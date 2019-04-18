Галопом по Европам #7 (Рейтинг Forbes, Кризис в Аргентине, Средний класс)
В этом выпуске:
- Санкции к Украине;
- Рейтинг богатейших граждан России;
- Реакция китайских социальных сетей на новость о пожаре в соборе Парижской Богоматери;
- Либеральное правительство Аргентины объявило заморозке цен на товары первой необходимости;
- Алжирские военные меняют свое отношение к массовым акциям протеста;
- КНДР в присутствии своего лидера, Ким Чен Ына, провела испытание нового тактического управляемого оружия;
- Липосакция автостраховщикам.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам