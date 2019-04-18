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Убийцы русской авиации: имена, пароли, явки

10:33. 18 апреля 2019 Просмотров - 325 Один комментарий Опубликовал:

Авиационный двигатель НК-93 мог сделать российскую гражданскую и военно-транспортную авиацию передовой в мире. Но был подло вычеркнут из списка живых группой Христенко-Мантуров-Погосян-Реус-Рогозин. НК-93 до сих пор превосходит своими характеристиками все авиадвигатели, эксплуатирующиеся на всех типах воздушных судов во всём мире. Магомед Толбоев и создатели двигателя утверждают, что его ещё можно поставить на крыло. Об этом фильм о лётных испытаниях НК-93, сделанный для служебного пользования ровно 10 лет назад, в 2008 году.

Источник: http://pravosudija.net/article/ubiycy-russkoy-aviacii-imena-paroli-yavki

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