Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 апреля 2019

Представители ДНР и Сирии на Ялтинском международном экономическом форуме начали переговоры по экспорту республиканской продукции.

Об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Половян.

«У нас начались переговоры с Сирийской Республикой по нашей продукции. Они заинтересованы особенно в цементе для восстановления, также это металл, канаты. Все это им интересно», — отметил Половян.

Он добавил, что продукцией ДНР заинтересовались и в странах Латинской Америки.

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