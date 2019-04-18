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На востоке существует 7 правил чистоты

10:44. 18 апреля 2019 Просмотров - 322 Один комментарий Опубликовал:


1. “Чистота рук”. Это означает не брать лишнего. Здесь также подразумевается сороковая, десятая или иная часть доходов, которую следует отдать тем, кто в ней нуждается.

2. “Чистота ушей”. Это означает не слушать людей напуганных, озлобленных, суетливых и т.д., а также оградить свой слух от сквернословия, сплетен и пустых разговоров.

3. “Чистота глаз”. Это означает беречь глаза от ненависти, от злости, от зависти и вожделений.

4. “Чистота рта”. Это означает беречь свой рот от излишнего многословия и сквернословия. “Молчание – золото”.

5. “Чистота тела и одежды”. Это означает держать тело и одежду в чистоте.

6. “Чистота мыслей”. Это означает убрать из головы негативные мысли и злые помыслы. Также это значит не проявлять к себе жалости. Зачем жалеть себя? Не лучше ли подбодрить себя за светлые начинания?

7. “Чистота души и сердца”. Это означает беречь и охранять свои душевные порывы и не игнорировать их. Любите и не требуйте ничего взамен. Любовь уже сама по себе счастье.

Источник: http://2planeta.ru/news/na_vostoke_sushhestvuet_7_pravil_chistoty/2019-04-17-74498

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