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Робот “Алекс”

00:18. 18 апреля 2019 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:


Для тех, кто жаловался, что "вот ты про зарубежных  бездуховных роботов материалы выкладываешь, а про российских нет".
Позавчера анонсировали концепт российского антропоморфного робота от отечественной компании "Промобот".


Презентация в Сколково. Самого работа показывают с с 1:01 под музыку из трейлера к "Киберпанк 2077"


Робот-диктор на ТВ.

Российская компания «Промобот», крупнейший в России, Северной и Восточной Европе производитель сервисных роботов, представила свой новый продукт на конференции Skolkovo Robotics.
С 2015 года компания презентовала четыре версии Промобота. Новый робот не продолжил существующую линейку, а открыл новую. Его разработка заняла полтора года. До 2021 года компания планирует инвестировать в производство нового робота 2,5 млн. долларов.

«Всегда очень важно, как мы относимся к тому, с кем пришли общаться. Когда вы едете получать услугу в банк, каким бы умным робот ни был, вы, инвестируя своё время, всё равно хотите общаться с человеком. И мы верим, что сможем приблизиться к неотличимому образу человека в лице робота. Может быть, вы даже не сразу поймёте, что говорите с роботом, но барьер будет уже сломан», — председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует мимику человека, способен двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», говорить, показывать эмоции. В его «лице» используются 29 модулей, которые позволяют задавать искусственным мышцам любое положение. По словам представителей компании, такой робот призван снять барьер в человеко-машинном взаимодействии и заменить ряд сотрудников в местах повышенного скопления людей — на почте, в банках, муниципальных учреждениях.



Также в рамках презентации «Промобот» представил стратегию развития компании. Согласно этому, Promobot позиционирует себя не как простой производитель роботов, а полноценная технологическая компания, так как 80% аппаратных составляющих Promobot — собственные разработки компании.

Так, команда «Промобот» представила датчики препятствий, благодаря которым робот передвигается, избегая столкновений. Это позволяет ему работать полностью автономно — без контроля человека. По словам Игоря Еремеева, техдиректора Promobot, обычно производители используют или ультразвуковые датчики (которые «ищут» препятствия по звуковым волнам), или инфракрасные (по свету). Разработчики Promobot совместили оба подхода — получив, таким образом, устройство, которое совмещает в себе обе технологии, и даёт наиболее точный результат. Кроме этого были презентованы сервоприводы, микрофонный массив, благодаря которому робот распознаёт речь людей, и искусственный интеллект, разработанный в компании.

https://promo-bot.ru/press-releases/kompania-promobot-predstavila-rossiiskogo-robota-dvoinika-cheloveka/ – цинк
https://nanojam.ru/news/kak-russkaya-robototekhnicheskaya-kompaniya-promobot-dobilas-uspekha-v-mire – о компании производителе

Плюс "Промобот №2" и "Промобот №4"





И их игра на музыкальных инструментах.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4928941.html

Метки: Видео, робототехника, роботы, Россия, технологии

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