Как Россия и США делили Аляску?

Автор – Илья Полонский

17 апреля 1824 года, 195 лет назад, была подписана российско-американская Конвенция об определении границы русских владений в Северной Америке. Это был один из первых российско-американских официальных документов, касавшихся отношений между двумя государствами.

В 1824 году Соединенные Штаты Америки представляли собой молодое, но уже активное и амбициозное государство со своими претензиями на определенную роль в мировой политике и экономике. Российская империя, разгромившая Наполеона Бонапарта, была в то время куда более мощной державой. Тем не менее, уже в конце XVIII века Россия и США стали выяснять принадлежность северо-западной части Америки, которая до того времени находилась в сфере интересов Российской империи.

Освоение русскими путешественниками и первопроходцами земель на крайнем северо-западе Американского континента было вполне естественным продолжением освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Первыми на северо-западе Америки появились моряки Семена Дежнева. Это был 1648 год. Потерпевшим кораблекрушение морякам удалось высадиться на берег, где они создали первое поселение Кынговей, которое, однако, долго не просуществовало.

Спустя почти сто лет, в 1732 году, Михаил Гвоздев на боте «Святой Гавриил» первыми из европейских мореплавателей достигли побережья Аляски в районе Мыса Гвоздева (мыс Принца Уэльского). В 1741 году экспедицией Витуса Беринга были исследованы Алеутские острова и Аляска, а 1 августа 1759 года на берегу острова Уналашка в Алеутском архипелаге высадился со своими людьми торговец пушниной Степан Глотов. Но присутствие русских торговцев не очень нравилось населявшим острова алеутам. В 1763 году здесь вспыхнуло Восстание алеутов Лисьей гряды. Местные аборигены уничтожили 4 торговых судна, убили 162 русских промышленника и их помощника. В 1764 году прибывший на Алеутские острова командир корабля «Святые Петр и Павел» Иван Соловьев обнаружил следы уничтожения русской стоянки, после чего в июне 1765 года предпринял карательный рейд.

В 1772 году Иваном Соловьевым было основано на Уналашке постоянное русское поселение. Когда в 1796 году была основана Российско-американская компания, Уналашка стала ее главной базой. С этого времени Алеутские острова фактически являлись подконтрольной России территорией, а основную часть населения Уналашки уже составляли русские. Православные священники вели активную работу по обращению алеутов в христианство.

Параллельно колонизации Уналашки началось и освоение острова Кадьяк в Бухте Трех Святителей. Сюда в августе 1784 года прибыла экспедиция Григория Шелихова, состоявшая из трех галиотов «Три Святителя», «Святой Симеон» и «Святой Михаил». Остров Кадьяк был населен эскимосами, которых русские первопроходцы также начали крестить, одновременно обучая их и сельскохозяйственным навыкам, например – культивированию репы и свеклы. Так на острове Кадьяк возникло поселение Павловская гавань.

Рост количества русского населения Алеутских островов и крещение алеутов и эскимосов привели к тому, что в 1783 году императрица Екатерина II дала «добро» на создание Американской православной епархии. Епископом Кадьякским стал архимандрит Валаамского монастыря Иоасаф, который прибыл на остров в 1793 году во главе православной миссии из пяти монахов.

Русские монахи сразу же построили при помощи промышленников церковь, развернули активную миссионерскую работу среди местного населения. В 1791 году в заливе Кука был основан Николаевский редут, в 1792 г. – поселение у озера Илиамна. Затем русские промышленники снарядили экспедицию на реку Юкон.

В 1799 году была основана Михайловская крепость, более известная впоследствии как Ново-Архангельск. Этот поселок стал центром русской колонизации Американского континента. В 1819 году в Ново-Архангельске проживали 200 русских человек и около 1000 местных эскимосов и алеутов.

В поселке была создана начальная школа, построена церковь, открылись верфь и различные мастерские. Компания занималась охотничьим промыслом, в том числе добычей пушных каланов. В качестве рабочей силы обычно использовались местные жители, которых стали привлекать к промыслам.

В 1808 г. Ново-Архангельск получил статус столицы Русской Америки, управление которой было сосредоточено в руках Российско-американской компании со штаб-квартирой в Иркутске. В административном отношении русские владения на Аляске подчинялись Сибирскому генерал-губернаторству, а с 1822 года – Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству.

Надо отметить, что не только Алеутские острова и Аляска привлекали русских первопроходцев. 11 сентября 1812 года Иван Кусков основал крепость Росс. Она находилась всего в 80 км к северу от современного города Сан-Франциско – на территории Калифорнии. Эти территории в начале XIX века вроде как относились к ведению испанской короны, но Кусков приобрел землю для русского поселения у местных индейских племен.

Решение о создании русской фактории в Калифорнии принимал сам Александр Андреевич Баранов (на фото) – Главный правитель русских поселений в Северной Америке в 1790-1818 гг. Выходец из купеческой семьи, Александр Андреевич Баранов в 1790 году возглавил созданную Григорием Ивановичем Шелиховым Северо-Восточную компанию, преобразованную затем в Российско-американскую компанию. Несмотря на купеческое происхождение, в честь признания заслуг Александр Баранов в 1802 году получил чин коллежского советника, соответствующий армейскому полковнику и дающий право на потомственное дворянство. Именно под руководством Баранова и осуществлялась русская колонизация Аляски и Калифорнии в начале XIX века.

Иван Александрович Кусков (на фото), мещанин из Тотьмы, служил под руководством Баранова в Российско-американской компании. В 1796 и 1800 гг. олн был правителем острова Кадьяк, в 1806-1808 гг. – в Ново-Архангельске, в 1802-1803 гг. был начальником русского поселения Якутат. Именно он, основав форт Росс, и стал его первым комендантом. На этой должности Кусков провел долгие десять лет. В 1821 году 56-летний Кусков по возрасту вышел в отставку и вернулся в родную Тотьму.

Форт Росс представлял собой самое южное российское поселение в Северной Америке и создавался для снабжения продовольствием русских поселений на Аляске. Поэтому с самого начала существования форта русские поселенцы старались развивать сельское хозяйство. Кстати, русская колония, просуществовавшая тридцать лет, вела хозяйство довольно успешно. Здесь были созданы судостроительные верфи, мельницы, разбиты виноградники и фруктовые сады. Поселенцы выращивали яблоки, персики, груши, айву, вишню, разводили скот.

Численность населения форта Росс в 1825 году составляла 50 служащих Российско-американской компании плюс местные индейцы и привезенные с Аляски алеуты. В 1836 г. здесь проживало 260 человек. Как и на Аляске, русские вели миссионерскую деятельность, стараясь крестить местных индейцев в православие. Появлялись и смешанные браки, поскольку все служащие Российско-американской компании были мужчинами.

В начале XIX века американские компании стали интересоваться территорией Аляски. Не желая идти на прямой конфликт с Россией, американцы вооружали местных индейцев и подговаривали нападать на русские поселения. Поэтому Российско-американская компания и была вынуждена инициировать переговоры с Соединенными Штатами. В конечном итоге, 4 сентября 1821 года император Александр I объявил о расширении российских владений в Америке до 51-й параллели и запретил торговлю иностранных компаний с русскими поселенцами и индейцами, проживавшими на территории, подконтрольной Российской империи.

Естественно, что указ российского императора вызвал недовольство и в Соединенных Штатах, которые сами претендовали на территорию Аляски, и в Англии, которая опасалась любого усиления российского влияния в этом регионе, так как считала Русскую Америку непосредственной угрозой британским владениям на территории современной Канады.

В России ухудшения отношений с англичанами и американцами тогда не хотели. Поэтому Санкт-Петербург предложил провести переговоры с участием России, США и Англии. Летом 1823 года американцы сообщили русским властям, что США настаивают на реализации принципа «Америка для американцев».

2 декабря 1823 года американский президент Джеймс Монро опубликовал свое послание Конгрессу США, в котором, в частности, говорилось:

В ходе переговоров… и в договоренностях, которые могут быть достигнуты, было сочтено целесообразным воспользоваться случаем для утверждения в качестве принципа, касающегося прав и интересов Соединенных Штатов, того положения, что американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских держав.

Российская империя пошла на подписание в апреле 1824 года конвенции, зафиксировавшей южную границу владений страны на Аляске на широте 54°40‘ с.ш. Севернее установленной границы, обязались не селиться и не вести промыслы американцы, а южнее данной широты обещали не строить свои поселения русские. Что касается океанских вод, то на ближайшие десять лет прибрежные воды провозглашались открытыми для плавания и рыбной ловли и Соединенных Штатов, и Российской империи.

Таким образом, Российская империя, не желая ссориться с Соединенными Штатами, пошла на существенные уступки, в том числе препятствовавшие и дальнейшей колонизации русскими северо-западной части Американского континента. Однако США не оставляли намерения полностью очистить Америку от русских. И, надо отметить, российские власти и сами не сильно держались за свои владения по другую сторону Тихого океана.

Первой потерей России стал калифорнийский форт Росс. Территория Калифорнии тогда входила в состав Мексики, но практически не контролировалась мексиканским правительством. В отличие от США Мексика не собиралась отбирать у России ее владение, но и российские власти не предпринимали усилий для дальнейшего развития форта Росс. Промысел морской выдры здесь сильно сократился, сельское хозяйство страдало от прибрежного климата, а продвигаться вглубь Калифорнии поселенцы не решались. Поселение становилось все более убыточным, поэтому в 1839 году Российско-американская компания приняла решение продать форт Росс. Но покупать его никто не хотел. Мексиканские власти не видели смысла платить за крепость, прекрасно понимая, что русские и так ее бросят и она достанется Мексике бесплатно.

В 1841 году Российско-американская компания все же нашла покупателя. Форт Росс продали американскому предпринимателю с мексиканским гражданством Джону Саттеру. Он был создателем и владельцем поселения Новая Гельвеция. За крепость Саттер заплатил 42 857 рублей серебром. На эту цену предприниматель должен был поставлять на Аляску пшеницу. Но по одной из версий Саттер так и не отдал России около 37,5 тыс. рублей.

В настоящее время форт Росс является туристическим объектом. Здесь до сих пор сохранились реставрированные исторические постройки – часовня Святой Троицы, здание конторы, дом Ивана Кускова, дом коменданта Александра Ротчева.

В 1867 году, спустя 26 лет после продажи форта Росс, Российская империя продала Соединенным Штатам Америки свои владения на Аляске. Так закончилась история русского присутствия на северо-западе американского континента. Теперь США успешно эксплуатируют природные ресурсы и стратегическое географическое положение Аляски.

Русская Аляска. Продано! Тайна сделки | Телеканал "История"

Источник: https://topwar.ru/156904-kak-rossija-i-ssha-ustanovili-granicy-russkih-vladenij-na-aljaske.html