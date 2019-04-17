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На Украине выбора нет и горящий Нотр-Дам

19:10. 17 апреля 2019 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал:

Во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда» загорелся Собор Парижской Богоматери. Поэтому темы эфира пришлось корректировать на ходу. Обсудив перспективы президентских выборов на Украине, в которых, по моему мнению, соревнуются два «политически одинаковых» кандидата, не дающих никакого реального выбора пути развития украинского государства, мы перешли к событиям в Париже. За скобками осталась тема военного переворота в Судане, на которую уже не хватило времени. О том, что происходит в Африке, какова подоплёка происходящей там борьбы, и кто может стоять за случившимся переворотом, вы можете прочесть в недавно вышедшем материале.

Хронометраж:
01:50 — Выборы на Украине и «растаскивание» голосов
10:30 — Чем на самом деле явился сериал «Слуга Народа»
19:02 — Следует ли России признавать выборы на Украине?
24:25 — Почему горит Собор Парижской Богоматери

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/102815

Метки: блог, Видео

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