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Галопом по Европам #7 (Рейтинг Forbes, Кризис в Аргентине, Средний класс)

19:02. 18 апреля 2019 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Санкции к Украине;
- Рейтинг богатейших граждан России;
- Реакция китайских социальных сетей на новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери;
- Либеральное правительство Аргентины объявило заморозке цен на товары первой необходимости;
- Алжирские военные меняют свое отношение к массовым акциям протеста;
- КНДР в присутствии своего лидера, Ким Чен Ына, провела испытание нового тактического управляемого оружия;
- Липосакция автостраховщикам.

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NZc_JXRRtqo

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