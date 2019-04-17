Коротко на тему сентенции Сытина про "малоценный человеческий материал" сгоревший в Одесской Хатыни.В данных заявлениях Сытина нет ничего, чего бы мы еще не знали про Сытина и ему подобных, которые сами как раз и являют собой малоценный или прямо скажем бесполезный для развития страны человеческий материал, проще говоря отработанный шлак.Вопрос тут не в том, что несет Сытин, а в том, что этим подонкам продолжают предоставлять трибуну на федеральном ТВ, делая телеканалы на гос.финансировании соучастниками декламирования подобных мерзостей и внесения их в общественную повестку. И последующие "изгнания" с "возвращениями" данных персонажей (за редким исключением, вроде изгнанного с концами польского отморозка), показывают, что ради рейтингов и скандалов, руководство федеральных телеканалов, вполне готово продолжать предоставлять эту трибуну.Нормальной реакцией в таким случаях должен являться общественный остракизм, когда подобные персонажи просто лишаются доступа к медиа, злоблствуя в безвестности или узком маргинальном кругу. Но кого я обманываю – вся история похождений по федеральным каналам Сытиных, Ковтунов, Трюханов и прочей швали показывает, что ради рейтингов готовы закрывать глаза на любую мерзость. Так что в этой истории проблема не только и не столько в Сытине.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4928468.html