Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в этом году провести досрочные парламентские выборы в стране, которые изначально было запланированы на 2020 год. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, выборы главы государства состоятся в 2020 году, а парламентские — в 2019-м. Даты для голосования будут объявлены позднее.

Белорусский лидер отметил, что политически активную часть общества на протяжении длительного времени волновал вопрос сроков избирательных кампаний. Он заверил, что не планирует «устраивать политические игры» и обе кампании пройдут в строгом соответствии с законом и конституцией страны.

«Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти», — подчеркнул Лукашенко.

Говоря о предстоящих выборах в парламент, Лукашенко заявил, что они станут «экзаменом» для вертикали власти и каждого избирателя.

«Выходите и боритесь. Стране нужен действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться, а органы власти я попрошу поддержать их», — отметил он.

При этом белорусский лидер призвал вести избирательную кампанию «без дури, забора крови, стадиона и дебатов».

Срок нынешних полномочий парламента и президента Белоруссии истекает в 2020 году. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Однако в стране сложилась политическая практика не совмещать выборы главы государства с другими кампаниями.

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