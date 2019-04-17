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Русские «Летающие танки» наносят удары в горах Средней Азии (ВИДЕО)

04:53. 17 апреля 2019 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал:
Русские «Летающие танки» наносят удары в горах Средней Азии (ВИДЕО) | Русская весна

Впечатляющие кадры боевой работы штурмовиков Су-25СМ объединенной российской военной авиабазы Кант в Киргизии, в ходе которой были нанесены ракетно-бомбовые удары по условному противнику на горном хребте Ала-Тоо. Ролик обнародован пресс-службой Центрального военного округа Вооружённых сил России.

Лётчики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет, а также бомбометание по мишеням, имитирующим бронированную технику и командный пункт противника.

Одновременно с этим экипажи отработали элементы сложного пилотажа, тактические приёмы воздушного боя с применением наступательных и оборонительных боевых манёвров на средних и малых высотах, а также над акваторией озера Иссык-Куль.

Справка

Бронированные штурмовики Су-25 (по кодификации НАТО: Frogfoot или «лягушачья лапа») имеют отличное вооружение и защиту.

Эти боевые машины также иногда называют «летающими танками», они предназначены для непосредственной поддержки сухопутных подрнад полем боя днём и в ночное время при визуальной видимости целей, а также для уничтожения вражеских объектов с заданными координатами круглосуточно и в любых погодных условиях. В российских войсках самолёт получил прозвище «Грач».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1555434343

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 121 85
    Сунар-500 17 апреля 2019 в 11:27

    1. Война в мире идёт не против “исламских меньшинств”, а против исламистских этнодиаспор, поддерживающих террористов. Не все мусульмане в одночасье стали терррористами и захотели умирать ради идей своего аллаха.
    2.Трамп сам начал уже по-тихому войну против исламского мирового фашизма.
    3.Самое главное:”ВНЕШНИЙ ВРАГ ТОЛЬКО СПЛАЧИВАЕТ ГОСУДАРСТВА, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ ДО ЭТОГО ВРАГАМИ”. А часть исламского сообщества тупо решило захватить мир путём неконтролируемого размножения ( как зелёная саранча), высказывания ведущих исламских лидеров это только подтверждают.

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