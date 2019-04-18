Убийцы русской авиации: имена, пароли, явки

Авиационный двигатель НК-93 мог сделать российскую гражданскую и военно-транспортную авиацию передовой в мире. Но был подло вычеркнут из списка живых группой Христенко-Мантуров-Погосян-Реус-Рогозин. НК-93 до сих пор превосходит своими характеристиками все авиадвигатели, эксплуатирующиеся на всех типах воздушных судов во всём мире. Магомед Толбоев и создатели двигателя утверждают, что его ещё можно поставить на крыло. Об этом фильм о лётных испытаниях НК-93, сделанный для служебного пользования ровно 10 лет назад, в 2008 году.