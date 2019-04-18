Галопом по Европам #7 (Рейтинг Forbes, Кризис в Аргентине, Средний класс)

В этом выпуске:

- Санкции к Украине;

- Рейтинг богатейших граждан России;

- Реакция китайских социальных сетей на новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери;

- Либеральное правительство Аргентины объявило заморозке цен на товары первой необходимости;

- Алжирские военные меняют свое отношение к массовым акциям протеста;

- КНДР в присутствии своего лидера, Ким Чен Ына, провела испытание нового тактического управляемого оружия;

- Липосакция автостраховщикам.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NZc_JXRRtqo