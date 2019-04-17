Медведев рассказал о россиянах, которым приходится «просто выживать» (ВИДЕО)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал число бедных людей в России и заявил, что часть из них «просто выживает».

Об этом он рассказал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства.

«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны.

Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал премьер.

Причины бедности всегда разные и в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, добавил Медведев. При этом, по мнению премьера, нужно смотреть не только на доходы семьи, но и на ее расходы. «И тогда поддержка государства будет по-настоящему адресной», — заявил он.

В рамках работы над данной проблемой был создан реестр малообеспеченных семей, в нем приводится «наиболее полная информация о тех, кому нужна помощь государства». По словам Медведева, пилотный проект запустили в восьми регионах.

По словам главы правительства, число бедных людей уменьшилось на 400 тыс. после повышения минимального размера оплаты труда, индексации зарплат бюджетников и социальных выплат.

«На преодоление бедности так или иначе направлена вся наша работа в социальной сфере», — заявил Медведев.

Президент Владимир Путин в майском указе поставил задачу к 2024 году снизить уровень бедности в два раза. По данным Росстата за январь–сентябрь 2018-го, доходы 19,6 млн человек (или 13,3% россиян) были ниже прожиточного минимума.

В январе статистическая служба объявила, что изменит методику оценки бедности. В частности, с 2020 года в выборку планируется включить категории граждан, ранее не представленных в исследованиях. Например, женщинами с детьми до шести лет.

При этом, согласно исследованию Росстата, 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить необходимый набор товаров и уложиться в бюджет. Чтобы иметь возможность купить все необходимое и «свести концы с концами» российской семье нужно в среднем 58,5 тыс. руб. в месяц.

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