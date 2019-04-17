Нотр-Дам. Взгляд из Германии

Здравствуйте, Татьяна!

Не собирался добавлять свои “5 копеек”, т.к. многие и с понятием и без, уже высказались и продолжают. Но тут мне на глаза попалась одна карикатура немецкого автора, которую я не мог Вам не переслать.

На карикатуре мы видим стоящих в обнимку полицейского и представителя жёлтых жилетов и подпись: “Макрон объединяет нацию”

Так что вопросом cui bono? задаётесь не только Вы.

Ну и заодно уж добавлю от себя пару слов к работе пожарной службы Парижа.

Речь ведь шла о пожарных, которые долго ехали, долго не могли начать тушить, не удачно расставили лестницы и коленчатые подъёмники (местами с не полностью выдвинутых лестниц тушили низко расположенные очаги горения, а в других местах с недостаточно высоких лестниц пытались дотянуться до очагов расположенных значительно выше) и т.д. Короче потеряли драгоценнейшие минуты, которые обернулись многочасовой борьбой с огнём и, в итоге практически потерей объекта.

Я не в курсе боевых инструкций и методов работы пожарной службы Франции, но в Германии это обстоит так:

Все важные и нестандартные объекты рассматриваются аналитиками пожарной службы, после чего проводится выезд на место всеми теоретически необходимыми в случае реального пожара средствами. При этом присутствуют ещё полиция, муниципальные службы и их начальство. При этом проверяется возможность подъезда к объекту, определяются мешающие пожарным деревья, скамейки, парковки и т.д. Все замечания фиксируются полицией и муниципальным начальством. Потом эти мешающие объекты устраняются, или же в план закладывается метод их устранения в случае необходимости.

Заранее разработанный план расстановки сил при различных сценариях проверяется на месте с прокладкой рукавных линий, подключением гидрантов, расстановкой техники и начальным расположением пожарных расчётов. При возникающих проблемах в разработанный план вносятся корректировки.

Подобные “выходы в поле” повторяются в зависимости от важности и потенциальной опасности объекта каждые 1-5 лет. Любые изменения на объекте и в окрестностях согласовываются с планом ликвидации ЧС на объекте. Это очень дорого и бюрократично, но работает!

В случае реального пожара или другой ЧС службы просто тупо отрабатывают инструкцию, импровизируя только в крайнем случае, если “что-то пошло не так”.

Если бы в частности в Париже было бы так же, то первые расчёты приступили бы к тушению уже через 15 минут после поступления звонка о пожаре. Спустя следующие 30-40 минут план ликвидации ЧС выполнялся бы в полной мере всеми необходимыми ресурсами. Результат был бы, безусловно совершенно другим…

И ещё о вопросе, почему же не применяли пожарную авиацию. Да потому, что это было невозможно. Самолёты исключаются из-за скорости полёта и динамики сброса воды. Простым языком: если бы горел квартал города, который всё равно не спасти, но нужно было бы предотвратить распространение огня, то можно было бы, а так – нет.

Вертолёты. Да, в США экспериментировали с тушением пожаров в небоскрёбах с помощью специальных вертолётов с газо-водяной пушкой. Выглядит очень эффектно: вертолёт подлетает к горящему окну и выстреливает в него смесь воды с углекислым газом под большим давлением. Огонь в помещении гаснет практически мгновенно. Почему это не применяется на практике – без понятия. Наверно сильно дорого.

Но в “нашем” случае даже это было бы не применимо. Во-первых, “стрелять” нужно бы было сверху вниз, а во вторых температурный шок привёл бы, скорее всего к обрушению объекта.

Привычные взгляду, из новостных сообщений о лесных пожарах вертолёты с ёмкостью на внешней подвеске точно так же уничтожили бы собор. Из-за высокой температуры вертолёт не мог бы снизиться достаточно для точечного сброса туда, где уже терять нечего. А с высоты нескольких десятков или сотен метров, 300 – 800 литров воды падающие “одним куском” на раскалённый объект уничтожили бы его первым же сбросом.

Систем для малых вертолётов, да ещё и с дозированным сбросом, насколько мне известно, не существует. Да и они не могли бы приблизиться к собору сверху из-за очень высокой температуры именно над объектом (физика ведь неумолима).

Так что пожарная авиация хороша для ликвидации лесных пожаров, но практически не применима в городе. Разве что для разведки, корректировки действий пож. расчётов и спасения людей.

Поэтому пожарной службе во Франции стоило бы задуматься не только о тактике, но и о стратегии. К бойцам претензий быть не должно. Они – герои, а вот руководство…

С уважением Д.