Убийцы русской авиации: имена, пароли, явки
Авиационный двигатель НК-93 мог сделать российскую гражданскую и военно-транспортную авиацию передовой в мире. Но был подло вычеркнут из списка живых группой Христенко-Мантуров-Погосян-Реус-Рогозин. НК-93 до сих пор превосходит своими характеристиками все авиадвигатели, эксплуатирующиеся на всех типах воздушных судов во всём мире. Магомед Толбоев и создатели двигателя утверждают, что его ещё можно поставить на крыло. Об этом фильм о лётных испытаниях НК-93, сделанный для служебного пользования ровно 10 лет назад, в 2008 году.
Источник: http://pravosudija.net/article/ubiycy-russkoy-aviacii-imena-paroli-yavki
“… мог сделать…” А почему не сделал? У каждой причины есть фамилии – они обозначены… Пора бы власти и норов свой проявить…