Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 апреля 2019
- 18:44 ДНР ведёт переговоры с Сирией о поставках металлургической продукции.
- 16:16 T-90 в Ираке.
- 12:10 Индия и Бразилия назначили послов в Сирии.
- Вчера 23:22 МИД отреагировал на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада».
ДНР ведёт переговоры с Сирией о поставках металлургической продукции
Представители ДНР и Сирии на Ялтинском международном экономическом форуме начали переговоры по экспорту республиканской продукции.
Об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Половян.
«У нас начались переговоры с Сирийской Республикой по нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл, канаты. Все это им интересно», — отметил Половян.
Он добавил, что продукцией ДНР заинтересовались и в странах Латинской Америки.
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T-90 в Ираке
Армия Ирака получила очередной комплект Т-90 для переоснащения своих танковых дивизий.
После отказа США обслуживать ранее поставленные "Абрамсы" (в связи с использованием их против курдов во время истории с Киркуком и передачи их иранским прокси), Ирак активно переводит свои танковые дивизии на российские Т-90, которые сейчас мирно сосуществуют с "Абрамсами".
Ослабление американского влияния в Ираке открыло для России двери в плане интенсификации поставок вооружения для иракских военных, в том числе и современного.
PS. Также вчера сообщалось, что Индия закупит у РФ 464 танка T-90МС
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Индия и Бразилия назначили послов в Сирии
Принятие вверительных грамот от послов Индии и Бразилии в Сирии.
Теперь все страны БРИКС имеют официальных послов в Сирии.
Изоляция "кровавого тирана" становится все более всеобъемлющей.
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МИД отреагировал на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»
МИД России прокомментировал сообщения ряда израильских СМИ о том, что Россия якобы вывезла из Сирии останки агента израильского «Моссада» Эли Коэна.
«Решительно опровергаем измышления ряда израильских СМИ о том, что российские представители якобы вывезли из Сирии останки агента израильской разведки „Моссад“ Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
«Непонятны побудительные мотивы распространения подобной откровенной дезинформации, а также кто является ее заказчиком», — отметили в МИД, призвав «израильских партнеров, в том числе журналистов, проявлять предельно аккуратный, профессиональный и честный подход при освещении столь чувствительных вопросов».
«Ответственность за возможные негативные последствия данной провокации лежит на ее организаторах и исполнителях», — подчеркнули в министерстве.
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