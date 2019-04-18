Смерть из Сибири: Названа причина самого массового вымирания на Земле

Учёные назвали причину самого массового вымирания живых существ на планете Земля. Об этом говорится в материале известного научно-популярного портала Phys.org.

Сообщается, что крупнейшая гибель видов на нашей планете произошла примерно 252 миллиона лет назад. Её называют массовым пермским вымиранием или великим вымиранием. По версии исследователей из университета Цинциннати (НИИ в штате Огайо), США и Китайского университета наук о Земле (геонаук), его причиной этого стало массовое мощнейшее извержение вулканов.

Научным подтверждением этой теории является тот факт, что археологи по всему миру регулярно находят частицы ртути в отложениях возрастом 252 миллионов лет. Жидкий тяжёлый металл был рассеян в атмосфере после сгорания крупных запасов угля, затем он попал в водоёмы.

Именно в этот период происходили мощнейшие извержения вулканов в Сибирских траппах*. Из вулканической системы за относительно короткий период выходило огромное количество расплавленной породы.

В воздух тогда попало примерно три миллиона кубических километров пепла, средняя температура на планете возросла на 10 градусов и увеличился кислотный баланс в морской воде.

Учёные считают, что в течение 60 000 лет это привело к вымиранию 96% морских видов планеты, 83% видов насекомых и 73% видов наземных позвоночных.

Справка РВ

Траппы — группа магматических горных пород произошедших из основной магмы (диабазы базальты и др.). Распространены на древних платформах, где иногда залегают в виде огромных (несколько тыс. км²) покровов.

Сибирские траппы — одна из самых крупных трапповых провинций мира, расположена на Восточно-Сибирской платформе. Сибирские траппы изливались на границе палеозоя и мезозоя, а именно пермского и триасовых периодов, около 250–251 млн лет тому назад. Учёные давно считают, что одновременно с их образованием произошло крупнейшее (пермо-триасовое) вымирание видов в истории Земли. Они расположены на площади около 2 млн км², объём извергнутых расплавов составил, по разным оценкам, от 1 до 4 млн км³ эффузивных и интрузивных пород.

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