конструкторы разрабатывали весьма неплохую технику, которая пахала на износ десятилетиями.

Но самое главное — никто тогда в самых кошмарных снах не мог представить, что очень скоро во главе страны встанут фантастически омерзительные персонажи, которых людьми-то назвать сложно. Которые уничтожат страну, развалят её на отдельные княжества, зальют кровью, и именно они, а не Советская власть, выведут новый тип постсоветских людей. У которых нет веры, совести, идеалов, а есть лишь ненасытная жажды наживы. Ради которой они, как наркоманы ради дозы, готовы на всё.

Ну а чтобы оправдать свое не мнимое, а реальное расчеловечивание, они превозносят до небес всякое антисоветское отребье, которое десятилетиями заливало потоками зловонных словоиспражнений историю великой страны и великого советского народа.

Того самого народа, который презрительно был назван «совками» или «хомо советикус». И про который предельно откровенно высказался один либеральный фашист – «помрут тридцать миллионов, значит не вписались в рынок». Ну как тут не вспомнить гитлеровский план «Ост»?

Если у кого-то будет возможность посетить выставку старой советской техники, обязательно зайдите в салон автобуса ЛиАЗ-677. Просто для того, чтобы вспомнить ушедшую навсегда цивилизацию.

Хотя, может, не навсегда ушедшую? Ведь мадам История очень капризная, своенравная, по-своему циничная и иногда очень непредсказуемая мадам. Кто знает, может, уже сейчас она с интересом, и зло посмеиваясь, наблюдает за последними часами существования пресловутой «эпохи стабильности» и всех тех, кто её создавал, в поте лица гребя на панамских галерах?

Источник: https://www.discred.ru/2019/04/19/liaz-677-vsya-epoha-v-odnom-prostom-avtobuse/