За что скакали, хлопцы?

Уровень жизни на Украине – предмет довольно спорный, особенно, если опираться в качестве основы на информацию, появляющуюся в огромном количестве в Российских СМИ после известных событий весны 2014 года. Постоянные манипуляции, занижение объективных цифр и, наконец, простое преподнесение заранее недостоверной информации, ставят под сомнение возможность получения честных данных из одного источника.

За последние пять лет, которые прошли после победы «революции достоинства», самым сильным экономическими потрясениями для украинцев стали резкий рост цен и повышение тарифов на коммунальные услуги. Потребительские цены выросли практически в два раза — 94,3%. Главным драйвером их роста стала девальвация гривны: до Майдана доллар был по 8 грн, а сейчас перевалил за 27 гривен. Цены практически на все продукты питания, за исключением овощей борщевого набора, сравнялись с ценами стран Восточной Европы. Тарифы на газ для населения за пять лет поднялись в 11 раз, отопление стало обходиться в 5,5 раза дороже, электроэнергия — в 4 раза.

При этом доходы среднестатистических украинцев упали: если в ноябре 2013 года средняя зарплата на Украине составляла 3268 грн ($408,5), то в декабре 2018 года — 9042 грн ($326). По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия на Украине в 2013 году составляла 1500 грн, примерно $183, в июле 2018-го — 2446 грн ($66 по текущему курсу).

В отличие от большинства статей мы избежим скрупулёзного подсчета и сравнения уровней цен, где и у кого они на 30 копеек выше, а где колбаса на 200 рублей дешевле.

Хочется сказать, что в данный момент правительство Украины направлено на интеграцию с Европейскими странами, что неизбежно повлечет за собой увеличение потребительских цен в стране, рост тарифов ЖКХ и т. д. И, соответственно, без заметного роста реальных доходов граждан, уровень жизни на Украине достаточно серьезно снизился.