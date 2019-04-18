Полигональная кладка в Афинах из “пластилинового” туфа
10:33. 18 апреля 2019 Просмотров - 173 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Все, кто интересуется загадками в технологиях возведения древних мегалитических строений, знают про мегалитические кладки в Перу, гигантскую кладку из 1000-тонных блоков в строениях Баальбека. Многие объекты хорошо показаны в фильмах группы ЛАИ и в их фотоальбомах. А вот про мегалитическую кладку в Афинах – информации не так много.
Фотографии с сайта kinozal-lai.ru и stoa.org
Холм Пникс. Афины, Греция. Якобы построен в 4-й веке до н.э. Датирова по найденным остаткам посуды в его окрестностях и у подножья стены. Порода – известняк. Причем, в спрессованных в монолит конгломератах и известняковых отдельностях. На вид очень хрупкая порода, крошащаяся на крупные камни.
Стена из мегалитических блоков опоясывает склон холма. Принцип очень похож на Саксайауман в Перу. Но для чего это нужно было делать? Трудозатраты огромные. Тем более, по переносу таких больших масс, их обработке, подъему и укладке в стену. Масса некоторых блоков достигает 30 тонн. Целесообразнее было бы сделать все меньшими блоками. Или все было проще чем мы думаем? Об этой версии расскажу чуть ниже.
Что бы лучше понять масштаб этой кладки, предлагаю посмотреть видеоролик одно из исследователей древностей:
Фотографии с сайта kinozal-lai.ru
Блоки имеют следы обработки – параллельные линии якобы от зубила. Но какой смысл оставлять строго параллельные линии? И получится ли вообще так сделать? Такое впечатление, что это провели каким-то скребком по рыхлой или пластичной породе. Порода очень хрупкая, при обработке долотом все отдельные конгломераты будут вываливаться из массива и качественной обработки породы с разными прочностными характеристиками ее внутренностей структуры – не получится.
Некоторые постоянные читатели моего журнала, наверное, догадались к какой версии я склоняюсь. Да, у меня версия, что и это геобетон. Вернее, в данном случае – минеральный известняковый туф. Этому есть некоторые доказательства.
Перенесемся на вершину холма, и посмотрим на то место, где по легенде историков, собирались собрания. Площадь по их оценкам вмещала до 5000 человек. Но я считаю, что это карьер, здесь, в коренной породе вынимали этот минеральный туф и использовали в строительстве города и этой стены:
Фотографии с сайта kinozal-lai.ru
Виден край известняковой скалы с ровными краями. Здесь явно отрезали породу для блоков. Строители оставили лестницу, что бы можно было свободно забраться на верх массива. Историки этот подиум выдают за объект иного предназначения.
Как можно в породе вырезать лестницу с внутренними углами без шурфов и цепных пил? В наше время мы иных технологий отрезания блоков от скал не знаем. Но здесь нет шурфов в массах известняка для закладывания цепной пилы. Если быть честным, группа ЛАИ нашли один шурф наверху массива, но он большого диаметра и на технологический шурф не похож.
Может быть, все это пилили обычной плоской пилой в не окаменевшем минеральном туфе? Примерно так, как мы это делаем при строительстве снежных и ледяных городков.
Фотографии с сайта stoa.org
В вертикальной грани этого карьера есть вот такие странные выемки. Очень похожи на «пробу пера» на скалах в Перу. Прямо аналогия. Специально механически их так качественно выбивать не имело никакого смысла. А вот если предположить, что этот минеральный туф был рыхлым или пластичным, то все делается за несколько минут простым инструментом. Возможно, брали пробы породы или кто-то упражнялся в мастерстве.
Фотографии с сайта stoa.org
Эти фотографии показывают, что нижние грани вынимаемой породы были криволинейны. Т.е. это не отпиленные блоки, а вычерпанные чем-то. Эти массы были пластичны – только этим условием можно объяснить такую картину.
Старая фотография и рисунок этого места.
Всех скептиков адресованию к статьям про мегалитические полигональные кладки в Перу. Вся основная информация и ответы там и в комментариях под ними. Прочтите сначала там всю информацию прежде чем писать что-то против версии пластилиновой геобетонной технологии формовки блоков.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.stoa.org/athens/sites/pnyx/index2.html
http://kinozal-lai.ru/photo/grecija/afiny_pniks/78
***
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Фотографии с сайта kinozal-lai.ru и stoa.org
Холм Пникс. Афины, Греция. Якобы построен в 4-й веке до н.э. Датирова по найденным остаткам посуды в его окрестностях и у подножья стены. Порода – известняк. Причем, в спрессованных в монолит конгломератах и известняковых отдельностях. На вид очень хрупкая порода, крошащаяся на крупные камни.
Стена из мегалитических блоков опоясывает склон холма. Принцип очень похож на Саксайауман в Перу. Но для чего это нужно было делать? Трудозатраты огромные. Тем более, по переносу таких больших масс, их обработке, подъему и укладке в стену. Масса некоторых блоков достигает 30 тонн. Целесообразнее было бы сделать все меньшими блоками. Или все было проще чем мы думаем? Об этой версии расскажу чуть ниже.
Что бы лучше понять масштаб этой кладки, предлагаю посмотреть видеоролик одно из исследователей древностей:
Фотографии с сайта kinozal-lai.ru
Блоки имеют следы обработки – параллельные линии якобы от зубила. Но какой смысл оставлять строго параллельные линии? И получится ли вообще так сделать? Такое впечатление, что это провели каким-то скребком по рыхлой или пластичной породе. Порода очень хрупкая, при обработке долотом все отдельные конгломераты будут вываливаться из массива и качественной обработки породы с разными прочностными характеристиками ее внутренностей структуры – не получится.
Некоторые постоянные читатели моего журнала, наверное, догадались к какой версии я склоняюсь. Да, у меня версия, что и это геобетон. Вернее, в данном случае – минеральный известняковый туф. Этому есть некоторые доказательства.
Перенесемся на вершину холма, и посмотрим на то место, где по легенде историков, собирались собрания. Площадь по их оценкам вмещала до 5000 человек. Но я считаю, что это карьер, здесь, в коренной породе вынимали этот минеральный туф и использовали в строительстве города и этой стены:
Фотографии с сайта kinozal-lai.ru
Виден край известняковой скалы с ровными краями. Здесь явно отрезали породу для блоков. Строители оставили лестницу, что бы можно было свободно забраться на верх массива. Историки этот подиум выдают за объект иного предназначения.
Как можно в породе вырезать лестницу с внутренними углами без шурфов и цепных пил? В наше время мы иных технологий отрезания блоков от скал не знаем. Но здесь нет шурфов в массах известняка для закладывания цепной пилы. Если быть честным, группа ЛАИ нашли один шурф наверху массива, но он большого диаметра и на технологический шурф не похож.
Может быть, все это пилили обычной плоской пилой в не окаменевшем минеральном туфе? Примерно так, как мы это делаем при строительстве снежных и ледяных городков.
Фотографии с сайта stoa.org
В вертикальной грани этого карьера есть вот такие странные выемки. Очень похожи на «пробу пера» на скалах в Перу. Прямо аналогия. Специально механически их так качественно выбивать не имело никакого смысла. А вот если предположить, что этот минеральный туф был рыхлым или пластичным, то все делается за несколько минут простым инструментом. Возможно, брали пробы породы или кто-то упражнялся в мастерстве.
Фотографии с сайта stoa.org
Эти фотографии показывают, что нижние грани вынимаемой породы были криволинейны. Т.е. это не отпиленные блоки, а вычерпанные чем-то. Эти массы были пластичны – только этим условием можно объяснить такую картину.
Старая фотография и рисунок этого места.
Всех скептиков адресованию к статьям про мегалитические полигональные кладки в Перу. Вся основная информация и ответы там и в комментариях под ними. Прочтите сначала там всю информацию прежде чем писать что-то против версии пластилиновой геобетонной технологии формовки блоков.
Источники:
[Spoiler (click to open)]http://www.stoa.org/athens/sites/pnyx/index2.html
http://kinozal-lai.ru/photo/grecija/afiny_pniks/78
***
Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен