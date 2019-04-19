Галопом по Европам #8 (Хотин, Инициатива ФСБ, Северный флот)
В этом выпуске:
- Дебаты на Украине, Порошенко против Зеленского;
- Задержание главного акционера банка “Югра” Алексея Хотина;
- Саратову грозит массовое закрытие промышленных предприятий;
- Потери белорусских нефтяников;
- Нефтяной рынок близок к краху;
- ФСБ настаивает на том, чтобы дать мировым спецслужбам доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах;
- Франция отправила в Эстонию три сотни солдат, танки и БМП для участия в учениях НАТО “Весенний шторм”;
- Северный флот России к концу года получит статус военного округа.
_______________________________________________
Поддержать рублем производство и распространение Агитации и Пропаганды:
https://agitblog.ru/agitdonate.html
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Считаю, что зря Кадыров высказал свое мнение.
По моему это было лишнее.