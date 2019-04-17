Сводки от ополчения Новороссии 17 апреля 2019
- 19:26 Боец ВСУ погиб при подрыве на украинской мине, двое ранены – НМ ЛНР.
- 13:01 Дмитрий Стешин: Что стало с Донбассом за 5 лет войны (ФОТО).
- 08:11 Колонна бронетехники ВСУ движется в сторону фронта на Донбассе (ВИДЕО).
Боец ВСУ погиб при подрыве на украинской мине, двое ранены – НМ ЛНР
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Дмитрий Стешин: Что стало с Донбассом за 5 лет войны (ФОТО)
Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса.
Спецкор «КП.ру» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики — ДНР и ЛНР?
Вспомнить всё
За эти 5 лет Донбасс стал моим вторым домом. Если сложить все командировки, начиная с марта 2014-го, получится, что я прожил здесь почти год.
Я видел здесь всякое. Щенячью радость первых бескровных побед. Цыганский повстанческий табор в захваченной Донецкой обладминистрации, набитой воинами и паникерами.
Впрочем, паникеров и тогда отправляли мыть туалеты — никто не верил по-настоящему в авиабомбежки, баллистические ракеты «Точки У» и артобстрелы.
Помню Тимошенко, приехавшую мириться с Донбассом «на публику», — ее больше интересовало прямое включение в эфир украинского ТВ, чем поиск компромиссов. Помню последние работающие банкоматы, выдающие бумажки по одной гривне. Стремительно закрывающиеся брендовые магазины — лишь бы все распродать за копейки и уехать скорее в Киев.
Пустые улицы, трава между стыков плитки у входа в зеркальные офисы, люди с оружием, грозный рокот артиллерии на горизонте. Помню, как вылизывал вилки и тарелки: мытье посуды в городе без воды — пустое расточительство.
Вылетевшие стекла у трети города — после попадания «Точки У» в «Казенный завод», делающий взрывчатку для шахт.
Трясущиеся полы в моей квартире — это минометы диверсантов ударили по больнице на проспекте Ильича и попали в морг, где лежал убитый и сожженный украинскими спецназовцами наш друг, фотограф Андрей Стенин. Как будто второй раз его убить хотели.
Помню трупы на донецкой остановке — сидящие в троллейбусе, лежащие на газонах. Обычные горожане, ехавшие к 9 утра на работу.
Шеренги интеллигентных донецких стариков, якобы продающих книги у входа в супермаркет — с циничным хохотом с телеэкранов, Украина перестала платить пенсии «старым сепарам». И сами эти пустые супермаркеты, заставленные шеренгами соков и кетчупа — как на закате СССР. И как не ездил на интервью без пакетов с макаронами и банками тушенки и сгущенки. Все помню.
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Помощь России в Донецке помнят и ценят / Фото: Дмитрий Стешин
Сейчас в Донецке тихо, артиллерии не слышно — украинская армия притихла под выборы. Я стою на балконе, над городом, жмурюсь от первого солнышка. Листвы еще нет, и я вдруг вижу десятки недостроенных зданий — офисов и жилых многоэтажек. Никогда их не замечал.
В 2014 Донбасс переживал экономический рост и его просто срубили на взлете. И Россию подрубили, и Украину…
В этот момент, на высоте 13 этажа, прямо на уровне моего лица, проходит с тихим жужжанием беспилотник. Крошечный, размером с детскую ладошку. Идет точно над осевой полосой проспекта, она для него ориентир. Что-то высматривает.
Донецкие силовики, которых я потом спрашивал про этот странный летающий объект, лишь пожимали плечами: «Война!». Судя по размерам, беспилотник запускали из соседних дворов. Украинская агентура или разведка?
Сейчас в Донецке тихо, артиллерии не слышно — украинская армия притихла под выборы / Фото: Дмитрий Стешин
Разговор после комендантского часа
После 9 вечера дороги и улицы в республиках вымирают. Комендантский час здесь соблюдают свято, наказание суровое — две недели в тюрьме, или как тут говорят — «на подвале». И не важно — кто ты, какие связи, кто за тебя будет просить.
«Укропской агентуры» в городе прибавляется с каждым годом, по-другому и быть не может в этом затянувшемся и кровавом безвременье, где бедность пытается конкурировать с нищетой.
С украинской стороны через соцсети идет постоянный поиск недовольных среди молодежи. Именно для нее происходящее — самое тяжкое испытание, нет «советских» защитных блоков и исторической памяти. В день первых неудачных «выборов Порошенко» по интернету пытались разгонять информацию о «митинге против комендантского часа», рассказывали о «нарушении прав влюбленных», которым не погулять ночью. Но дурных не нашлось — я специально приходил посмотреть на них на бульвар Пушкина.
Мой собеседник с позывным «Гудвин» приезжает ко мне в гости «на флажке», в 10 вечера, у него, конечно, есть все ночные пропуска, но выходить его встречать на улицу он сам не рекомендует.
«В миру» «Гудвин» — Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции ДНР. Киевлянин, бывший милиционер. Улыбчивый и интеллигентный парень чуть за 30 лет и почти весь седой…
В 2014 Донбасс переживал экономический рост и его просто срубили на взлете / Фото:Дмитрий Стешин
У меня были свои вопросы, но «Гудвина» вдруг прорывает и он много часов рассказывает, как приехал в Донецк из Киева 8 апреля 14-го и стал комендантом шестого этажа в мятежной обладминистрации. Рассказывает про малоизвестный кровавый штурм воинской части в Мариуполе: ловушку, которую устроили украинские спецслужбы повстанцам — чтобы отстрелить и задержать самых активных. Я приношу бумагу и ручку — «Гудвин» с мастерством военного топографа рисует схемы к каждому рассказу.
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Потом оборона Славянска. Бой под Красным Лучом — когда ополчение пробивало дорогу для первого гуманитарного «белого» конвоя из России.
Далеко за полночь, мы добираемся до сегодняшних дней:
— Можешь сравнить мотивацию ополчения и украинской армии. Пятый год война. Уже дольше, чем Великая Отечественная. Кто за что воюет?
— У нас нет уже давно ополчения, есть Народная милиция. Это полноценная армия. Но наша мотивация не изменилась с 2014 года. Мы защищаем мирное население, живущее за нашими спинами. Большинство наших военных — местные ребята, они защищают своих близких и свои дома.
— А у противника?
— По нашим разведданным и показаниям их пленных, основная мотивация — это зарплата. С экономикой на Украине печально, военные, по сравнению с гражданскими, получают в три раза больше. (около 40 тысяч рублей, — прим. ред.)
«Гудвин» горько и цинично замечает, что мобилизационный ресурс Украины, в сравнении с Донбассом, практически бесконечен — мол, «мясо на замену погибшему бойцу всегда найдут».
Весенний Донецк / Фото: Дмитрий Стешин
— Что Донбасс потерял и что приобрел за эти годы?
— Потерял людей, в первую очередь, привычный образ жизни, комфорт и достаток.
Но люди здесь поняли, за годы войны, что важнее не дома и машины, а человеческие отношения. Все остальное — наживное, поправимое. Но опыт единства — бесценен.
— Донбасс сможет простить? Я не знаю точно кого — Украину или ее народ. Сможет?
— Жители Донбасса не считают украинцев врагами. Для нас враги те, кто пришел сюда убивать. Кто дал на это приказ.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, «Гудвин». / Фото: Дмитрий Стешин
— То есть круг виноватых можно очертить?
— Конечно. Но возвращаться даже в обновленную Украину после всей пролитой крови… я не знаю, это не реально. Я не понимаю, что должно произойти.
Действительно, что должно произойти, чтобы «Гудвин» вернулся в родной Киев? Ответа пока нет.
На карачках. Но не на коленях
Следующей ночью я оказываюсь на фронте, на позициях батальона «Сомали». Перед этим — визит на базу батальона, где командир с позывным «Бойкот» хочет лично посмотреть на меня. «Бойкот» дружелюбен лишь жестами — лицо у него черное от вечного недосыпа, говорит с трудом.
Выслушивает меня и приказывает открыть музей, те самые комнаты, где от выстрела в окно из огнемета погиб легендарный командир и создатель батальона. «Гиви», Михаил Толстых, обычный донбасский парень, не знавший, что родился воином. Это странный музей — обычно, музеи стерильны. В этом пахнет обгоревшей амуницией, жжеными порохами, взрывчаткой и железом.
За наполовину снесенной взрывом стеной (ее обломки покрасили и заштукатурили) — узенькая коечка, застеленная «плацкартным» одеялом, и стол с компьютером. Здесь Гиви, по сути, и жил, здесь и погиб.
Я не знаю, какой степенью харизмы нужно обладать, чтобы даже после физической смерти держать людей в орбите своего незримого влияния…
Это странный музей — обычно, музеи стерильны. В этом пахнет обгоревшей амуницией, жжеными порохами, взрывчаткой и железом / Фото: Дмитрий Стешин
Глубокой ночью, уже на юге ДНР, под Коминтерново, меня встречает командир роты с позывным «Литвин», молодой парень, воюющий в «Сомали» с первых дней создания батальона. Пять лет, четверть его жизни… Спрашиваю:
— Устал воевать?
Литвин говорит твердо — «нет». Война ему не то чтобы нравится, он в этой войне оказался на своем месте.
Я бросаю свою машину под маскировочной сеткой, надеваю бронежилет и пересаживаюсь в ополченческий «жигуленок». У него отключены фары, стоп-сигналы и подсветка приборной доски.
Перед тем как тронуться в путь, водитель несколько минут сидит с закрытыми глазами — «включает ночное зрение».
Мы медленно ползем буераками — справа жарит огнями Мариуполь, занятый украинскими войсками, на одном отрезке пути я вижу даже светящиеся окна многоэтажек на окраинах. Здесь все господствующие высоты под противником, следствие разрекламированной тактики украинской армии — «прыжок жабы». Никакого стратегического преимущества эти прыжки украинцев по фронту не приносят, но кровь ополченцам портят. Спрашиваю «Литвина»:
— Если не секрет. Противника больше на вашем участке?
— Думаю, столько же. Может, у них есть резервы, но на позициях — не больше, чем нас.
Дальше — пешком, быстро светлеет и «Литвина» это страшно беспокоит. Позиции в нескольких километрах от околицы села Саханка, и нам нужно пробежать открытое поле, лишь кое-где прикрытое лесопосадкой. Уже оказавшись в «опорном пункте», я наслушался историй — кто и как пересекал это поле. У бойца с позывным «Шрам» дорога к передовой траншее заняла несколько часов:
— По сантиметру проползал. Кроет и кроет из миномета, смотри! — показывает мне поцарапанный чехол каски и шкуру «броника».
Командир роты с позывным «Литвин» / Фото: Дмитрий Стешин
«Литвин» меня предупреждает:
— Лучше не вставай в окопе, даже если он в рост. Они на нас смотрят с высоты, видят все по -ругому. Чем ты ниже, тем полезнее для здоровья, передвигайся на карачках.
В школу пойдем?
— Какую?
— Школу Саханки.
— Она работает?!
— Да, три десятка детей учатся.
На фронте — полная тишина, лишь в стороне несколько раз щелкнул крупнокалиберный «Утес», будто и не по цели, а для проверки работы. Стрельба начнется в полдень, когда солнце будет светить в глаза ополчению.
В редких жилых дворах просыпающейся Саханки начинается сонное шевеление. Местные жители — все в возрасте, на нас не просто не обращают внимания, отворачиваются от камеры. Спрашиваю «Литвина»:
— Местные как к вам относятся?
— Местные тут особые. Все смотрят украинское телевидение. А другого и нет. До России всего 30 километров — но ваше телевидение не «добивает».
— И как у них настроение?
Литвин долго подбирает убедительные факты и все-таки находит их:
— В день выборов на переходах Майорск и Еленовка под Донецком было пусто. А у нас в Гнутово — очередь, выбирать президента Украины поехали. Вот так…
Дети на передовой
Саханку начали обстреливать с весны 2015-го. Сначала — памятник погибшим в Великой Отечественной, у «Азова», который тогда стоял на «передке», с мертвыми советскими солдатами были свои счеты. Потом стало прилетать через дорогу — в школу. Шоссе к Саханке простреливалось насквозь, били по всем машинам, не разбирая.
Мы тогда кое-как добрались до многострадального села и обнаружили, что в двух десятках метров от разбитого мемориала, который еще пах свежей взрывчаткой, живет первоклассница Настя. С пороком сердца, который должны были ей прооперировать в Киеве, но не успели. Киев сам пришел в Саханку.
На следующее утро с военкором Семеном Пеговым и бойцами батальона «Спарта» мы вывезли Настю с семьей в безопасный городок Новоазовск. Договорились с администрацией, поселили в пансионате на берегу моря.
7 утра, школа уже открыта. Приезжают первые ученики — дети военных, стоящих на позициях совсем рядом.
Бывает, здесь воюют семьями. Все окна школы в голубках, вырезанных из бумаги:
— Чтобы к нам в окна ничего, кроме голубей, не прилетало — объясняет мне директриса Оксана Самарская.
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Школа в Саханке / Фото: Дмитрий Стешин
— Давно в школу попадало?
— В феврале ни одного стекла не осталось на фасаде, партами и картоном забивали. И в марте — в столовую попало — мужчина погиб. Но у нас хорошее бомбоубежище, еще советское. И если обстрел, а дети в школу собрались, бегут, портфели бросают, мы потом ходим, собираем…
Я не хочу спрашивать, но пересиливаю себя:
— На детях как все это сказывается? На психике?
— Дети боятся… Но стараются показывать браваду. Вот начинают стрелять, мы им: «Так, спокойно, спускаемся в бомбоубежище». А дети: «Ну, что вы начинаете, да ничего не будет, прилетает далеко». Если стреляют, им обязательно нужно выйти на крыльцо, послушать. Знаете, у нас у всех тут уши навострены, мы должны знать — куда летит и откуда.
Узнаю с удивлением, что все учебники в школе российские, программы тоже ничем не отличаются. Есть выпускной класс — 11 человек. Директор говорит, что все мальчишки хотят быть военными. Показывает мне буклет Донецкого военного училища:
— Одному мальчику в мае уже 17 лет, он говорит: «Сразу пойду воевать». Они же живут среди военных.
Задаю свой «контрольный вопрос», но лучше бы молчал. Я не ожидал от этой железной женщины слез:
— Половину жизни потеряли, вырвали пять лет. Почти все село уехало… было 129 детей осталось 29. Жизнь остановилась…
Все окна школы в голубках, вырезанных из бумаги / Фото: Дмитрий Стешин
Чтобы как-то переключиться, показываю за окном директорского кабинета на синюю хатку:
— Там девочка Настя жила, мы ее вывозили в 2015 году.
Оксана Самарская / Фото: Дмитрий Стешин
— Знаю. Они вернулись. Дождетесь Настю?
Я выхожу на школьное крыльцо. Для таких встреч у меня есть в рюкзаке тигр с лапами на магнитах, обнимающий конфету, — для Насти. Но я не пойду к ней и ждать ее не буду. Больно и мучительно стыдно. Четыре года назад я был уверен, что все закончится через несколько недель, а хуже нет, чем дарить людям ложные надежды. Хуже только вранье и дети, живущие на войне.
Вопрос ребром
А выдержит ли сегодня ДНР наступление Украины?
Этот вопрос мучил меня все дни, пока я был в Донбассе. Ответил мне на него Даниил Безсонов, официальный представитель Народной милиции ДНР:
— Мы заранее знаем о каждом их шаге. Мы готовы к любому развитию. Мы не отступим. Поэтому у них нет шансов.
Продолжение следует
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Дмитрий Стешин
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Колонна бронетехники ВСУ движется в сторону фронта на Донбассе (ВИДЕО)
Бдительным жителям оккупированной киевским режимом части Донбасса удалось снять хвост колонны украинской техники с боекомплектом.
Около пяти вечера 16 апреля колонна проследовала в сторону линии фронта в районе Селидово — Марьинка.
Кадры разместил на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Принимая во внимание, что эскалация ситуации на фронте — один из способов Порошенко нивелировать результаты второго тура президентских выборов, это может быть тревожным знаком.
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