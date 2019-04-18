Москва в 1930. Часть 2
09:42. 18 апреля 2019 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва в 1930. Часть 1
На рынке
Человек за рулем в противогазе
Дети Арбата и его переулков. Во дворе между домами 6 и 6с3 по Карманицкому переулку.
Прибытие немецкой рабочей делегации в Москву
Сталин в кулуарах XVI съезда ВКП(б) с Сергеем Кировым и Орджоникидзе
Лазарь Моисеевич Каганович среди делегатов XVI съезда ВКП(б)
Сергей Киров во время проведения XVI съезда ВКП(б)
1-ое отделение химкоманды
Посол Италии в Москве Бернардо Аттолико покинул Кремль после того, как передал свои верительные грамоты Михаилу Калинину
«Баня» Владимира Маяковского, сцена из акта 6, постановка В. Мейерхольда в театре Мейерхольда
«Трехгрошевая опера» Бертольта Брехта и Курта Вейля в театре Мейерхольда
Один из новых рабочих клубов в Москве, куда рабочие могут пойти после работы, чтобы поиграть в игры и устраивать спектакли для развлечения
В зале суда они ждут своей очереди
Детский дом
Храм Христа Спасителя незадолго до его разрушения
Матери и их дети посещают медицинский центр, предназначенный для обучения уходу за здоровьем
Парад физкультурников
Очередь в Мавзолей
Столовая пионерского лагеря в Подмосковье
Тверская улица
Вид с Храма Христа Спасителя
Дом Красной армии. Иллюминация, посвящённая 13-й годовщине Октябрьской революции
Красная площадь
Москворецкий мост
Площадь Революции
Площадь Свердлова
Пятницкая улица
Сретенка
Лефортово. Студенты Межевого института на занятии кавалерийского кружка
Студенты Межевого института на занятии кавалерийского кружка в Лефортово
Студенты Межевого института на занятии кавалерийского кружка в Лефортово
Такси у Большого Кремлевского дворца
Укладка асфальта на мостовую перед бывшим домом Коробовой, восстановленным после пожара
Улица Новая Божедомка, 2. Перед демонстрацией 1 мая
Улица Петровка. У витрины Мосторга