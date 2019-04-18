Георгий Михайлович Вицин



С детства был йогом

Первая сигарета – в 8 лет

Храбрый, как лев

Увел жену у главного режиссера

Талантливый художник



Помогал бомжам и бездомным животным

«Комедийного артиста подобного масштаба в России не было и никогда не будет. Только услышав его фамилию, люди светлели, на лицах всегда появлялась улыбка. У него был дар смотреть на своих персонажей как бы со стороны, и поэтому даже отрицательных его героев всегда обожали зрители», – сказал Никита Михалков.

Некоторые считали его безобидным трусоватым пьяницей – ведь именно такими были чуть ли не все его персонажи. А на самом деле Вицин отличался редкой отвагой и вел здоровый образ жизни. Вообще большинство тех, кто видел любимого артиста на экране, даже не подозревали, насколько он отличается от своих героев.Родился Георгий Вицин 18 апреля 1917 года в небольшом городке Териоки, впоследствии переименованном в Зеленодольск, недалеко от Санкт-Петербурга. Но впоследствии дата рождения актера изменилась на 23 апреля(6 мая) 1918-го. Мама Марина Матвеевна пошла на такой подлог вынужденно – мальчика нужно было оздоровить, а место в лесной оздоровительной школе было только в младшей группе, куда Георгия уже не брали по возрасту. 6 мая было выбрано не случайно, в этот день был церковный праздник Георгия, в честь которого и назвали Вицина. С фамилией тоже произошли видоизменения – правильно было писать Вицын, но в каком-то из паспортных столов сделали ошибку, написав вместо «ы» букву «и».Родители Вицина были русскими. Мама Мария Матвеевна уроженка Пензы, папа Михаил Егорович родом из деревни Небылое под Владимиром. Они были очень далеки от искусства. Когда Жора был еще восьмилетним несмышленышем, семья поселилась в столице и мама нашла работу билетерши в Колонном зале Дома Союзов. Георгий частенько бывал у нее на работе. Женщина растила его в одиночку, потому что отец мальчика очень рано умер. Сказались последствия войны, повлекшие за собой болезнь и раннюю смерть.Маленький Гоша, родившийся в суровом 1917 году, когда всем было голодно и холодно, с самого раннего детства огорчал родителей хрупким здоровьем. И они решили отдать болезненного мальчика в школу, где преподавали йогу. Регулярные занятия помогли – здоровье укрепилось, а любовь к йоге постепенно превратилась в жизненную философию.Уже став артистом, Георгий Вицин подружился с Савелием Крамаровым. Его тоже многие считали «дурачком» — таким же, как его герои. В действительности эти два артиста были очень похожи редкой интеллигентностью, образованностью, душевной тонкостью. И Крамаров тоже увлекался йогой. А когда эмигрировал в США, все свои накопленные за жизнь материалы по йоге (она была тогда запрещена в Советском Союзе) оставил Вицину.Пытаясь подражать старшим ребятам, Георгий еще в 8-летнем возрасте впервые попробовал курить – даже не сигарету, а подобранный под лестницей «бычок». Это вызвало настолько сильное отвращение, что одного опыта хватило на всю жизнь: больше он к куреву не прикасался.То же произошло и с алкоголем: перебрав однажды на Новый год, Вицин понял – если наутро после пьянки хочется удавиться, то лучше не пить вообще. И актер талантливо изображал простодушных трусоватых выпивох, а зрители и не подозревали, что вместо пива ему в кружку наливали отвар шиповника.Уверенные в том, что Вицин не прочь выпить, к нему часто прямо на улице подходили пьяницы и спрашивали: «Третьим будешь?». На это Вицин привык серьезно отвечать: «Я могу быть только четвертым. Такова концепция». Потрясенные пьяницы, не находившие слов, сразу отставали.Несмотря на то, что он не умел плавать, Георгий Михайлович согласился на опасный эпизод – промчаться по Днепру на водных лыжах – после того, как хитрый режиссер показал ему поддельное письмо от мнимой поклонницы: «Я слышала, что вы завтра будете кататься по Днепру на лыжах, вы такой смелый, я вами восхищаюсь и мечтаю познакомиться, обязательно приду на вас посмотреть».Многие коллеги Вицина хорошо помнят случай, когда актер снимался в фильме «Она вас любит» вместе с настоящим львом. По задумке режиссера, зверь должен был находиться на расстоянии от артиста и за решеткой.Но что-то пошло не так, и лев вплотную приблизился к Вицину. Все ахнули, а Георгий Михайлович не испугался. Произнес только – «Не бойтесь, хищники чувствуют храбрых людей», а потом бесстрашно погладил зверя по голове. И тот его не тронул!Вицину было всего 19. Дине Тополевой – супруге знаменитого в то время Николая Хмелева, народного артиста и главного режиссера театра, — 35. Вицин не отличался ни эффектной внешностью, ни умением «кадрить» женщин, был скромным и застенчивым.Но, влюбившись в Дину, он сумел и ей передать жар своего сердца. Завороженная женщина оставила известного мужа и ушла к молодому артисту.Они прожили вместе 20 лет. Правда, официально так и не зарегистрировали свой брак… Женщина сама отказывалась от официальной регистрации, а Георгий не хотел на нее давить.Надо сказать, в этой истории все участники повели себя невероятно благородно.Хмелев, который мог бы разрушить едва начавшуюся карьеру Вицина, не стал лишать его ролей в своем театре. И жену тоже простил, и она продолжала играть на сцене.А Вицин, уже после того, как расстался с Диной и женился, помогал своей бывшей возлюбленной, когда она долго и тяжело болела. Покупал для нее лекарства и продукты, нанимал сиделок, часто навещал… Его жена Тамара относилась к этому с пониманием.После того как Георгий и Надежда расстались, в личной жизни актера наметились перемены. Он познакомился с Тамарой Мичуриной, которая работала костюмером и была племянницей ученого-биолога Ивана Мичурина. В 1949-м они поженились, а в 1954-м стали родителями единственной дочери Натальи.Вицин отлично рисовал – по своей первой профессии он художник. И единственная дочь актера, Наталья Георгиевна, говорила в интервью, что ее отцу гораздо больше подходит именно это занятие – неспешное, созерцательное, чем актерство, предполагающее вечное лицедейство.Наталья очень любила своего отца, а он в свою очередь просто боготворил дочь. После его смерти она рассказала, что большим пристрастием актера была живопись, и что из него получился бы отличный художник и скульптор.На старости лет великий артист переехал в маленькую «хрущевку», отдав дочери просторную квартиру в центре столицы. В конце 90-х Вицин мало с кем общался, старался не давать интервью. Выходил только, чтобы покормить голубей.Окружающие считали Вицина странным человеком – особенно под конец жизни. Скорее всего, это отношение возникло в результате его поступков, непонятных для многих.Например, он никогда не выходил из дома без денег – раздавал их нищим. Он просто не мог видеть голодных страдающих людей. Сам довольствовался малым, а бомжам часто выносил горячие сосиски, хлеб, совал в руки купюры…Точно так же он жалел и бездомных собак. Однажды принес домой чуть не замерзшую насмерть в сугробе псину.Назвал нового друга просто – Лай. Скоро поселившийся в квартире артиста пес окреп, стал гладким и красивым, благодаря Лаю Вицин теперь много бывал на свежем воздухе – собаку надо было выгуливать.А в последние годы его любимцем был пес по кличке Мальчик. Если пес устраивался спать на груди артиста, тот даже к телефону не подходил – чтобы не тревожить Мальчика. Говорил: «Он и так настрадался в жизни, пусть хоть сейчас отдохнет».Георгия Вицина не стало 21 октября 2001 года. Местом упокоения артиста стало Ваганьковское кладбище.Церемония похорон была очень скромной, такой, как и хотел сам актер, ведь он никогда не любил шумных сборищ.Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков выступил с прощальной речью, которая отчетливо характеризует профессионализм и достижения актера.По материалам:https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/561707-pochemu-georgiya-vicina-ne-uvajala-nonna-3285/https://biographe.ru/znamenitosti/georgiy-vitsin/https://diwis.ru/georgij-vitsin-biografiya-zheni-deti/https://24smi.org/celebrity/973-georgij-vicin.html

Источник: http://nashaplaneta.su/news/georgij_mikhajlovich_vicin/2019-04-18-67265