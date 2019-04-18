Имя им – легион!

Когда читаешь о разных группировках с оружием и взрывчаткой, то «Сети», то «Нового Величия», то «Народной самообороны», то «правых» до белизны костей, то «левых» до красного носа…. То европействующих в жажде «попасть на Запад», то исламистов-шайтанов… За мельтешением цветных перьев постепенно ощущаешь единство черных целей кукловода. Как гласит старая масонская поговорка – «рука одна, а пальцев много». Рука, которая хочет нас задушить – надела перчатку Арлекино, каждый палец своего цвета. У каждого своя идеология – только вот руководство и вооружение, цели и тактика едины…



Как не вспомнить древнюю христианскую притчу? Авва Макарий жил в глубокой пустыне. И однажды старец увидел на дороге чёрта, обвешанного огромным множеством самых разных сосудов.

– Для чего же у тебя эти сосуды?" – спросил старец.

– Несу питие для братии.

– А зачем в разных кувшинах?

– Если кому одно не понравится – отвечает дьявол – дам другое, если не это, так получит третье. Какое-нибудь, конечно же, понравится.

Не очевидно ли со всей ясностью, что ЦРУ и прочие затейники «прекрасного нового мира» железной пяты – поят нас из разных сосудов?!

Один и тот же чёрт (например, Пономарёв) – надевает то американскую бейсболку, то исламскую чалму, то будённовку со стилизованной красной звездой "от кутюр", то рогатый шлем с кельтским крестом.

Черти – по природе своей лжецы, а стало быть, лицедеи.

Какая им разница, на что именно вы купитесь? Лишь бы купились!

Какая им разница, из какого сосуда вам понравится пить? Главное, чтобы сосуд был из их рук!

+++

Взрослые и циничные, сидящие на долларовых ручейках профессиональные диверсанты – выталкивают в первые ряды перед собой психопатов, и не в меру романтичных, не в меру юных детей. За манящими ролями "революционера", "супергероя", "анархиста", "борца за справедливость" вербуют в террористическую деятельность.

Готовят взрыв России, под разными знамёнами готовят одну и ту же взрывчатку: теракты, , покушения, экстремистские акции, схроны с оружием…

Они могут называться "Новое величие","Сеть","Народная самооборона», ещё как угодно – но у всех один хозяин. Просто он принёс им разные сосуды напиться ядовитой «ведьминой воды» – не нравится свастика, бери звезду, или наоборот…



Когда нескольких недорослей – членов леворадикальной ячейки анархистов "Народная самооборона" арестовали за подготовку терактов – вскрылась их связь с подпольными прозападными структурами "Новое величие" и "Сеть".



Лишь один пример: 25 летний психически нестабильный Азат Мифтахов готовил взрывпакеты и вёл группу vk.com "Народная Самооборона".

В марте 2018 года был осуждён за применение насилия в отношение сотрудника полиции по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Парень с нездоровым сознанием трижды (!!!) испытывал самодельные взрывные устройства в парке ВУЗа в сентября 2018 года. Хотел повысить ставки и создать мощное ВУ на основе аммонала и применить его — но не успел. Вовремя остановили.

В его комнате при обыске нашли банку с алюминиевой пудрой, рации, остатки порошка с признаками взрывчатого вещества.

При этом юный анархист сожительствовал … с профессором МГУ (своего пола), то есть классический сумасшедший, у которого всё не в порядке, в том числе и с сексуальной ориентацией!

Я бы этого никогда не говорил, ибо свечку не держал, а обвинение в гомосексуализме – гнусное, грязное, не отмоешься… Но раз уж сам подследственный заверяет, что ничего постыдного в этом не видит, и «чего тут такого?» – констатируем факт.

Но вот что интересно: на защиту неудачливых "террористов"-леваков УЖЕ выступили Лев Пономарёв и Николай Сванидзе.

Что между ними общего?! Пономарёв собирает «левых» под красными знамёнами – а Сванидзе много лет самый яростный и отпетый пропагандист ненависти ко всему красному и левому. Кто-то этого не знает? О Пономарёве? Или о Сванидзе?

Ну так наберите в интернете – прямую речь от того и от другого! Что я вам врать, что ли, буду?!

Как это может быть – организатор «Левого фронта» Пономарёв и Сванидзе в одном деле?! Кто из них предал свои идеалы – Пономарёв или Сванидзе?

Никто.

Это разного цвета пальчики на перчатке, надетой на одну руку. А рука предназначена нас задушить. И все нити тянутся на Украину, точнее, через Украину. Тут фашистский майдан – как лакмусовая бумажка, позволяет развести овец от козлищ одним тестом.

Все, кто поддержали майдан в Киеве, все, кто поддерживают связи и дружбу с майдаунами – «меченые атомы».



Что бы они ни болтали про свой коммунизм или анархизм, все они мародёры старательно подготавливаемого внешними силами расчленения России и «окончательного решения русского вопроса» по гитлеровским сценариям.

Все они проводники плана «Ост 2:0» – и главное доказательство – симпатии к бандеровщине.

А всякие открыто и с вызовом признаваемые половые извращения – так, вишенка на торте.



В. Евлогин

***

.