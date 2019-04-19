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Галопом по Европам #8 (Хотин, Инициатива ФСБ, Северный флот)

22:18. 19 апреля 2019 Просмотров - 145 Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Дебаты на Украине, Порошенко против Зеленского;
- Задержание главного акционера банка “Югра” Алексея Хотина;
- Саратову грозит массовое закрытие промышленных предприятий;
- Потери белорусских нефтяников;
- Нефтяной рынок близок к краху;
- ФСБ настаивает на том, чтобы дать мировым спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах;
- Франция отправила в Эстонию три сотни солдат, танки и БМП для участия в учениях НАТО “Весенний шторм”;
- Северный флот России к концу года получит статус военного округа.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kOvSXdRrgg4

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