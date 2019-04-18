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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 апреля 2019

18:56. 18 апреля 2019 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

ДНР ведёт переговоры с Сирией о поставках металлургической продукции

ДНР ведёт переговоры с Сирией о поставках металлургической продукции | Русская весна

Представители ДНР и Сирии на Ялтинском международном экономическом форуме начали переговоры по экспорту республиканской продукции.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Половян.

«У нас начались переговоры с Сирийской Республикой по нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл, канаты. Все это им интересно», — отметил Половян.

Он добавил, что продукцией ДНР заинтересовались и в странах Латинской Америки.

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T-90 в Ираке



Армия Ирака получила очередной комплект Т-90 для переоснащения своих танковых дивизий.
После отказа США обслуживать ранее поставленные "Абрамсы" (в связи с использованием их против курдов во время истории с Киркуком и передачи их иранским прокси), Ирак активно переводит свои танковые дивизии на российские Т-90, которые сейчас мирно сосуществуют с "Абрамсами".
Ослабление американского влияния в Ираке открыло для России двери в плане интенсификации поставок вооружения для иракских военных, в том числе и современного.











PS. Также вчера сообщалось, что Индия закупит у РФ 464 танка T-90МС

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Индия и Бразилия назначили послов в Сирии



Принятие вверительных грамот от послов Индии и Бразилии в Сирии.
Теперь все страны БРИКС имеют официальных послов в Сирии.
Изоляция "кровавого тирана" становится все более всеобъемлющей.



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МИД отреагировал на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

МИД отреагировал на сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада» | Русская весна

МИД России прокомментировал сообщения ряда израильских СМИ о том, что Россия якобы вывезла из Сирии останки агента израильского «Моссада» Эли Коэна.

«Решительно опровергаем измышления ряда израильских СМИ о том, что российские представители якобы вывезли из Сирии останки агента израильской разведки „Моссад“ Эли Коэна, казненного в Дамаске в 1965 году», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Непонятны побудительные мотивы распространения подобной откровенной дезинформации, а также кто является ее заказчиком», — отметили в МИД, призвав «израильских партнеров, в том числе журналистов, проявлять предельно аккуратный, профессиональный и честный подход при освещении столь чувствительных вопросов».

«Ответственность за возможные негативные последствия данной провокации лежит на ее организаторах и исполнителях», — подчеркнули в министерстве.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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