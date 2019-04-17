Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 апреля 2019

В результате ракетного обстрела Триполи 16 апреля погибли как минимум два человека и восемь пострадали.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы города.

Ранее в СМИ появилась информация, что по ливийской столице выпустили несколько ракет. В городе была слышна серия мощных взрывов, виден густой дым.

По другим данным, в результате атаки погибли четыре человека и более 20 пострадали.

В организации обстрела обвинили силы командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

В свою очередь, ливийская национальная армия под командованием Хафтара опровергла причастность к инциденту. В ЛНА заявили о провокации со стороны действующих в Триполи группировок.

Напомним, 4 апреля обстановка в Ливии резко обострилась после решения Хафтара начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов».

После госпереворота, свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в в стране царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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