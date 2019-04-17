Главная » Невероятное в мире

Малоценный человеческий материал

21:36. 17 апреля 2019 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:


Коротко на тему сентенции Сытина про "малоценный человеческий материал" сгоревший в Одесской Хатыни.



В данных заявлениях Сытина нет ничего, чего бы мы еще не знали про Сытина и ему подобных, которые сами как раз и являют собой малоценный или прямо скажем бесполезный для развития страны человеческий материал, проще говоря отработанный шлак.
Вопрос тут не в том, что несет Сытин, а в том, что этим подонкам продолжают предоставлять трибуну на федеральном ТВ, делая телеканалы на гос.финансировании соучастниками декламирования подобных мерзостей и внесения их в общественную повестку. И последующие "изгнания" с "возвращениями" данных персонажей (за редким исключением, вроде изгнанного с концами польского отморозка), показывают, что ради рейтингов и скандалов, руководство федеральных телеканалов, вполне готово продолжать предоставлять эту трибуну.

Нормальной реакцией в таким случаях должен являться общественный остракизм, когда подобные персонажи просто лишаются доступа к медиа, злоблствуя в безвестности или узком маргинальном кругу. Но кого я обманываю – вся история похождений по федеральным каналам Сытиных, Ковтунов, Трюханов и прочей швали показывает, что ради рейтингов готовы закрывать глаза на любую мерзость. Так что в этой истории проблема не только и не столько в Сытине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4928468.html

Метки: общество, сытин, телевидение

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ГЛАВА 1. КОРРЕКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ МОЗГА ДО И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... армией, он бы компенсировал качество человеческого материала персидской армии стратегией и тактикой... ДУБЛЬ (глаза, уши, руки, ноги), МАЛОЦЕННЫЕ дубля не имеют (нос, рот..., пенис). Относительно малоценных органов наука имеет мнение, что...
ЕВРОПЕЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РЕШИЛИ РАСКРЫТЬ СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МОЗГА
...суперкомпьютеров запустить проект под названием «Человеческий мозг». Благодаря этой технологии ... работы так называемого Генератора темной материи (созданного Н. Левашовым), заряжания ...(нос, рот, пенис). Относительно малоценных органов наука имеет мнение, что...
Угрозы человечеству со стороны расистских глобализаторов
Помещая подобный материал, мы не преследуем цели ...громадное число “натурных” экспериментов над малоценной человеческой биомассой, отработали для практического применения...самоубийственными, так как ущербный генетический материал в лице выдающихся или особо...
Мозг - невидимка.
...другой стороны, квадриллион синапсов человеческого мозга выглядит пока недоступной.... Впрочем, и секвенирование человеческого генома двадцать лет назад ..., рот, пенис). Относительно малоценных органов наука имеет мнение, что... только "тёмной материей".
ГЛАВА 12. ДАВНЫМ-ДАВНО И В СЕГОДНЯШНИХ РЕАЛИЯХ
...совокупность качеств, мешающих счастливой жизни человеческого общества, таких как обман,.... Разрушению БУДУТ подвергнуты только малоценные и структуры временного использования (...принято решение на уничтожение «отработанного материала» (большинства людей, не ...
Убив животное, погибнешь сам
... смерть, не желая загружать судно малоценным товаром. http://akully.ru/eda... стандарты не приемлют заботу о Матери–Земле, о Природе, отвергают сострадание... как слабость. «Чёрная неблагодарность» - распространённое человеческое свойство. http://www.adme.ru...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)