Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире

Имя им – легион!

14:37. 18 апреля 2019 Просмотров - 270 3 коммент. Опубликовал:

Когда читаешь о разных группировках с оружием и взрывчаткой, то «Сети», то «Нового Величия», то «Народной самообороны», то «правых» до белизны костей, то «левых» до красного носа….

То европействующих в жажде «попасть на Запад», то исламистов-шайтанов…

За мельтешением цветных перьев постепенно ощущаешь единство черных целей кукловода.

Как гласит старая масонская поговорка – «рука одна, а пальцев много». Рука, которая хочет нас задушить – надела перчатку Арлекино, каждый палец своего цвета.

У каждого своя идеология – только вот руководство и вооружение, цели и тактика едины…


Как не вспомнить древнюю христианскую притчу? Авва Макарий жил в глубокой пустыне. И однажды старец увидел на дороге чёрта, обвешанного огромным множеством самых разных сосудов.

– Для чего же у тебя эти сосуды?" – спросил старец.
– Несу питие для братии.
– А зачем в разных кувшинах?
– Если кому одно не понравится – отвечает дьявол – дам другое, если не это, так получит третье. Какое-нибудь, конечно же, понравится.

Не очевидно ли со всей ясностью, что ЦРУ и прочие затейники «прекрасного нового мира» железной пяты – поят нас из разных сосудов?!

Один и тот же чёрт (например, Пономарёв) – надевает то американскую бейсболку, то исламскую чалму, то будённовку со стилизованной красной звездой "от кутюр", то рогатый шлем с кельтским крестом.

Черти – по природе своей лжецы, а стало быть, лицедеи.

Какая им разница, на что именно вы купитесь? Лишь бы купились!

Какая им разница, из какого сосуда вам понравится пить? Главное, чтобы сосуд был из их рук!

+++

Взрослые и циничные, сидящие на долларовых ручейках профессиональные диверсанты – выталкивают в первые ряды перед собой психопатов, и не в меру романтичных, не в меру юных детей. За манящими ролями "революционера", "супергероя", "анархиста", "борца за справедливость" вербуют в террористическую деятельность.

Готовят взрыв России, под разными знамёнами готовят одну и ту же взрывчатку: теракты, , покушения, экстремистские акции, схроны с оружием…

Они могут называться "Новое величие","Сеть","Народная самооборона», ещё как угодно – но у всех один хозяин. Просто он принёс им разные сосуды напиться ядовитой «ведьминой воды» – не нравится свастика, бери звезду, или наоборот…


Когда нескольких недорослей – членов леворадикальной ячейки анархистов "Народная самооборона" арестовали за подготовку терактов – вскрылась их связь с подпольными прозападными структурами "Новое величие" и "Сеть".

Лишь один пример: 25 летний психически нестабильный Азат Мифтахов готовил взрывпакеты и вёл группу vk.com "Народная Самооборона".

В марте 2018 года был осуждён за применение насилия в отношение сотрудника полиции по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Парень с нездоровым сознанием трижды (!!!) испытывал самодельные взрывные устройства в парке ВУЗа в сентября 2018 года. Хотел повысить ставки и создать мощное ВУ на основе аммонала и применить его — но не успел. Вовремя остановили.

В его комнате при обыске нашли банку с алюминиевой пудрой, рации, остатки порошка с признаками взрывчатого вещества.

При этом юный анархист сожительствовал … с профессором МГУ (своего пола), то есть классический сумасшедший, у которого всё не в порядке, в том числе и с сексуальной ориентацией!

Я бы этого никогда не говорил, ибо свечку не держал, а обвинение в гомосексуализме – гнусное, грязное, не отмоешься… Но раз уж сам подследственный заверяет, что ничего постыдного в этом не видит, и «чего тут такого?» – констатируем факт.

Но вот что интересно: на защиту неудачливых "террористов"-леваков УЖЕ выступили Лев Пономарёв и Николай Сванидзе.

Что между ними общего?! Пономарёв собирает «левых» под красными знамёнами – а Сванидзе много лет самый яростный и отпетый пропагандист ненависти ко всему красному и левому. Кто-то этого не знает? О Пономарёве? Или о Сванидзе?

Ну так наберите в интернете – прямую речь от того и от другого! Что я вам врать, что ли, буду?!

Как это может быть – организатор «Левого фронта» Пономарёв и Сванидзе в одном деле?! Кто из них предал свои идеалы – Пономарёв или Сванидзе?

Никто.

Это разного цвета пальчики на перчатке, надетой на одну руку. А рука предназначена нас задушить. И все нити тянутся на Украину, точнее, через Украину. Тут фашистский майдан – как лакмусовая бумажка, позволяет развести овец от козлищ одним тестом.

Все, кто поддержали майдан в Киеве, все, кто поддерживают связи и дружбу с майдаунами – «меченые атомы».

Что бы они ни болтали про свой коммунизм или анархизм, все они мародёры старательно подготавливаемого внешними силами расчленения России и «окончательного решения русского вопроса» по гитлеровским сценариям.

Все они проводники плана «Ост 2:0» – и главное доказательство – симпатии к бандеровщине.

А всякие открыто и с вызовом признаваемые половые извращения – так, вишенка на торте.





В. Евлогин



***



Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4418796.html

Метки: идеология, коммунизм, левые, Пономарев, сванидзе, сеть, Украина, управление, цру

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Легион «Свободная Индия» — единственные арийцы Рейха
...впоследствии будет образован Индийский добровольческий легион СС «Свободная Индия». Но...отплытия Чандры Боса в оставленном им легионе настроения стали ухудшаться. Солдаты...антигитлеровской коалиции второго фронта перед легионом встала серьёзная опасность – ...
Иностранный легион или иностранные карательные батальоны?
...того, что иностранцы будут иметь доступ к использованию оружия...недостаточно для того, чтобы им захотелось пожертвовать за тебя ...каковой чуть не был ими захвачен после окончания первой...встаёт вопрос: это иностранный легион или иностранные карательные батальоны...
Полные версии известных фраз
...цитаты пародируют утверждение Лейбница, высказанное им в "Теодицее" (1710);...мерах, применяемых к ним. Имя им легион. Выражение из Евангелия. ...Иисуса: "Как тебе имя?"-сказал: "Легион", потому что много ...30; Марк, 5, 9). Легион — подразделение римской армии в ...
Троллинг как разновидность молодёжного нигилизма
... он фактически и руководил им, проводя заседания, задавая программу...Фоменко, Чудинов и другие, имя им легион. Когда нам сообщают, что,...одной. А вот «к легиону» он может причислить любого...заместитель директора Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН...
Михаил Задорнов. Корень Ра
..., Первочеловек), Параматма (высшая душа), Акшара (имя Вишну, неразрушимый), Сарва (божественное воплощение... ай, ей, уй и им подобных (имена сущ. выделены жирным шрифтом): айда... больших и великих, невозможно, ведь имя им легион. Всем будет весело и интересно...
Интеграция демонов
...аналитик и говорит: «демоны». Имя им легион, и порой внешне они ...паразитарных сущностей), который позволяет им сливаться в единый зловещий ...и депутаты парламента рассажены ими же?Круг замыкается в ...То, что было, но ими не признано – шизофренически считается...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 254 222
    Sergey64 18 апреля 2019 в 14:52

    Из всех современных сект самая страшная и опасная – это секта Свидетелей Кредитной Карты.

    Ответить
       
  • 21516 10550
    Ursus 18 апреля 2019 в 15:12

    Интересный дискурс. Значит все кто против Тех о которых не говорят либо чокнутые, либо 3,14доры, либо чокнутые 3,14доры.

    Найдут потом ведь этого Евлогина.

    Ответить
    4
  • 19644 17164
    Вячеслав 18 апреля 2019 в 17:58

    И тот, и другой – представители малого народца с большими присосками… Порядок и правда – смертельные враги этого народца. Нельзя понять роль их роль в современной европейской истории, если сначала не усвоить этот принцип.
    Он объясняет, почему лицо библейской национальности – вечный большевик: при монархизме он республиканец, в корпоративном обществе – капиталист, при капитализме – коммунист, при коммунизме – либеральный «диссидент», и всегда и везде в однородном обществе – космополит и поборник расового смешения.
    Он также объясняет, почему в Средние века они испытывали столь жгучую ненависть к европейским общественным институтам…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)