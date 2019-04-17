Простушка Марта. Что известно о жизни первой русской императрицы Екатерины

Ровно 335 лет назад, 15 апреля 1684 года родилась последняя и, наверно, самая любимая женщина Петра I императрица Екатерина I. Неграмотная простолюдинка смогла покорить сердце одного из самых властных и своенравных правителей. А потом, после смерти Петра, два года продержаться на престоле. Многие историки отмечают: Екатерина фактически ничего не сделала для российской империи. Но в историю вошла. SPB.AIF.RU расскажет, чем же запомнилась первая русская императрица.

История Золушки

О первых годах жизни Марты Скавронской (такое имя при рождении получила будущая императрица) известно крайне мало. По одной из версий, Екатерина родилась на латвийской территории, в исторической области Видземе, который раньше принадлежал шведам. Ее родители были обычными крестьянами, которые умерли, когда девочка была совсем юной. Их сразила чума. После гибели родных Марту устроили служанкой в доме пастора. Грамоте её не учили – никто не мог подумать, что простолюдинке может когда-нибудь пригодиться азбука и любые другие науки. Хотя есть и другая версия – якобы до 12-летия Марта изучала грамоту. Но если это и так, то к тому времени, как служанка взошла на престол, она абсолютно все забыла…

Любовь Петра

В 16 лет Марта вышла замуж за шведского солдата. После первой брачной ночи её муж ушел на Северную войну и… пропал без вести! Вскоре и сама Марта стала жертвой войны – юную вдову взяли в плен и отправили в дом к одному из русских фельдмаршалов. Официально Марта была прачкой. А фактически – любовницей.

Но продлилось это недолго. Миловидную девушку заметил князь Александр Меншиков, забрал её к себе в дом. А потом показал Петру.

Царь влюбился в девушку не сразу. Но скоро живая и веселая пленница завладела его сердцем. В любовницах царя Екатерина ходила почти 9 лет! Родила ему 11 детей, которых император признал. А потом стала законной супругой Петра Великого.

Бой-баба

Что именно первый русский император нашел в простолюдинке Марте, долго не могли понять придворные. Женщинам Екатерина казалась очень некрасивой – маленькая, толстая, черная… Блондинка от природы, она регулярно красила волосы и брови в черный цвет, иногда сильно перебарщивая. Но историки считают, что Петра в барышне привлекло другое – пышная грудь, легкий нрав и абсолютная непритязательность в быту. Спать Екатерина могла на жестком тюфяке, легко переносила конные походы. А во время персидского похода в 1722 году обрила свою голову – серьезный поступок для молодой женщины. Легко могла выпить залпом стакан водки и поднять тяжелый жезл. И при всех этих откровенно мужских поступках сохранять женственность.

Спасительница

Известно, что Екатерина не боялась показываться на передовой. Лично проверяла войска перед боем во время персидского похода, и приводила в себя солдат, отпаивая их водкой. Но благодарен ей был Петр за другой поступок.

Во время Турецкой кампании 1711 года Екатерина спасла русскую армию и царя, отдав турецкому командованию все свои драгоценности. Щедрые дары помогли заключить мир. Кстати, эти екатериновские бриллианты сохранились до сих – в 2011 году их выставляли на аукционе Sotheby's.

Петр очень любил супругу, даже, несмотря на то, что уличил её в измене с камердинером. В честь нее учредил орден Святой Екатерины. Эта награда стала высшим поощрением для дам. До 1917 года орденом были награждены более 200 женщин. А ещё в честь нее в 1723 году был назван город Екатеринбург.

Смерть от отравления

В 1725 году Петр скончался. На престол взошла Екатерина, которая правила совсем недолго – всего два года. Правда, императрицей она была номинальной - читать и писать не умела, так что фактически страной управлял правая рука Петра князь Меншиков.

Есть несколько версий смерти Екатерины. Например, поговаривают, что здоровье императрицы пошатнули бесконечные балы и пьянство.

«Однако есть версия, что и Екатерину и Петра отравили, — рассказывает историк Николай Стариков. – Все-таки смерть императора была странной, умирал он долго и мучительно, что похоже на признаки отравления. Да и Екатерина, всегда цветущая и полная жизненных сил, резко заболела и умерла».

Официальной причиной смерти Екатерины значится абсцесс легкого. Она умерла в 43 года.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/102831