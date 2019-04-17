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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 апреля 2019

10:06. 17 апреля 2019 Просмотров - 204 Нет комментариев Опубликовал:

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1. На переговорах в Вашингтоне между США и Турцией по поводу покупки туркам С-400 у России, по официальным заявлениям существенного прогресса достигнуто не было. США продолжали настаивать, что турки должны отказаться от С-400, иначе они не смогут получить ЗРК "Пэтриот" и истребители F-35. Турция настаивает на том, что покупка С-400 не несет угрозы интересам и безопасности США и НАТО и это ее суверенное право решать, у кого и что покупать.

2. Турецкая делегация на встрече с Трампом пыталась донести до него позицию Эрдогана, рассчитывая на то, что даже если Конгресс начнет процедуру введения санкций против Турции, Трамп воспользуется президентским вето и заблокирует процесс, разрешив кризис в отношениях кардинальными мерами.
По заявлениям турок, Трамп с пониманием выслушал турецкие объяснения, но каких-либо обещаний связанных с одобрением сделки или непротивлением ее осуществлению не давал.

3. В Конгрессе представители Демократической партии заявляют, что туркам не следует питать напрасных иллюзий – неприятие сделки по С-400 американским истеблишментом носит системный характер и соответствующее законодательство принималось не просто так, чтобы делать для Турции некое исключение из правил, даже если она партнер США по НАТО. Скорее наоборот, членство в НАТО для Турции в этой истории рассматривается как отягчающее обстоятельство, а сама сделка как саботаж американских усилий по "сдерживанию России".

4. Турция в качестве уступки США предлагала разместить С-400 и F-35 в разных провинциях, чтобы минимизировать взаимодействие между ними, что означает, что F-35 не могут быть использованы для прикрытия Стамбула и Анкары, которые рассчитывают прикрыть С-400. Руководство НАТО и Пентагон скептически оценивают данные предложения, так как даже сама идея сосуществования этих российских и американских систем в одной стране, вызывает у них стойкое отторжение. Поэтому турецкие предложения рассматриваются как уловки и замыливание проблемы.

5. США в качестве очередного "пряника" предлагали поставить Турции последнюю версию ЗРК "Пэтриот" до 2024 года, если она безусловно откажется от сделки С-400. Но как уже заявил Эрдоган и члены его окружения, варианты связанные с отказом от сделки уже не рассматриваются и это означает, что летом начнется ее реализация, которая безусловно будет сопровождаться усугублением кризиса в американо-турецких отношениях.

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Столица Ливии пережила ракетную атаку

Столица Ливии пережила ракетную атаку | Русская весна

В результате ракетного обстрела Триполи 16 апреля погибли как минимум два человека и восемь пострадали.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы города.

Ранее в СМИ появилась информация, что по ливийской столице выпустили несколько ракет. В городе была слышна серия мощных взрывов, виден густой дым.

По другим данным, в результате атаки погибли четыре человека и более 20 пострадали.

В организации обстрела обвинили силы командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

В свою очередь, ливийская национальная армия под командованием Хафтара опровергла причастность к инциденту. В ЛНА заявили о провокации со стороны действующих в Триполи группировок.

Напомним, 4 апреля обстановка в Ливии резко обострилась после решения Хафтара начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов».

После госпереворота, свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в в стране царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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Евросоюз неожиданно выступил против США и Израиля, приняв сторону Сирии

Евросоюз неожиданно выступил против США и Израиля, приняв сторону Сирии | Русская весна

В Европейском Союзе не намерены признавать суверенитет Израиля над частью сирийской территории — Голанскими высотами, а также другими оккупированными израильтянами территориями, пока стороны конфликта не достигнут договоренности о его урегулировании.

Кроме того, в Европарламенте заявили, что готовы признать любые изменения границ Израиля после 1967 года только в том случае, если стороны придут к соглашению на основании принципа двух государств по вопросу о статусе Иерусалима.

Такое заявление на слушаниях в Европарламенте по внешнеполитической проблематике сделала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Что касается признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами, позиция Евросоюза проста и понятна: ЕС не признаёт и никогда не признает никакие из оккупированных Израилем территории, и это также относится к Голанским высотам», — заявила Могерини.

«В настоящее время 5 государств Европейского Союза, заседающих в Совете Безопасности ООН, выразили нашу позицию по Голанским высотам в Нью-Йорке в совместном заявлении», — добавила она.

Политик также осудила расширение израильских поселений на оккупированных палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

«Мы считаем эту политику незаконной и противоречащей международным нормам», — отметила Федерика Могерини.

«Евросоюз считает, что основой мира на Ближнем Востоке должно быть мирное решение конфликта на основании принципа двух государств — Израиля и Палестины со столицей в Иерусалиме. Наша стратегическая цель — поддерживать этот план создания двух государств и сохранять возможность новых переговоров между Израилем и Палестиной», — подчеркнула женщина-политик.

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Метки: главное, компиляция

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