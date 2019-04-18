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Москва в 1930. Часть 2

09:42. 18 апреля 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:


Москва в 1930. Часть 1


На рынке


Человек за рулем в противогазе


Дети Арбата и его переулков. Во дворе между домами 6 и 6с3 по Карманицкому переулку.


Прибытие немецкой рабочей делегации в Москву


Сталин в кулуарах XVI съезда ВКП(б) с Сергеем Кировым и Орджоникидзе


Лазарь Моисеевич Каганович среди делегатов XVI съезда ВКП(б)


Сергей Киров во время проведения XVI съезда ВКП(б)


1-ое отделение химкоманды


Посол Италии в Москве Бернардо Аттолико покинул Кремль после того, как передал свои верительные грамоты Михаилу Калинину


«Баня» Владимира Маяковского, сцена из акта 6, постановка В. Мейерхольда в театре Мейерхольда


«Трехгрошевая опера» Бертольта Брехта и Курта Вейля в театре Мейерхольда


Один из новых рабочих клубов в Москве, куда рабочие могут пойти после работы, чтобы поиграть в игры и устраивать спектакли для развлечения


В зале суда они ждут своей очереди


Детский дом


Храм Христа Спасителя незадолго до его разрушения


Матери и их дети посещают медицинский центр, предназначенный для обучения уходу за здоровьем


Парад физкультурников


Очередь в Мавзолей


Столовая пионерского лагеря в Подмосковье


Тверская улица


Вид с Храма Христа Спасителя


Дом Красной армии. Иллюминация, посвящённая 13-й годовщине Октябрьской революции


Красная площадь


Москворецкий мост


Площадь Революции


Площадь Свердлова


Пятницкая улица


Сретенка


Лефортово. Студенты Межевого института на занятии кавалерийского кружка


Студенты Межевого института на занятии кавалерийского кружка в Лефортово


Студенты Межевого института на занятии кавалерийского кружка в Лефортово


Такси у Большого Кремлевского дворца


Укладка асфальта на мостовую перед бывшим домом Коробовой, восстановленным после пожара


Улица Новая Божедомка, 2. Перед демонстрацией 1 мая


Улица Петровка. У витрины Мосторга

Источник: https://humus.livejournal.com/6573243.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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