Упражнения для тренировки памяти у взрослых

Мы живем в высокотехнологичном мире, в котором различные гаджеты помогают сделать жизнь проще. Но в то же время количество заболеваний, особенно связанных с работой мозга, растет. Многие люди уже после 60 лет имеют плохую память и очень рассеянны. Врачи в один голос заявляют, что это оттого, что мы не заставляем наш мозг работать, ведь текст мы можем напечатать, задачу решить онлайн и даже различные хобби всё больше связаны с Интернетом.Но все специалисты уверяют, что есть проверенный способ профилактики болезни Альцгеймера. Нужно каждый день писать от руки. Редакция «Так Просто!» расскажет тебе о 7 веских причинах запастись ручкой и записной книжкой.Тренировка памяти у взрослыхСовременные данные подтверждают, что когда мы пишем от руки, то в большей степени это обеспечивается работой мозга, а не зрением, например, и не просто движением пальцев руки. Все это позволяет подняться на высшую ступень в развитии своих психических функций. Польза письма огромная, и вот что ты получаешь за 20 минут в день, проведенных с тетрадкой и ручкой.Когда ты пишешь на бумаге, то испытываешь эмоции. Поэтому психологи очень часто советуют писать о своих переживаниях, чтобы снять психоэмоциональное напряжение. Самый лучший способ соединить приятное с полезным — вести дневник целей и событий. Так ты будешь писать и избавляться от стресса, что очень важно для нормальной работы мозга.Когда мы пишем от руки, включается часть мозга, которая отвечает за психомоторную функцию. Кроме того, ты улучшаешь память, ведь твои руки должны воспроизвести необходимые буквы и знаки, подключая двигательную активность. А вот когда ты работаешь на клавиатуре, то всё делается автоматически.Когда ты работаешь руками, в том числе пишешь, происходит взаимодействие полушарий, и высшие психические функции лучше развиваются. У детей подобный процесс происходит быстро, а вот у взрослых его необходимо всегда запускать. Это прекрасная профилактика Альцгеймера, особенно для тех, кто не умеет шить, вязать и вышивать. Ведь ты поддерживаешь свое внимание и память на должном уровне.Когда мы пишем от руки, больше включается правое полушарие, оно как раз отвечает за образное мышление, художественное восприятие, за эмоции, а не за логику, как левое. Можешь даже провести эксперимент: напиши на одну и ту же тему сочинения вручную и на компьютере. Вот увидишь: текст от руки будет более эмоциональным и приятным для восприятия.Когда устная и письменная речь в норме, это один из важных критериев здоровой личности. Когда врачи проводят психодиагностическое обследование, то смотрят не только на то, как выглядит человек, но и выясняют, в норме ли у него устная и письменная речь. Обычно дается анкета для заполнения от руки, что помогает исключить ряд психических отклонений.Чтобы написать простую фразу, нужно услышать слово, различить звуки, вспомнить образы буквенных знаков, перекодировать их в движение руки.Письмо — это не просто двигательный акт. Ученые провели исследование и выяснили, что оно влияет не только на восприятие, но и на устную речь. Чем больше человек пишет, тем легче ему правильно формировать свои мысли и озвучивать их.Когда ты пишешь от руки, нет никакой автозамены и предложений слов. Только ты следишь за орфографией и пунктуацией. Если написал не так, приходится зачеркивать ошибку и рядом писать правильно. Во-первых, это поднимает уровень грамотности, во-вторых, дает возможность перестроить фразу, опираясь на старый опыт. Снова-таки, нужно активизировать работу мозга.Увы, многие люди уже забыли, как прекрасно писать от руки. Чего только стоят письма, которые пишутся с трепетом, а читаются с еще большими эмоциями. Трудно сказать, сколько нужно писать в день. Это то же самое, что читать книги, решать логические задачи, — всё зависит от желания. Для начала попробуй каждый день уделять письму немного времени, и ты заметишь улучшение настроения, памяти и логики.Расскажи в комментариях, пишешь ли ты от руки и какие упражнения делаешь для улучшения мозговой деятельности. А также поделись полезной статьей со своими друзьями в соцсетях!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8681718.html